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العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
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https://arabic.sputniknews.com/20220721/ظهور-لانتسيت-المقواة-في-سماء-أوكرانيا-1065367719.html
ظهور "لانتسيت" المقواة في سماء أوكرانيا
ظهور "لانتسيت" المقواة في سماء أوكرانيا
بدأ منفذو العملية الخاصة الروسية في أوكرانيا يستخدمون طائرات مسيرة مقواة من طراز "لانتسيت". 21.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-21T07:44+0000
2022-07-21T07:44+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
رصد عسكري
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وكشف مصدر مطلع لـ"سبوتنيك" أن وزن القنبلة التي تحملها "لانتسيت" المقواة يبلغ أكثر من 5 كيلوغرامات بزيادة مقدارها 2 كيلوغرام عن وزن القنبلة التي تحملها "لانتسيت" العادية. ومن مميزات "لانتسيت" المقواة أن أمد طلعتها الجوية يمكن أن يصل إلى ساعة أو ما يزيد، علما بأن أمد طلعة "لانتسيت" العادية لا يتجاوز 40 دقيقة.وأشار إلى أن القنبلة التي تحملها طائرة "لانتسيت" يتم تفجيرها في الجو قرب الهدف اللازم تدميره أو فوقه. وتكون مدافع الهاوتزر التي تقصف بها القوات الأوكرانية تجمعات سكانية في منطقة دونباس هي الأهداف التي تهاجمها طائرات "لانتسيت" في الغالب.ولا تلقي طائرة "لانتسيت" قنبلتها وإنما تنقضّ بنفسها على الهدف المزمع تدميره وكأنها صاروخ جو/سطح، فتفجر قنبلتها ونفسها فوقه.وحُددت المهمة الرئيسية المطروحة على منفذي العملية الخاصة الروسية في أوكرانيا في توفير الحماية للناس الذين يتعرضون لاعتداءات وجريمة القتل الجماعي من قبل نظام الحكم في كييف منذ عام 2014.
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رصد عسكري

ظهور "لانتسيت" المقواة في سماء أوكرانيا

07:44 GMT 21.07.2022
© Photo / KALASHNIKOV MEDIAلانتسيت
لانتسيت - سبوتنيك عربي, 1920, 21.07.2022
© Photo / KALASHNIKOV MEDIA
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بدأ منفذو العملية الخاصة الروسية في أوكرانيا يستخدمون طائرات مسيرة مقواة من طراز "لانتسيت".
وكشف مصدر مطلع لـ"سبوتنيك" أن وزن القنبلة التي تحملها "لانتسيت" المقواة يبلغ أكثر من 5 كيلوغرامات بزيادة مقدارها 2 كيلوغرام عن وزن القنبلة التي تحملها "لانتسيت" العادية. ومن مميزات "لانتسيت" المقواة أن أمد طلعتها الجوية يمكن أن يصل إلى ساعة أو ما يزيد، علما بأن أمد طلعة "لانتسيت" العادية لا يتجاوز 40 دقيقة.
وأشار إلى أن القنبلة التي تحملها طائرة "لانتسيت" يتم تفجيرها في الجو قرب الهدف اللازم تدميره أو فوقه. وتكون مدافع الهاوتزر التي تقصف بها القوات الأوكرانية تجمعات سكانية في منطقة دونباس هي الأهداف التي تهاجمها طائرات "لانتسيت" في الغالب.
ولا تلقي طائرة "لانتسيت" قنبلتها وإنما تنقضّ بنفسها على الهدف المزمع تدميره وكأنها صاروخ جو/سطح، فتفجر قنبلتها ونفسها فوقه.
وحُددت المهمة الرئيسية المطروحة على منفذي العملية الخاصة الروسية في أوكرانيا في توفير الحماية للناس الذين يتعرضون لاعتداءات وجريمة القتل الجماعي من قبل نظام الحكم في كييف منذ عام 2014.
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