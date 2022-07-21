https://arabic.sputniknews.com/20220721/دب-يطارد-أحد-رواد-منتزه-جبل-رانيه-الأمريكي-فيديو-1065389806.html
دب يطارد أحد رواد منتزه "جبل رانيه" الأمريكي... فيديو
دب يطارد أحد رواد منتزه "جبل رانيه" الأمريكي... فيديو
شهد أحد المنتزهات في الولايات المتحدة الأمريكية مطاردة حيوان مفترس لأحد رواد المنتزه، الذي كان يقوم بجولة على قمة الجبل المليئة بالأشجار. 21.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-21T13:26+0000
2022-07-21T13:26+0000
2022-07-21T13:27+0000
نادي الفيديو
الولايات المتحدة الأمريكية
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ونشرت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية مقطع فيديو يرصد جانبا من المطاردة، التي رصدها الرجل بكاميرته الخاصة أثناء مطاردة دب أسود له داخل منتزه جبل رانيه.ويظهر الرجل في الفيديو وهو يسير بحرص شديد أمام الحيوان المفترس الذي يحاول الاقتراب منه، لكنه يبتعد بسبب وسيلة دفاعية يستخدمها الرجل، الذي استطاع الحفاظ على هدوئه أمام الدب، الذي كان يحاول المناورة لشن هجوم مباغت على الرجل دون جدوى.ويعد منتزه "جبل رانيه" أحد المنتزهات الوطنية ويقع في ولاية واشنطن، أقصى شمال غرب الولايات المتحدة الأمريكية، ويتراوح ارتفاعه عن سطح البحر بين 490 و4300 متر.
https://arabic.sputniknews.com/20220718/دب-يمارس-ألعاب-الخفة-على-نمط-كونغ-فو-باندا-فيديو-1065255185.html
الولايات المتحدة الأمريكية
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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نادي الفيديو, الولايات المتحدة الأمريكية
دب يطارد أحد رواد منتزه "جبل رانيه" الأمريكي... فيديو
13:26 GMT 21.07.2022 (تم التحديث: 13:27 GMT 21.07.2022) تابعنا عبر
شهد أحد المنتزهات في الولايات المتحدة الأمريكية مطاردة حيوان مفترس لأحد رواد المنتزه، الذي كان يقوم بجولة على قمة الجبل المليئة بالأشجار.
ونشرت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية مقطع فيديو يرصد جانبا من المطاردة
، التي رصدها الرجل بكاميرته الخاصة أثناء مطاردة دب أسود له داخل منتزه جبل رانيه.
ويظهر الرجل في الفيديو وهو يسير بحرص شديد أمام الحيوان
المفترس الذي يحاول الاقتراب منه، لكنه يبتعد بسبب وسيلة دفاعية يستخدمها الرجل، الذي استطاع الحفاظ على هدوئه أمام الدب، الذي كان يحاول المناورة لشن هجوم مباغت على الرجل دون جدوى.
ويعد منتزه "جبل رانيه" أحد المنتزهات
الوطنية ويقع في ولاية واشنطن، أقصى شمال غرب الولايات المتحدة الأمريكية، ويتراوح ارتفاعه عن سطح البحر بين 490 و4300 متر.