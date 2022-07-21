https://arabic.sputniknews.com/20220721/زلزال-يضرب-الجزائر-1065370677.html
زلزال يضرب الجزائر
زلزال يضرب الجزائر
تعرضت الجزائر لهزة أرضية ضربت ولاية سطيف، بينما لم تصدر تقارير عن وجود خسائر بشرية أو مادية حتى الآن. 21.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-21T08:19+0000
2022-07-21T08:19+0000
2022-07-21T08:19+0000
العالم العربي
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ووقع الزلزال، الذي بلغت قوته 3.8 درجة على مقياس ريختر، مساء أمس الأربعاء، في ولاية سطيف، حسبما ذكرت قناة "نسمة" التونسية.وقال المركز الجزائري لرصد الزلازل إن مركز الزلزال يقع على بعد 5 كلم جنوب غرب بابور، في ولاية سطيف.
https://arabic.sputniknews.com/20220718/زلزال-بقوة-43-درجة-يضرب-غرب-تركيا-1065203894.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي
زلزال يضرب الجزائر
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تعرضت الجزائر لهزة أرضية ضربت ولاية سطيف، بينما لم تصدر تقارير عن وجود خسائر بشرية أو مادية حتى الآن.
ووقع الزلزال
، الذي بلغت قوته 3.8 درجة على مقياس ريختر، مساء أمس الأربعاء، في ولاية سطيف، حسبما ذكرت
قناة "نسمة" التونسية.
وقال المركز الجزائري لرصد الزلازل
إن مركز الزلزال يقع على بعد 5 كلم جنوب غرب بابور، في ولاية سطيف.