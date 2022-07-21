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إيران: الإمارات والكويت سترسلان سفيرين إلى طهران
إيران: الإمارات والكويت سترسلان سفيرين إلى طهران
أعلن وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، اليوم الخميس، أن الإمارات والكويت تعتزمان إرسال سفيريهما إلى طهران في المستقبل القريب. 21.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-21T19:48+0000
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طهران - سبوتنيك. أشار وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، في حوار مع التلفزيون الإيراني إلى أن "الإمارات والكويت سترسلان سفيريهما إلى ‎طهران قريبا".وفيما يتعلق بالعلاقات مع السعودية، قال عبد اللهيان: "أجرينا خمس جولات من المباحثات مع ‎السعودية على المستوى الأمني ووزير الخارجية العراقي أبلغنا الأسبوع الماضي بأن السعودية مستعدة لنقل المحادثات من المستوى الأمني إلى المستوى السياسي وبشكل علني".وأشار عبد اللهيان إلى أن الجانب الإيراني أبلغ الرياض بأن إيران مستعدة لمواصلة الحوار على المستوى السياسي لإعادة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.
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إيران: الإمارات والكويت سترسلان سفيرين إلى طهران

19:48 GMT 21.07.2022 (تم التحديث: 20:17 GMT 21.07.2022)
© Sputnik . ali hashemمؤتمر صحفي مشترك بدمشق بين وزير الخارجية السوري فيصل المقداد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان.
مؤتمر صحفي مشترك بدمشق بين وزير الخارجية السوري فيصل المقداد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان. - سبوتنيك عربي, 1920, 21.07.2022
© Sputnik . ali hashem
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أعلن وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، اليوم الخميس، أن الإمارات والكويت تعتزمان إرسال سفيريهما إلى طهران في المستقبل القريب.
طهران - سبوتنيك. أشار وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، في حوار مع التلفزيون الإيراني إلى أن "الإمارات والكويت سترسلان سفيريهما إلى ‎طهران قريبا".

وفيما يتعلق بالعلاقات مع السعودية، قال عبد اللهيان: "أجرينا خمس جولات من المباحثات مع ‎السعودية على المستوى الأمني ووزير الخارجية العراقي أبلغنا الأسبوع الماضي بأن السعودية مستعدة لنقل المحادثات من المستوى الأمني إلى المستوى السياسي وبشكل علني".

وأشار عبد اللهيان إلى أن الجانب الإيراني أبلغ الرياض بأن إيران مستعدة لمواصلة الحوار على المستوى السياسي لإعادة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.
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