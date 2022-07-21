https://arabic.sputniknews.com/20220721/خبير-واشنطن-تدرس-قوة-فعالية-الدفاع-الجوي-الروسي-من-خلال-تزويد-أوكرانيا-بمنظومة-هيمارس-1065375680.html

خبير: واشنطن تدرس قوة فعالية الدفاع الجوي الروسي من خلال تزويد أوكرانيا بمنظومة "هيمارس"

خبير: واشنطن تدرس قوة فعالية الدفاع الجوي الروسي من خلال تزويد أوكرانيا بمنظومة "هيمارس"

قال الخبير العسكري الروسي أليكسي ليونكوف، أن الولايات المتحدة تزود أوكرانيا بمنظومات "هيمارس" ليس لمساعدة كييف على تحقيق نقطة تحول في المعركة، وإنما لدراسة... 21.07.2022, سبوتنيك عربي

2022-07-21T10:13+0000

2022-07-21T10:13+0000

2022-07-21T10:13+0000

العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس

روسيا

الولايات المتحدة الأمريكية

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وأوضح الخبير أنه خلال استخدام منظومة "هيمارس"، تسجل الأقمار الصناعية الأمريكية مبادئ تشغيل منظومتي "تور" و"بوك" الروسيين المشاركات في العملية العسكرية ".وأعلن نائب رئيس إدارة مقاطعة خيرسون، كيريل ستريموسوف، اليوم الخميس، أن وسائل الدفاع الجوي صدت محاولة سلطات كييف لقصف جسر أنطونوفسكي فوق نهر دنيبر بصواريخ "هيمارس".ووفقا له، فإن الجانب الأوكراني أطلق 12 صاروخا على مرتين من راجمات الصواريخ "هيمارس" الأمريكية.وأعلن رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية مارك ميلي يوم أمس الأربعاء، أن الولايات المتحدة سلمت أوكرانيا حتى الآن 12 منظومة صاروخية من طراز "هيمارس" من أصل 20 منظومة تعهدت بها الولايات المتحدة وحلفاؤها، وتم تدريب 200 عسكري أوكراني على استخدامها.ونقلت وسائل إعلام أمريكية، بينها شبكة "سي إن إن"، عن أوستن قوله في كلمة افتتاحية قبيل اجتماع لمجموعة الاتصال الدولية بشأن أوكرانيا، "في وقت لاحق هذا الأسبوع سنطرح حزمة التخفيض الرئاسية المقبلة بالنسبة للأسلحة والذخيرة والمعدات المقدمة لأوكرانيا، وسيكون ذلك هو السحب السادس عشر للمعدات من مخزون وزارة الدفاع الأمريكية منذ آب/أغسطس 2021، وسيشمل أربع منظومات صاروخية إضافية من طراز هيمارس التي يستخدمها الأوكرانيون بشكل فعال والتي تصنع فارقًا في ميدان المعركة".يشار إلى أن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، قد حذر من أنه إذا قام الغرب بتزويد أوكرانيا بأسلحة بعيدة المدى، فإن الأهداف الجغرافية للعملية الخاصة في أوكرانيا ستتحرك إلى ما هو أبعد من أهدافها الحالية.يذكر أن الرئيس الأمريكي جو بايدن، قد وقِّع، في 9 تموز/ يوليو الجاري، على حزمة مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا بقيمة 400 مليون دولار، ستشمل 4 منظومات صاروخية من طراز "هيمارس"، ليبلغ إجمالي حجم المساعدات العسكرية الأمريكية التي قدمتها واشنطن لأوكرانيا منذ انطلاق العملية العسكرية الروسية الخاصة، حوالي 7.3 مليار دولار.وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/ فبراير الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.

https://arabic.sputniknews.com/20220717/الدفاع-الروسية-تدمير-منظومة-هيمارس-أوكرانية-بكراسنوارميسك-1065177492.html

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