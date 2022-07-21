https://arabic.sputniknews.com/20220721/رئيس-البنك-المركزي-الإيراني-طهران-وموسكو-تحذفان-الدولار-من-مبادلاتهما-تدريجيا-1065400485.html

رئيس البنك المركزي الإيراني: طهران وموسكو تحذفان الدولار من مبادلاتهما تدريجيا

رئيس البنك المركزي الإيراني: طهران وموسكو تحذفان الدولار من مبادلاتهما تدريجيا

أعلن علي صالح آبادي، رئيس البنك المركزي الإيراني، اليوم الخميس، أن بلاده وروسيا ستحذفان الدولار من مبادلاتهما تدريجيا. 21.07.2022, سبوتنيك عربي

2022-07-21T16:52+0000

2022-07-21T16:52+0000

2022-07-21T16:52+0000

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وذكرت وكالة "مهر" للأنباء، مساء اليوم الخميس، أن علي صالح آبادي قد أكد أن حجم التبادل بين إيران وروسيا يبلغ 4 مليارات دولار حاليا، فيما يمكن لهذا التبادل أن يتم بالعملة الوطنية.وشدد المسؤول الإيراني على أن هناك تفاهما بين البلدين يقضي باستخدام العملة الوطنية في عمليات التبادل التجاري الصغيرة بينهما، وقد تم وضع برامج محددة بشأن باقي المجالات المالية والمصرفية على أن يتم الإعلان عنها لاحقا.وأشار صالح آبادي إلى أن المرشد الإيراني الأعلى، علي خامنئي، أكد خلال لقائه بالرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، على ضرورة حذف الدولار من التعاملات الاقتصادية بين البلدين، وبأن بوتين قد أكد بدوره خلال هذا اللقاء على القيام بالتمهيدات اللازمة لتحقيق هذا الهدف.وقال صالح آبادي:ولفت رئيس البنك المركزي الإيراني إلى أن "الأحداث والوقائع التي جرت خلال الشهور الماضية، وقيام الغرب بفرض عقوبات على روسيا، قد دفعت بالدول الأخرى إلى التفكير في استخدام عملات غير عملة الدولار في تعاملاتها"، لافتا إلى أن "قيام أمريكا باستخدام الدولار كأداة سياسية في مواجهة الدول غير المتماشية معها وقيامها بفرض مثل هذه العقوبات المالية والمصرفية دفع العديد من الدول نحو استبدال العملات الوطنية بدلا من الدولار".

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