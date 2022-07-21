https://arabic.sputniknews.com/20220721/عبد-اللهيان-السعودية-أبدت-استعدادها-لنقل-المحادثات-مع-إيران-من-المستوى-الأمني-إلى-السياسي-1065407572.html
عبد اللهيان: السعودية أبدت استعدادها لنقل المحادثات مع إيران من المستوى الأمني إلى السياسي
عبد اللهيان: السعودية أبدت استعدادها لنقل المحادثات مع إيران من المستوى الأمني إلى السياسي
أعلن وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، الخميس، أن السعودية أبدت استعدادها لنقل المحادثات مع إيران من المستوى الأمني إلى المستوى السياسي وبشكل... 21.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-21T21:34+0000
2022-07-21T21:34+0000
2022-07-21T21:34+0000
السعودية
إيران
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طهران - سبوتنيك. وقال عبد اللهيان في حوار مع التلفزيون الإيراني: "أجرينا خمس جولات من المباحثات مع السعودية على المستوى الأمني ووزير الخارجية العراقي أبلغنا الأسبوع الماضي بأن السعودية مستعدة لنقل المحادثات من المستوى الأمني إلى المستوى السياسي وبشكل علني".وأشار عبد اللهيان إلى أن الجانب الإيراني أبلغ الرياض، بأن إيران مستعدة لمواصلة الحوار على المستوى السياسي لإعادة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.في سياق متصل، أعلن عبد اللهيان، أن الإمارات والكويت تعتزمان إرسال سفيريهما إلى طهران في المستقبل القريب، وذلك في إطار سعي طهران لتحسين علاقاتها مع دول المنطقة.واستضاف العراق على مدار الأشهر الماضية، جولات من المحادثات بين إيران والسعودية، من أجل رأب الصدع في العلاقات بين البلدين.وتعد إيران والسعودية أبرز قوتين إقليميتين في الخليج، وهما على طرفي نقيض في معظم الملفات الإقليمية وأبرزها النزاع في اليمن، حيث تقود الرياض تحالفاً عسكرياً داعماً للحكومة المعترف بها دولياً، وتتهم الرياض طهران بدعم الحوثيين الذين يسيطرون على مناطق واسعة في شمال البلاد أبرزها صنعاء.وقطعت طهران والرياض علاقاتهما في 2016، إثر مهاجمة محتجين إيرانيين للسفارة السعودية في طهران، رداً على قيام الرياض بإعدام عالم الدين الشيعي نمر باقر النمر.
https://arabic.sputniknews.com/20220716/الخارجية-السعودية-المحادثات-مع-إيران-لم-تحقق-النتائج-المرجوة-ويدنا-ممدودة-إليها-1065147228.html
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السعودية, إيران
عبد اللهيان: السعودية أبدت استعدادها لنقل المحادثات مع إيران من المستوى الأمني إلى السياسي
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أعلن وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، الخميس، أن السعودية أبدت استعدادها لنقل المحادثات مع إيران من المستوى الأمني إلى المستوى السياسي وبشكل علني.
طهران - سبوتنيك
. وقال عبد اللهيان في حوار مع التلفزيون الإيراني: "أجرينا خمس جولات من المباحثات مع السعودية على المستوى الأمني ووزير الخارجية العراقي أبلغنا الأسبوع الماضي بأن السعودية مستعدة لنقل المحادثات من المستوى الأمني إلى المستوى السياسي وبشكل علني".
وأشار عبد اللهيان إلى أن الجانب الإيراني أبلغ الرياض، بأن إيران مستعدة لمواصلة الحوار على المستوى السياسي لإعادة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.
في سياق متصل، أعلن عبد اللهيان، أن الإمارات والكويت تعتزمان إرسال سفيريهما إلى طهران في المستقبل القريب، وذلك في إطار سعي طهران لتحسين علاقاتها مع دول المنطقة.
واستضاف العراق على مدار الأشهر الماضية، جولات من المحادثات بين إيران والسعودية
، من أجل رأب الصدع في العلاقات بين البلدين.
وتعد إيران والسعودية أبرز قوتين إقليميتين في الخليج، وهما على طرفي نقيض في معظم الملفات الإقليمية وأبرزها النزاع في اليمن، حيث تقود الرياض تحالفاً عسكرياً داعماً للحكومة المعترف بها دولياً، وتتهم الرياض طهران بدعم الحوثيين الذين يسيطرون على مناطق واسعة في شمال البلاد أبرزها صنعاء.
وقطعت طهران والرياض علاقاتهما في 2016، إثر مهاجمة محتجين إيرانيين للسفارة السعودية في طهران، رداً على قيام الرياض بإعدام عالم الدين الشيعي نمر باقر النمر
.