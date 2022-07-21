https://arabic.sputniknews.com/20220721/روسيا-عقوبات-الاتحاد-الأوروبي-غير-شرعية-ومحاولات-الضغط-على-موسكو-غير-مجدية--1065405844.html

الخارجية الروسية تعلق على انسحاب الغرب من حزم عقوبات الاتحاد الأوروبي السابقة ضد موسكو

الخارجية الروسية تعلق على انسحاب الغرب من حزم عقوبات الاتحاد الأوروبي السابقة ضد موسكو

أكدت الخارجية الروسية، اليوم الخميس، أن عقوبات الاتحاد الأوروبي غير شرعية وأن محاولات الضغط على موسكو غير مجدية. 21.07.2022, سبوتنيك عربي

2022-07-21T20:04+0000

2022-07-21T20:04+0000

2022-07-21T20:32+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

العالم

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وشددت الخارجية الروسية على أن تداعيات عقوبات الاتحاد الأوروبي على مختلف قطاعات الاقتصاد والأمن العالميين باتت أكثر وضوحا.وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا في تعليق نُشر على موقع وزارة الخارجية الروسية: "في 21 يوليو/تموز، أعلن مجلس الاتحاد الأوروبي عن توسيع الإجراءات التقييدية الأحادية غير المشروعة ضد روسيا. وبالتالي، يواصل الاتحاد الأوروبي دفع نفسه إلى طريق مسدود بإصرار يحسد عليه".وشددت زخاروفا على أن "الحقائق تتحدث عن نفسها" مشيرة إلى أنه إلى "جانب أزمة "كوفيد 19"، فإن السبب الرئيسي لارتفاع أسعار المنتجات الصناعية الزراعية والهيدروكربونات هو قصر النظر في السياسة الاقتصادية وسياسة الطاقة لدى الغرب.وأوضحت زاخاروفا أن "إجراءات الاتحاد الأوروبي المعادية لروسيا، التي تسعى علنا إلى تقويض النشاط الاقتصادي الخارجي لبلدنا، بما في ذلك في قطاع الصناعات الزراعية، تسهم في تفاقم الوضع".قالت زاخاروفا، في تعليقها على موقف الاتحاد الأوروبي بشأن الإعفاءات من حزم العقوبات السابقة، إن هناك مسافة كبيرة بين التصريحات والخطوات الحقيقية في بروكسل.وأضافت المتحدثة: "نأمل أن تلبي إجراءات الاتحاد الأوروبي في مجال الأمن الغذائي مصالح تعزيزه والمساهمة في تهيئة الظروف لتصدير الحبوب والأسمدة والمكونات دون عوائق لإنتاجها".

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