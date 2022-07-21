https://arabic.sputniknews.com/20220721/خبيرة-العقوبات-الأمريكية-الغربية-تقوي-الاقتصاد-الروسي-وجميعها-باءت-بالفشل-1065382446.html

خبيرة: العقوبات الأمريكية الغربية تقوي الاقتصاد الروسي وجميعها باءت بالفشل

خبيرة: العقوبات الأمريكية الغربية تقوي الاقتصاد الروسي وجميعها باءت بالفشل

قالت الخبيرة الاقتصادية، حنان رمسيس، إن "الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية يحاولان بطريقة مستميتة التأثير على الاقتصاد الروسي سلبا، بعقوبات متنوعة... 21.07.2022, سبوتنيك عربي

2022-07-21T12:32+0000

2022-07-21T12:32+0000

2022-07-21T12:32+0000

العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس

العالم

روسيا

أخبار أوكرانيا

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وتابعت، في حديثها مع راديو "سبوتنيك"، اليوم الخميس: "لكنهم لم يحظروا استيراد النحاس أو الألومنيوم وغيرها من المعادن التي يحتاجون إليها في العمليات التشغيلية".وبينت أن "العقوبات من قبل الاتحاد الأوروبي باء بعضها بالفشل، وبالتالي تم رفع الحظر عن بعض السلع خصوصا ما يتعلق بالحبوب وموارد الطاقة، وذلك لأن الاتحاد الأوروبي يعاني من ارتفاع أسعار الطاقة ودخل في حالة من التضخم".وتبنت لجنة الممثلين الدائمين في المجلس الأوروبي حزمة عقوبات جديدة ضد روسيا، هي السابعة منذ بدء العملية العسكرية في أوكرانيا، وتشمل حظرا على استيراد الذهب، وقيودا جديدة على الصادرات وتجميد أصول مصرف "سبيربنك".كما شملت العقوبات الغربية تدابير بحق أكثر من 50 فردا وكيانا بينهم سياسيون وقادة عسكريون، وأثرياء وإعلاميون، بحسب ما أعلنه مندوب ليتوانيا الدائم لدى الاتحاد الأوروبي أرنولداس برانكيفيتشيوس، بينما أعلنت الرئاسة التشيكية للاتحاد الأوروبي أن السفراء وافقوا على حزمة العقوبات.وذكر مفوض الشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، في اجتماع مجموعة الاتصال حول أوكرانيا على المستوى الوزاري، بأن الاتحاد لا يزال يركز بشدة على مساعدة أوكرانيا مع شركائه.وبهذه الدفعة، يكون الاتحاد الأوروبي قد خصص 2.5 مليار يورو لمساعدة كييف عسكريا منذ مارس/ آذار الماضي.

https://arabic.sputniknews.com/20220721/الاتحاد-الأوروبي-يوافق-على-الحزمة-السابعة-من-العقوبات-ضد-روسيا-1065373819.html

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