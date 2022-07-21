https://arabic.sputniknews.com/20220721/رئيس-الحكومة-العراقية-يشارك-في-استقبال-جثامين-ضحايا-الاعتداء-التركي-1065383672.html

رئيس الحكومة العراقية يشارك في استقبال جثامين ضحايا "الاعتداء التركي"

رئيس الحكومة العراقية يشارك في استقبال جثامين ضحايا "الاعتداء التركي"

استقبل رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي، اليوم الخميس، جثامين ضحايا العمليات العسكرية التركية في محافظة دهوك. 21.07.2022, سبوتنيك عربي

2022-07-21T12:38+0000

2022-07-21T12:38+0000

2022-07-21T13:01+0000

أخبار العراق اليوم

أخبار تركيا اليوم

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/15/1065387609_0:14:1357:777_1920x0_80_0_0_3a3fc59ad00c3a8575d1fe393171eaeb.jpg

ووفقا لبيان نشره المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة العراقية عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي تويتر، أكد أن "الكاظمي، تَقَدَّمَ مراسم التشييع الرسمي للشهداء التي جرت في مطار بغداد الدولي، بحضور عدد من القيادات الأمنية والمسؤولين".وقال البيان: "رئيس مجلس الوزراء التقى عوائل الشهداء، وقدّم لهم تعازيه ومواساته، ووجّه بمتابعة أوضاعهم وأحوال الجرحى، وتقديم أفضل الرعاية الطبيَّة لهم".وكانت إحدى المناطق السياحية بمحافظة دهوك في إقليم كردستان العراقي قد تعرضت لقصف أدى إلى مقتل 8 أفراد من المدنيين العراقيين على الأقل.وفيما اتهمت تصريحات لمسؤولين عراقفيين القوات التركية بهذا الهجوم، فقد نفت وزارة الخارجية التركية مسؤولية أنقرة عن هذا القصف.وقد قررت الحكومة العراقية استدعاء السفير التركي لدى بغداد، للاحتجاج على الهجوم، بعد تأكيد مسؤولين أكراد بأن الهجمات كانت نتيجة غارة تركية.

https://arabic.sputniknews.com/20220720/الرئيس-العراقي-يؤكد-أن-قصف-تركيا-لدهوك-أمر-غير-مقبول-والحكومة-تدين-بأشد-العبارات-1065345624.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

أخبار العراق اليوم, أخبار تركيا اليوم