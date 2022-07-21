https://arabic.sputniknews.com/20220721/صحفيو-الحسكة-يطالبون-بإطلاق-سراح-محمد-الصغير-من-سجون-قسد-فورا-1065396756.html

صحفيو الحسكة يطالبون بإطلاق سراح محمد الصغير من سجون "قسد" فورا

صحفيو الحسكة يطالبون بإطلاق سراح محمد الصغير من سجون "قسد" فورا

نفذ مراسلو الوسائل الإعلامية الرسمية والخاصة والدولية في محافظة الحسكة السورية ولجنة اتحاد الصحفيين فيها، وقفة تضامنية للمطالبة بإطلاق سراح مراسل قناة... 21.07.2022, سبوتنيك عربي

2022-07-21T15:07+0000

2022-07-21T15:07+0000

2022-07-21T15:07+0000

تقارير سبوتنيك

أخبار سوريا اليوم

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وبين رئيس لجنة اتحاد الصحفيين في الحسكة الصحفي، حجي المسواط، لمراسل "سبوتنيك"، شرقي سوريا أنهم تجمعوا، اليوم الخميس 21 يوليو/تموز، لإطلاق صرخة كبيرة لضرورة الإفراج عن الزميل محمد الصغير المعتقل منذ 1100 يوم بشكل متواصل في سجون "قسد"، والذي دخل إضراباً عن الطعام احتجاجاً على الاستمرار باعتقاله التعسفي وهو بحالة صحية سيئة.وتابع مسواط أن الزميل الصغير يدفع اليوم ثمن مواقفه الوطنية وواجبه المهني عندما وثق ممارسات وإجرام الاحتلال الأمريكي وسرقته خيرات المحافظة داعياً إلى إطلاق سراح الصغير بعد تدهور حالته الصحية نتيجة سوء ظروف الاعتقال متسائلاً عن غياب دور المنظمات الإنسانية في هذا الجانب، إضافة إلى المطالبة بضرورة حماية الصحفيين وأسرهم وذويهم في الجزيرة السورية.وأضافت متسائلة أين هم دعاة حقوق الإنسان وحرية الكلمة وحرية الإنسان، نطالب المجتمع الدولي بضرورة الإسراع في الإفراج عن الزميل الصغير الذي أضرب عن الطعام وحياته الآن بخطر كبير.ولفت حزام إلى أن اختطاف الصغير يأتي في إطار الانتهاكات المتواصلة بحق الإعلاميين ومحاولة إسكات صوت الحق والتي تضاف إلى عمليات الاختطاف والاعتقال بحق أبناء القبائل العربية في الجزيرة السورية بتهم واهية وملفقة تخدم مشاريعهم الخاصة مع الأمريكي.وكان المراسل محمد الصغير دخل في إضراب عن الطعام في الثامن عشر من الشهر الجاري وسط ظروف الاختطاف السيئة من قبل "قسد"، وهو معتقل منذ يونيو/حزيران عام 2019، بعد تقارير قام بإعدادها عن سرقة النفط والقمح السوري من منطقة الجزيرة السورية من قبل قوات الاحتلال الأمريكي وحرق حقول القمح في منطقة الجزيرة السورية، ولا يزال يعاني الصغير في السجن حتى اليوم.

https://arabic.sputniknews.com/20220719/مراسل-الإخبارية-السورية-محمد-الصغير-يبدأ-إضرابا-عن-الطعام-1065274087.html

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تقارير سبوتنيك, أخبار سوريا اليوم