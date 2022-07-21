https://arabic.sputniknews.com/20220721/رئيس-الحكومة-العراقية-يشارك-في-استقبال-جثامين-ضحايا-الاعتداء-التركي-1065383672.html
رئيس الحكومة العراقية يشارك في استقبال جثامين ضحايا "الاعتداء التركي"
رئيس الحكومة العراقية يشارك في استقبال جثامين ضحايا "الاعتداء التركي"
استقبل رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي، اليوم الخميس، جثامين ضحايا العمليات العسكرية التركية في محافظة دهوك. 21.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-21T12:38+0000
2022-07-21T12:38+0000
2022-07-21T13:01+0000
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ووفقا لبيان نشره المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة العراقية عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي تويتر، أكد أن "الكاظمي، تَقَدَّمَ مراسم التشييع الرسمي للشهداء التي جرت في مطار بغداد الدولي، بحضور عدد من القيادات الأمنية والمسؤولين".وقال البيان: "رئيس مجلس الوزراء التقى عوائل الشهداء، وقدّم لهم تعازيه ومواساته، ووجّه بمتابعة أوضاعهم وأحوال الجرحى، وتقديم أفضل الرعاية الطبيَّة لهم".وكانت إحدى المناطق السياحية بمحافظة دهوك في إقليم كردستان العراقي قد تعرضت لقصف أدى إلى مقتل 8 أفراد من المدنيين العراقيين على الأقل.وفيما اتهمت تصريحات لمسؤولين عراقفيين القوات التركية بهذا الهجوم، فقد نفت وزارة الخارجية التركية مسؤولية أنقرة عن هذا القصف.وقد قررت الحكومة العراقية استدعاء السفير التركي لدى بغداد، للاحتجاج على الهجوم، بعد تأكيد مسؤولين أكراد بأن الهجمات كانت نتيجة غارة تركية.
https://arabic.sputniknews.com/20220720/الرئيس-العراقي-يؤكد-أن-قصف-تركيا-لدهوك-أمر-غير-مقبول-والحكومة-تدين-بأشد-العبارات-1065345624.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار العراق اليوم, أخبار تركيا اليوم
رئيس الحكومة العراقية يشارك في استقبال جثامين ضحايا "الاعتداء التركي"
12:38 GMT 21.07.2022 (تم التحديث: 13:01 GMT 21.07.2022) تابعنا عبر
استقبل رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي، اليوم الخميس، جثامين ضحايا العمليات العسكرية التركية في محافظة دهوك.
ووفقا لبيان نشره
المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة العراقية عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي تويتر، أكد أن "الكاظمي، تَقَدَّمَ مراسم التشييع الرسمي للشهداء التي جرت في مطار بغداد الدولي، بحضور عدد من القيادات الأمنية والمسؤولين".
وقال البيان: "رئيس مجلس الوزراء التقى عوائل الشهداء، وقدّم لهم تعازيه ومواساته، ووجّه بمتابعة أوضاعهم وأحوال الجرحى، وتقديم أفضل الرعاية الطبيَّة
لهم".
وكانت إحدى المناطق السياحية بمحافظة دهوك في إقليم كردستان العراقي قد تعرضت لقصف أدى إلى مقتل 8 أفراد من المدنيين العراقيين على الأقل.
وفيما اتهمت تصريحات لمسؤولين عراقفيين القوات التركية
بهذا الهجوم، فقد نفت وزارة الخارجية التركية مسؤولية أنقرة عن هذا القصف.
وقد قررت الحكومة العراقية استدعاء السفير التركي لدى بغداد، للاحتجاج على الهجوم، بعد تأكيد مسؤولين أكراد بأن الهجمات كانت نتيجة غارة تركية.