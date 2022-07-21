حملات واسعة للكشف عن مصابي كورونا وشبح الإغلاق يخيم على المدن الصينية مجددا… فيديو
© AP Photo / Chen Siمشاهد من مدينة شنغهاي، مع بدء تنفيذ المرحلة الأولى من الإغلاق العام سبب تفشي فيروس كورونا المستجد من جديد في الصين، 29 مارس 2022
© AP Photo / Chen Si
أصدرت مدن وبلدات صينية أوامر جديدة تقضي بإجراء فحوصات واسعة للكشف عن إصابات كورونا مع فرض إغلاقات لمكافحة الوباء.
جاء ذلك نتيجة تزايد أعداد الإصابات في بر الصين الرئيسي بصورة هي الأعلى خلال شهرين، حسبما ذكرت صحيفة "ساوث تشاينا مورنينغ بوست" الصينية، اليوم الخميس.
ونشرت الصحيفة مقطع فيديو، قالت إنه يرصد مشاهد متداولة على وسائل التواصل الاجتماعي لرد فعل الصينيين المتخوفين من فرض إغلاق جديد.
Cities and towns across China have been issued fresh orders for mass testing and lockdowns as the nation’s Covid-19 case count rose above 1,000 for the first time in two months. pic.twitter.com/IRJgxmGovl— South China Morning Post (@SCMPNews) July 21, 2022
وأصدرت إحدى مناطق مقاطعة شنتشن أوامر إغلاق بعد اكتشاف 19 حالة إصابة جديدة خلال حملات الكشف عن المصابين.
وقالت الصحيفة إن حالات الإصابة بكورونا في عموم الصين تجاوزت ألف إصابة في 19 يوليو/ تموز الجاري لأول مرة منذ نحو شهرين ويشمل ذلك من تظهر عليهم أعراض ومن يصابون بالمرض دون ظهور أعراض.
ونشرت الصحيفة لقطات تظهر طوابير الصينيين على مراكز الاختبارات الخاصة بالكشف عن كورونا.
ولفتت إلى أن عمليات الفحص شملت 13 منطقة من أصل 16 منطقة في شنغهاي، التي خرجت مؤخرا من إغلاق استمر لأشهر بسبب كورونا، حيث تم اكتشاف 20 إصابة جديدة.
أمس, 14:52 GMT
ويقول أحد سكان شنغهاي إنه لا يتعقد أن الوضع سيتحسن قريبا، مشيرا إلى أن بعض مناطق المدينة لا تزال تحت الإغلاق، لكنه أوضح أن الناس لم يعودوا مرعوبين من كورونا كما كان الوضع في السابق.
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