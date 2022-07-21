https://arabic.sputniknews.com/20220721/فنان-مصري-يعلن-التوبة-النصوح-والتوقف-عن-التمثيل-ويطلب-العفو-من-الجمهور-1065398749.html

فنان مصري يعلن "التوبة النصوح" والتوقف عن التمثيل ويطلب العفو من الجمهور

فنان مصري يعلن "التوبة النصوح" والتوقف عن التمثيل ويطلب العفو من الجمهور

أعلن فنان مصري شهير التوقف عن التمثيل، مشيرا إلى أنه "تاب إلى الله توبة نصوحة، مطالبا الجمهور بالدعاء له ومسامحته إن كان أساء إليهم". 21.07.2022, سبوتنيك عربي

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2022-07-21T15:58+0000

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وقال الفنان أحمد فلوكس عبر حسابه بـ"إنستغرام"، "لقد قررت أن أتوب إلى الله توبة نصوحة راجيا مغفرته وأن أبذل كل ما في وسعي على أن أكون على الصراط المستقيم".وتابع: "أرجو من أي شخص أسأت له في يوم من الأيام وحدث مني أي شيء أن يغفر لي، مسامح كل الناس ولا أريد شيئا من أحد.. وأدعو لكل من عرفتهم في حياتي أن الله ينورهم كما أنار لي طريقي وأن يهديهم".وأتم قائلا: "دعواتكم أن يثبتني الله وبدعيلكم من قلبي.. يا رب يغفر لي ويغفر لكم.. تحياتي للجميع ودعواتكم".وأثار منشور الفنان الشاب جدلاً بين متابعيه، إذ تكهن الكثيرون باعتزاله للتمثيل وتكريس حياته للعبادة فقط.وعلق فلوكس على حالة الجدل المثارة لموقع "الوطن"، قائلا إنه يقصد من المنشور أنه "تاب إلى الله من كل المعاصي والذنوب والأخطاء التي من الممكن أن يقع الإنسان فيها".وواصل قائلا: "ليه أعتزل التمثيل؟"، موضحا، "سبق وصرحت عند استضافتي في برنامج (حبر سري) إني مش عاوز أمثل ومركز في شغلي الحالي".وأكد أنه مستمر في خطوات المسلسل الذي يسعى لإنتاجه، وأنه يحب مهنة التمثيل ويحترمها ولا يرى أنها معصية علي الإطلاق، وأنها "مهنة زي حال أي مهنة، فيها الصالح والطالح".وأشار فولكس إلى أن "الإعلام تعامل مع خبر اعتزاله من منظور ضيق، لأن التوبة لله ليها معاني كتيرة مش يمكن نحصرها في إطار معين".

https://arabic.sputniknews.com/20210711/أحمد-فلوكس-يعلق-مجددا-على-تصريحاته-بشأن-زواجة-15-مرة-فيديو-1049538059.html

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