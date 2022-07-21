https://arabic.sputniknews.com/20220721/رئيس-أركان-الجيش-الإسرائيلي-يزور-قادة-عسكرية-بالمغرب-1065407818.html
رئيس أركان الجيش الإسرائيلي يزور قادة عسكرية بالمغرب
رئيس أركان الجيش الإسرائيلي يزور قادة عسكرية بالمغرب
أجرى رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، أفيف كوخافي، زيارة لقاعدة "بن جرير" الجوية المغربية. 21.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-21T21:59+0000
2022-07-21T21:59+0000
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وخلال الزيارة، الأربعاء، التقى كوخافي بحسن محور قائد القاعدة الواقعة شمال مراكش، بحسب موقع "أي 24 نيوز".وناقش الجانبان تهديد الطائرات المسيرة، والطائرات الشراعية، وسرب مقاتلات "إف-16".وتناول المسؤولان العسكريان سبل التعاون بين القوات الجوية بما في ذلك مشاركة قوات إسرائيلية في مناورات "الأسد الأفريقي" التي تجرى في المغرب تحت قيادة أفريكوم.كما زار رئيس أركان الجيش الإسرائيلي لواء المظليين في الجيش المغربي وتحدث مع قادة في الوحدة بالإضافة إلى زيارته لمواقع يهودية في المغرب.ووصل كوخافي، الثلاثاء الرباط، في أول زيارة رسمية يقوم بها إلى المغرب مسؤول عسكري إسرائيلي بهذا المستوى.وخلال الزيارة التي تستمر حتى اليوم الخميس التقى كوخافي بعدد من كبار المسؤولين في المملكة المغربية.وناقش القائد العسكري الإسرائيل مع المسؤولين المغاربة فرص تعزيز التعاون العسكري، "سواء في التدريبات أو في المجالات العملياتية والاستخباراتية"، بحسب بيان للجيش الإسرائيلي.
https://arabic.sputniknews.com/20220721/إعلام-اتفاق-مغربي-إسرائيلي-على-صفقات-أسلحة-تشمل-طائرات-دون-طيار-وأنظمة-دفاع-جوي-ورادارات-1065370220.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار المغرب اليوم, أخبار إسرائيل اليوم
رئيس أركان الجيش الإسرائيلي يزور قادة عسكرية بالمغرب
21:59 GMT 21.07.2022 (تم التحديث: 22:02 GMT 21.07.2022) تابعنا عبر
أجرى رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، أفيف كوخافي، زيارة لقاعدة "بن جرير" الجوية المغربية.
وخلال الزيارة، الأربعاء، التقى كوخافي بحسن محور قائد القاعدة الواقعة شمال مراكش، بحسب موقع "أي 24 نيوز"
.
وناقش الجانبان تهديد الطائرات المسيرة، والطائرات الشراعية، وسرب مقاتلات "إف-16".
وتناول المسؤولان العسكريان سبل التعاون بين القوات الجوية بما في ذلك مشاركة قوات إسرائيلية في مناورات "الأسد الأفريقي" التي تجرى في المغرب تحت قيادة أفريكوم.
كما زار رئيس أركان الجيش الإسرائيلي لواء المظليين في الجيش المغربي وتحدث مع قادة في الوحدة بالإضافة إلى زيارته لمواقع يهودية في المغرب.
ووصل كوخافي، الثلاثاء الرباط، في أول زيارة رسمية يقوم بها إلى المغرب مسؤول عسكري إسرائيلي بهذا المستوى.
وخلال الزيارة التي تستمر حتى اليوم الخميس التقى كوخافي بعدد من كبار المسؤولين في المملكة المغربية.
وناقش القائد العسكري الإسرائيل مع المسؤولين المغاربة فرص تعزيز التعاون العسكري، "سواء في التدريبات أو في المجالات العملياتية والاستخباراتية"، بحسب بيان للجيش الإسرائيلي.