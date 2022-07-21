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حملات واسعة للكشف عن مصابي كورونا وشبح الإغلاق يخيم على المدن الصينية مجددا… فيديو
حملات واسعة للكشف عن مصابي كورونا وشبح الإغلاق يخيم على المدن الصينية مجددا… فيديو
أصدرت مدن وبلدات صينية أوامر جديدة تقضي بإجراء فحوصات واسعة للكشف عن إصابات كورونا مع فرض إغلاقات لمكافحة الوباء. 21.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-21T12:04+0000
2022-07-21T12:04+0000
العالم
فيروس كورونا
الصين
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جاء ذلك نتيجة تزايد أعداد الإصابات في بر الصين الرئيسي بصورة هي الأعلى خلال شهرين، حسبما ذكرت صحيفة "ساوث تشاينا مورنينغ بوست" الصينية، اليوم الخميس.ونشرت الصحيفة مقطع فيديو، قالت إنه يرصد مشاهد متداولة على وسائل التواصل الاجتماعي لرد فعل الصينيين المتخوفين من فرض إغلاق جديد.وأصدرت إحدى مناطق مقاطعة شنتشن أوامر إغلاق بعد اكتشاف 19 حالة إصابة جديدة خلال حملات الكشف عن المصابين.وقالت الصحيفة إن حالات الإصابة بكورونا في عموم الصين تجاوزت ألف إصابة في 19 يوليو/ تموز الجاري لأول مرة منذ نحو شهرين ويشمل ذلك من تظهر عليهم أعراض ومن يصابون بالمرض دون ظهور أعراض.ونشرت الصحيفة لقطات تظهر طوابير الصينيين على مراكز الاختبارات الخاصة بالكشف عن كورونا.ولفتت إلى أن عمليات الفحص شملت 13 منطقة من أصل 16 منطقة في شنغهاي، التي خرجت مؤخرا من إغلاق استمر لأشهر بسبب كورونا، حيث تم اكتشاف 20 إصابة جديدة.ويقول أحد سكان شنغهاي إنه لا يتعقد أن الوضع سيتحسن قريبا، مشيرا إلى أن بعض مناطق المدينة لا تزال تحت الإغلاق، لكنه أوضح أن الناس لم يعودوا مرعوبين من كورونا كما كان الوضع في السابق.
https://arabic.sputniknews.com/20220720/مصر-4-أعراض-تكشف-عن-إصابتك-بالموجة-السادسة-من-كورونا-1065344715.html
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العالم, فيروس كورونا, الصين

حملات واسعة للكشف عن مصابي كورونا وشبح الإغلاق يخيم على المدن الصينية مجددا… فيديو

12:04 GMT 21.07.2022
© AP Photo / Chen Siمشاهد من مدينة شنغهاي، مع بدء تنفيذ المرحلة الأولى من الإغلاق العام سبب تفشي فيروس كورونا المستجد من جديد في الصين، 29 مارس 2022
مشاهد من مدينة شنغهاي، مع بدء تنفيذ المرحلة الأولى من الإغلاق العام سبب تفشي فيروس كورونا المستجد من جديد في الصين، 29 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 21.07.2022
© AP Photo / Chen Si
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أصدرت مدن وبلدات صينية أوامر جديدة تقضي بإجراء فحوصات واسعة للكشف عن إصابات كورونا مع فرض إغلاقات لمكافحة الوباء.
جاء ذلك نتيجة تزايد أعداد الإصابات في بر الصين الرئيسي بصورة هي الأعلى خلال شهرين، حسبما ذكرت صحيفة "ساوث تشاينا مورنينغ بوست" الصينية، اليوم الخميس.
ونشرت الصحيفة مقطع فيديو، قالت إنه يرصد مشاهد متداولة على وسائل التواصل الاجتماعي لرد فعل الصينيين المتخوفين من فرض إغلاق جديد.
وأصدرت إحدى مناطق مقاطعة شنتشن أوامر إغلاق بعد اكتشاف 19 حالة إصابة جديدة خلال حملات الكشف عن المصابين.
وقالت الصحيفة إن حالات الإصابة بكورونا في عموم الصين تجاوزت ألف إصابة في 19 يوليو/ تموز الجاري لأول مرة منذ نحو شهرين ويشمل ذلك من تظهر عليهم أعراض ومن يصابون بالمرض دون ظهور أعراض.
ونشرت الصحيفة لقطات تظهر طوابير الصينيين على مراكز الاختبارات الخاصة بالكشف عن كورونا.
ولفتت إلى أن عمليات الفحص شملت 13 منطقة من أصل 16 منطقة في شنغهاي، التي خرجت مؤخرا من إغلاق استمر لأشهر بسبب كورونا، حيث تم اكتشاف 20 إصابة جديدة.
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ويقول أحد سكان شنغهاي إنه لا يتعقد أن الوضع سيتحسن قريبا، مشيرا إلى أن بعض مناطق المدينة لا تزال تحت الإغلاق، لكنه أوضح أن الناس لم يعودوا مرعوبين من كورونا كما كان الوضع في السابق.
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