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زلزال يضرب الجزائر
زلزال يضرب الجزائر
تعرضت الجزائر لهزة أرضية ضربت ولاية سطيف، بينما لم تصدر تقارير عن وجود خسائر بشرية أو مادية حتى الآن. 21.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-21T08:19+0000
2022-07-21T08:19+0000
العالم العربي
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ووقع الزلزال، الذي بلغت قوته 3.8 درجة على مقياس ريختر، مساء أمس الأربعاء، في ولاية سطيف، حسبما ذكرت قناة "نسمة" التونسية.وقال المركز الجزائري لرصد الزلازل إن مركز الزلزال يقع على بعد 5 كلم جنوب غرب بابور، في ولاية سطيف.
https://arabic.sputniknews.com/20220718/زلزال-بقوة-43-درجة-يضرب-غرب-تركيا-1065203894.html
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العالم العربي

زلزال يضرب الجزائر

08:19 GMT 21.07.2022
© AFP 2022 / Sam Yeh هزة أرضية
هزة أرضية - سبوتنيك عربي, 1920, 21.07.2022
© AFP 2022 / Sam Yeh
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تعرضت الجزائر لهزة أرضية ضربت ولاية سطيف، بينما لم تصدر تقارير عن وجود خسائر بشرية أو مادية حتى الآن.
ووقع الزلزال، الذي بلغت قوته 3.8 درجة على مقياس ريختر، مساء أمس الأربعاء، في ولاية سطيف، حسبما ذكرت قناة "نسمة" التونسية.
آثار زلزال قوي ضرب مدينة بودروم، تركيا 21 يوليو/ تموز 2017 - سبوتنيك عربي, 1920, 18.07.2022
زلزال بقوة 4.3 درجة يضرب غرب تركيا
18 يوليو, 01:25 GMT
وقال المركز الجزائري لرصد الزلازل إن مركز الزلزال يقع على بعد 5 كلم جنوب غرب بابور، في ولاية سطيف.
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