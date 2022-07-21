https://arabic.sputniknews.com/20220721/جاويش-أوغلو-تركيا-لا-تطلب-الإذن-أبدا-للقيام-بحملات-في-سوريا-1065369358.html
جاويش أوغلو: تركيا "لا تطلب الإذن أبدا" للقيام بحملات في سوريا
جاويش أوغلو: تركيا "لا تطلب الإذن أبدا" للقيام بحملات في سوريا
قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو اليوم الخميس إن تركيا لا تحتاج إلى إذن من أي شخص لشن هجمات عسكرية ضد مسلحين أكراد مشتبه بهم في سوريا. 21.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-21T07:59+0000
2022-07-21T07:59+0000
2022-07-21T07:59+0000
العالم
أخبار تركيا اليوم
مولود جاويش أوغلو
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وبحسب تغريدة لوكالة الأناضول التركية على تويتر، قال جاويش أوغلو بعد يومين من قمة في طهران حثت خلالها كل من روسيا وإيران على رفض العملية العسكرية الجديدة المقترحة لتركيا في شمال سوريا، "لقد تبادلنا الأفكار، لكننا لم نطلب ولم نطلب الإذن مطلقا لعملياتنا العسكرية".وكانت قمة أستانا قد انطلقت يوم الثلاثاء، في طهران بين رؤساء روسيا وإيران وتركيا لبحث الأزمة السورية، والتي جمعت الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي بمشاركة الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ونظيره التركي، رجب طيب أردوغان، وتم بحث قضايا التسوية السورية وقضية قره باغ والأجندة الثنائية.وجاء في البيان الختامي أن رؤساء الدول الثلاث قرروا عقب المحادثات في طهران عقد القمة المقبلة في روسيا "قررنا عقد قمة ثلاثية في روسيا بدعوة من الرئيس فلاديمير بوتين".وأكد البيان المشترك المعتمد الالتزام بتعزيز التعاون الثلاثي بين روسيا وإيران وتركيا من أجل تحقيق تطبيع مستدام وقابل للاستمرار للوضع في الجمهورية العربية السورية، كما أشار البيان إلى أن إيران وروسيا وتركيا ترفض جميع العقوبات غير القانونية المفروضة على سوريا، كما أعربت الدول الثلاث "عن تصميمهم على مواصلة العمل معا لمكافحة الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره في مناطق مختلفة من سوريا".
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, أخبار تركيا اليوم, مولود جاويش أوغلو
جاويش أوغلو: تركيا "لا تطلب الإذن أبدا" للقيام بحملات في سوريا
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قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو اليوم الخميس إن تركيا لا تحتاج إلى إذن من أي شخص لشن هجمات عسكرية ضد مسلحين أكراد مشتبه بهم في سوريا.
وبحسب تغريدة لوكالة الأناضول التركية على تويتر، قال جاويش أوغلو بعد يومين من قمة في طهران حثت خلالها كل من روسيا وإيران على رفض العملية العسكرية الجديدة المقترحة لتركيا في شمال سوريا، "لقد تبادلنا الأفكار، لكننا لم نطلب ولم نطلب الإذن مطلقا لعملياتنا العسكرية".
وكانت قمة أستانا قد انطلقت يوم الثلاثاء
، في طهران بين رؤساء روسيا وإيران وتركيا لبحث الأزمة السورية، والتي جمعت الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي بمشاركة الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ونظيره التركي، رجب طيب أردوغان، وتم بحث قضايا التسوية السورية وقضية قره باغ والأجندة الثنائية.
وجاء في البيان الختامي
أن رؤساء الدول الثلاث قرروا عقب المحادثات في طهران عقد القمة المقبلة في روسيا "قررنا عقد قمة ثلاثية في روسيا بدعوة من الرئيس فلاديمير بوتين".
وأكد البيان المشترك المعتمد الالتزام بتعزيز التعاون الثلاثي بين روسيا وإيران وتركيا من أجل تحقيق تطبيع مستدام وقابل للاستمرار للوضع في الجمهورية العربية السورية، كما أشار البيان إلى أن إيران وروسيا وتركيا ترفض جميع العقوبات غير القانونية المفروضة على سوريا، كما أعربت الدول الثلاث "عن تصميمهم على مواصلة العمل معا لمكافحة الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره في مناطق مختلفة من سوريا".