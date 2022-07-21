عربي
الدفاعات الجوية السورية تتصدى لعدوان إسرائيلي على محيط العاصمة دمشق
https://arabic.sputniknews.com/20220721/عبد-اللهيان-السعودية-أبدت-استعدادها-لنقل-المحادثات-مع-إيران-من-المستوى-الأمني-إلى-السياسي-1065407572.html
عبد اللهيان: السعودية أبدت استعدادها لنقل المحادثات مع إيران من المستوى الأمني إلى السياسي
عبد اللهيان: السعودية أبدت استعدادها لنقل المحادثات مع إيران من المستوى الأمني إلى السياسي
أعلن وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، الخميس، أن السعودية أبدت استعدادها لنقل المحادثات مع إيران من المستوى الأمني إلى المستوى السياسي وبشكل... 21.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-21T21:34+0000
2022-07-21T21:34+0000
السعودية
إيران
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/17/1064082943_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_8e0c377a4af02bcf84eeb74cfecf1961.jpg
طهران - سبوتنيك. وقال عبد اللهيان في حوار مع التلفزيون الإيراني: "أجرينا خمس جولات من المباحثات مع ‎السعودية على المستوى الأمني ووزير الخارجية العراقي أبلغنا الأسبوع الماضي بأن السعودية مستعدة لنقل المحادثات من المستوى الأمني إلى المستوى السياسي وبشكل علني".وأشار عبد اللهيان إلى أن الجانب الإيراني أبلغ الرياض، بأن إيران مستعدة لمواصلة الحوار على المستوى السياسي لإعادة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.في سياق متصل، أعلن عبد اللهيان، أن الإمارات والكويت تعتزمان إرسال سفيريهما إلى طهران في المستقبل القريب، وذلك في إطار سعي طهران لتحسين علاقاتها مع دول المنطقة.واستضاف العراق على مدار الأشهر الماضية، جولات من المحادثات بين إيران والسعودية، من أجل رأب الصدع في العلاقات بين البلدين.وتعد إيران والسعودية أبرز قوتين إقليميتين في الخليج، وهما على طرفي نقيض في معظم الملفات الإقليمية وأبرزها النزاع في اليمن، حيث تقود الرياض تحالفاً عسكرياً داعماً للحكومة المعترف بها دولياً، وتتهم الرياض طهران بدعم الحوثيين الذين يسيطرون على مناطق واسعة في شمال البلاد أبرزها صنعاء.وقطعت طهران والرياض علاقاتهما في 2016، إثر مهاجمة محتجين إيرانيين للسفارة السعودية في طهران، رداً على قيام الرياض بإعدام عالم الدين الشيعي نمر باقر النمر.
https://arabic.sputniknews.com/20220716/الخارجية-السعودية-المحادثات-مع-إيران-لم-تحقق-النتائج-المرجوة-ويدنا-ممدودة-إليها-1065147228.html
السعودية
إيران
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/17/1064082943_79:0:2810:2048_1920x0_80_0_0_3434337263fbb82f5e7b43cce402a2fb.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
السعودية, إيران

عبد اللهيان: السعودية أبدت استعدادها لنقل المحادثات مع إيران من المستوى الأمني إلى السياسي

21:34 GMT 21.07.2022
© Sputnik / الذهاب إلى بنك الصوروزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان خلال لقاء مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في طهران
وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان خلال لقاء مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في طهران - سبوتنيك عربي, 1920, 21.07.2022
© Sputnik
/
الذهاب إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
أعلن وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، الخميس، أن السعودية أبدت استعدادها لنقل المحادثات مع إيران من المستوى الأمني إلى المستوى السياسي وبشكل علني.
طهران - سبوتنيك. وقال عبد اللهيان في حوار مع التلفزيون الإيراني: "أجرينا خمس جولات من المباحثات مع ‎السعودية على المستوى الأمني ووزير الخارجية العراقي أبلغنا الأسبوع الماضي بأن السعودية مستعدة لنقل المحادثات من المستوى الأمني إلى المستوى السياسي وبشكل علني".
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود - سبوتنيك عربي, 1920, 16.07.2022
الخارجية السعودية: المحادثات مع إيران لم تحقق النتائج المرجوة ويدنا ممدودة إليها
16 يوليو, 14:55 GMT
وأشار عبد اللهيان إلى أن الجانب الإيراني أبلغ الرياض، بأن إيران مستعدة لمواصلة الحوار على المستوى السياسي لإعادة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.
في سياق متصل، أعلن عبد اللهيان، أن الإمارات والكويت تعتزمان إرسال سفيريهما إلى طهران في المستقبل القريب، وذلك في إطار سعي طهران لتحسين علاقاتها مع دول المنطقة.
واستضاف العراق على مدار الأشهر الماضية، جولات من المحادثات بين إيران والسعودية، من أجل رأب الصدع في العلاقات بين البلدين.
وتعد إيران والسعودية أبرز قوتين إقليميتين في الخليج، وهما على طرفي نقيض في معظم الملفات الإقليمية وأبرزها النزاع في اليمن، حيث تقود الرياض تحالفاً عسكرياً داعماً للحكومة المعترف بها دولياً، وتتهم الرياض طهران بدعم الحوثيين الذين يسيطرون على مناطق واسعة في شمال البلاد أبرزها صنعاء.
وقطعت طهران والرياض علاقاتهما في 2016، إثر مهاجمة محتجين إيرانيين للسفارة السعودية في طهران، رداً على قيام الرياض بإعدام عالم الدين الشيعي نمر باقر النمر.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Разрушенное в результате боевых действий здание в пригороде Лисичанска - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة20:59 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала