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https://arabic.sputniknews.com/20220721/صحفيو-الحسكة-يطالبون-بإطلاق-سراح-محمد-الصغير-من-سجون-قسد-فورا-1065396756.html
صحفيو الحسكة يطالبون بإطلاق سراح محمد الصغير من سجون "قسد" فورا
صحفيو الحسكة يطالبون بإطلاق سراح محمد الصغير من سجون "قسد" فورا
نفذ مراسلو الوسائل الإعلامية الرسمية والخاصة والدولية في محافظة الحسكة السورية ولجنة اتحاد الصحفيين فيها، وقفة تضامنية للمطالبة بإطلاق سراح مراسل قناة... 21.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-21T15:07+0000
2022-07-21T15:07+0000
تقارير سبوتنيك
أخبار سوريا اليوم
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وبين رئيس لجنة اتحاد الصحفيين في الحسكة الصحفي، حجي المسواط، لمراسل "سبوتنيك"، شرقي سوريا أنهم تجمعوا، اليوم الخميس 21 يوليو/تموز، لإطلاق صرخة كبيرة لضرورة الإفراج عن الزميل محمد الصغير المعتقل منذ 1100 يوم بشكل متواصل في سجون "قسد"، والذي دخل إضراباً عن الطعام احتجاجاً على الاستمرار باعتقاله التعسفي وهو بحالة صحية سيئة.وتابع مسواط أن الزميل الصغير يدفع اليوم ثمن مواقفه الوطنية وواجبه المهني عندما وثق ممارسات وإجرام الاحتلال الأمريكي وسرقته خيرات المحافظة داعياً إلى إطلاق سراح الصغير بعد تدهور حالته الصحية نتيجة سوء ظروف الاعتقال متسائلاً عن غياب دور المنظمات الإنسانية في هذا الجانب، إضافة إلى المطالبة بضرورة حماية الصحفيين وأسرهم وذويهم في الجزيرة السورية.وأضافت متسائلة أين هم دعاة حقوق الإنسان وحرية الكلمة وحرية الإنسان، نطالب المجتمع الدولي بضرورة الإسراع في الإفراج عن الزميل الصغير الذي أضرب عن الطعام وحياته الآن بخطر كبير.ولفت حزام إلى أن اختطاف الصغير يأتي في إطار الانتهاكات المتواصلة بحق الإعلاميين ومحاولة إسكات صوت الحق والتي تضاف إلى عمليات الاختطاف والاعتقال بحق أبناء القبائل العربية في الجزيرة السورية بتهم واهية وملفقة تخدم مشاريعهم الخاصة مع الأمريكي.وكان المراسل محمد الصغير دخل في إضراب عن الطعام في الثامن عشر من الشهر الجاري وسط ظروف الاختطاف السيئة من قبل "قسد"، وهو معتقل منذ يونيو/حزيران عام 2019، بعد تقارير قام بإعدادها عن سرقة النفط والقمح السوري من منطقة الجزيرة السورية من قبل قوات الاحتلال الأمريكي وحرق حقول القمح في منطقة الجزيرة السورية، ولا يزال يعاني الصغير في السجن حتى اليوم.
https://arabic.sputniknews.com/20220719/مراسل-الإخبارية-السورية-محمد-الصغير-يبدأ-إضرابا-عن-الطعام-1065274087.html
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تقارير سبوتنيك, أخبار سوريا اليوم

صحفيو الحسكة يطالبون بإطلاق سراح محمد الصغير من سجون "قسد" فورا

15:07 GMT 21.07.2022
© Sputnik . Atia Al atiaصحفيو الحسكة يطالبون بإطلاق سراح محمد الصغير من سجون قسد فوراً
صحفيو الحسكة يطالبون بإطلاق سراح محمد الصغير من سجون قسد فوراً - سبوتنيك عربي, 1920, 21.07.2022
© Sputnik . Atia Al atia
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نفذ مراسلو الوسائل الإعلامية الرسمية والخاصة والدولية في محافظة الحسكة السورية ولجنة اتحاد الصحفيين فيها، وقفة تضامنية للمطالبة بإطلاق سراح مراسل قناة "الإخبارية السورية" في مدينة القامشلي محمد توفيق الصغير، المعتقل في أحد سجون قوات "قسد" المدعومة أمريكياً منذ عام 2019 والذي دخل إضراباً عن الطعام منذ أيام.
وبين رئيس لجنة اتحاد الصحفيين في الحسكة الصحفي، حجي المسواط، لمراسل "سبوتنيك"، شرقي سوريا أنهم تجمعوا، اليوم الخميس 21 يوليو/تموز، لإطلاق صرخة كبيرة لضرورة الإفراج عن الزميل محمد الصغير المعتقل منذ 1100 يوم بشكل متواصل في سجون "قسد"، والذي دخل إضراباً عن الطعام احتجاجاً على الاستمرار باعتقاله التعسفي وهو بحالة صحية سيئة.
© Sputnik . Atia Al atiaصحفيو الحسكة يطالبون بإطلاق سراح محمد الصغير من سجون قسد فوراً
صحفيو الحسكة يطالبون بإطلاق سراح محمد الصغير من سجون قسد فوراً - سبوتنيك عربي, 1920, 21.07.2022
صحفيو الحسكة يطالبون بإطلاق سراح محمد الصغير من سجون قسد فوراً
© Sputnik . Atia Al atia
وتابع مسواط أن الزميل الصغير يدفع اليوم ثمن مواقفه الوطنية وواجبه المهني عندما وثق ممارسات وإجرام الاحتلال الأمريكي وسرقته خيرات المحافظة داعياً إلى إطلاق سراح الصغير بعد تدهور حالته الصحية نتيجة سوء ظروف الاعتقال متسائلاً عن غياب دور المنظمات الإنسانية في هذا الجانب، إضافة إلى المطالبة بضرورة حماية الصحفيين وأسرهم وذويهم في الجزيرة السورية.

بدورها الإعلامية سيلفا أسيا، مراسلة التلفزيون السوري الرسمي، قالت لــ"سبوتنيك" إنهم خرجوا اليوم في ساحة الرئيس في مدينة الحسكة لمطالبة المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان للإفراج عن الزميل الصحفي محمد الصغير المعتقل في سجون "قسد"، دون أي ذنب سوا أنه سلط الضوء على ما يحدث في الجزيرة السورية من انتهاكات قوات "قسد" المدعومة من الاحتلال الأمريكي.

وأضافت متسائلة أين هم دعاة حقوق الإنسان وحرية الكلمة وحرية الإنسان، نطالب المجتمع الدولي بضرورة الإسراع في الإفراج عن الزميل الصغير الذي أضرب عن الطعام وحياته الآن بخطر كبير.
© Sputnik . Atia Al atiaصحفيو الحسكة يطالبون بإطلاق سراح محمد الصغير من سجون قسد فوراً
صحفيو الحسكة يطالبون بإطلاق سراح محمد الصغير من سجون قسد فوراً - سبوتنيك عربي, 1920, 21.07.2022
صحفيو الحسكة يطالبون بإطلاق سراح محمد الصغير من سجون قسد فوراً
© Sputnik . Atia Al atia

من جانبه جوان حزام، مدير مكتب وكالة "سانا" الرسمية في محافظة الحسكة، أكد لــ"سبوتنيك"، أن جميع المنظمات والهيئات الصحفية الدولية مطالبة باتخاذ موقف ضاغط لإطلاق سراح الصحفي الصغير وتحميل "قسد" المسؤولية ما قد يطرأ على صحته إثر دخوله منذ عدة أيام إضراباً عن الطعام نتيجة سوء المعاملة.

ولفت حزام إلى أن اختطاف الصغير يأتي في إطار الانتهاكات المتواصلة بحق الإعلاميين ومحاولة إسكات صوت الحق والتي تضاف إلى عمليات الاختطاف والاعتقال بحق أبناء القبائل العربية في الجزيرة السورية بتهم واهية وملفقة تخدم مشاريعهم الخاصة مع الأمريكي.
مراسل الإخبارية السورية محمد الصغير يبدأ إضراباً عن الطعام - سبوتنيك عربي, 1920, 19.07.2022
مراسل "الإخبارية السورية" محمد الصغير يبدأ إضرابا عن الطعام
19 يوليو, 11:18 GMT
وكان المراسل محمد الصغير دخل في إضراب عن الطعام في الثامن عشر من الشهر الجاري وسط ظروف الاختطاف السيئة من قبل "قسد"، وهو معتقل منذ يونيو/حزيران عام 2019، بعد تقارير قام بإعدادها عن سرقة النفط والقمح السوري من منطقة الجزيرة السورية من قبل قوات الاحتلال الأمريكي وحرق حقول القمح في منطقة الجزيرة السورية، ولا يزال يعاني الصغير في السجن حتى اليوم.
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