https://arabic.sputniknews.com/20220721/راجمة-أوراغان-تطلق-صواريخها-على-مستودع-يحوي-مدافع-هاوتزر-أمريكية-فيديو-1065370575.html
راجمة "أوراغان" تطلق صواريخها على مستودع يحوي مدافع هاوتزر أمريكية.. فيديو
راجمة "أوراغان" تطلق صواريخها على مستودع يحوي مدافع هاوتزر أمريكية.. فيديو
من الأسلحة التي يستعين بها منفذو العملية الخاصة الروسية في أوكرانيا راجمات صواريخ "أوراغان". 21.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-21T08:22+0000
2022-07-21T08:22+0000
2022-07-21T08:22+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
رصد عسكري
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وتُستخدم راجمات صواريخ "أوراغان" في الغالب لتدمير مستودعات تحتوي على الأسلحة الخاصة بالمجموعات المسلحة التابعة للجيش الأوكراني وخاصة الأسلحة التي يحصل نظام الحكم الأوكراني عليها من الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها الأوروبيين.وتتميز راجمة صواريخ "أوراغان" بالوصول السريع إلى موقع العمل وسرعة الانتشار فيه. ويمكن أن يبعد الهدف المزمع تدميره عنها بـ35 كيلومترا. وتبدأ الراجمة عملها بعد أن تحصل على المعلومات عن الهدف اللازم ضربه من طائرات الاستطلاع المسيرة.وتقوم الراجمة التي تظهر في الفيديو الذي نشرته وزارة الدفاع الروسية بتوجيه الضربة الصاروخية إلى مستودع يحوي مدافع الهاوتزر الأمريكية "إم777".وحُددت المهمة الرئيسية المطروحة على منفذي العملية الخاصة الروسية في أوكرانيا في توفير الحماية للناس الذين يتعرضون لاعتداءات وجريمة القتل الجماعي من قبل نظام الحكم في كييف منذ عام 2014.
سبوتنيك عربي
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2022
سبوتنيك عربي
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري
راجمة "أوراغان" تطلق صواريخها على مستودع يحوي مدافع هاوتزر أمريكية.. فيديو
تابعنا عبر
من الأسلحة التي يستعين بها منفذو العملية الخاصة الروسية في أوكرانيا راجمات صواريخ "أوراغان".
وتُستخدم راجمات صواريخ "أوراغان" في الغالب لتدمير مستودعات تحتوي على الأسلحة الخاصة بالمجموعات المسلحة التابعة للجيش الأوكراني وخاصة الأسلحة التي يحصل نظام الحكم الأوكراني عليها من الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها الأوروبيين.
وتتميز راجمة صواريخ "أوراغان" بالوصول السريع إلى موقع العمل وسرعة الانتشار فيه. ويمكن أن يبعد الهدف المزمع تدميره عنها بـ35 كيلومترا. وتبدأ الراجمة عملها بعد أن تحصل على المعلومات عن الهدف اللازم ضربه من طائرات الاستطلاع المسيرة.
وتقوم الراجمة التي تظهر في الفيديو
الذي نشرته وزارة الدفاع الروسية بتوجيه الضربة الصاروخية إلى مستودع يحوي مدافع الهاوتزر الأمريكية "إم777".
وحُددت المهمة الرئيسية المطروحة على منفذي العملية الخاصة الروسية في أوكرانيا في توفير الحماية للناس الذين يتعرضون لاعتداءات وجريمة القتل الجماعي من قبل نظام الحكم في كييف منذ عام 2014.