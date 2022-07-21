https://arabic.sputniknews.com/20220721/قائد-عسكري-أمريكي-إيران-تستعد-لمهاجمة-مصالحنا-بالمنطقة-1065401408.html

قائد عسكري أمريكي: إيران تستعد لمهاجمة مصالحنا بالمنطقة

قائد عسكري أمريكي: إيران تستعد لمهاجمة مصالحنا بالمنطقة

حذر أليكس غرينكويتش قائد القوات الجوية الأمريكية في الشرق الأوسط، اليوم الخميس، من أن ميليشيات مدعومة من إيران قد تشن هجمات ضد مصالح الولايات المتحدة وحلفائها... 21.07.2022, سبوتنيك عربي

2022-07-21T17:51+0000

2022-07-21T17:51+0000

2022-07-21T17:51+0000

أخبار إيران

الولايات المتحدة الأمريكية

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/16/1048433517_0:0:1201:676_1920x0_80_0_0_8afa0c0c7b1bbbc24a4a3c9fc002ee1f.jpg

جاء هذا في تصريحات أدلى بها أمام الصحفيين قبل توليه مهام منصبه الجديد في قاعدة العديد الجوية في قطر، بحسب وكالة "أسوشيتدبرس" اليوم الخميس.وقال غرينكيويتش: "نحن في هذا الوضع لا نتعرض لهجوم لكننا نرى التخطيط لهجمات مستمرة. سيحدث شيء ما يطلق العنان لذلك التخطيط وهذا الإعداد ضدنا".تأتي تصريحات القائد العسكري الأمريكي في الوقت الذي حذر فيه وليام بيرنز مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية، من "امتلاك" إيران لأكبر ترسانة صواريخ في منطقة الشرق الأوسط.وقال بيرنز خلال منتدى "أسبن" الأمني الذي يعقد بولاية كولورادو الأمريكية، إن الصواريخ والمسيرات الإيرانية "تشكل تهديدا متزايد الأهمية".وكانت إيران قد أجرت اختبارا لصاروخ يحمل قمرا صناعيا الشهر الماضي، ما دفع البيت الأبيض للتهديد بمزيد من العقوبات على طهران لمنعها من تسريع برنامجها الصاروخي الباليستي المتقدم. وفي الأسبوع الماضي، تزامنا مع قيام الرئيس جو بايدن بجولة في المنطقة، كشفت إيران النقاب عن طائرات بدون طيار مسلحة منصوبة على سفنها الحربية في الخليج العربي.

https://arabic.sputniknews.com/20220721/إيران-تدين-الهجوم-على-منتجع-سياحي-في-دهوك-وتؤكد-أن-أمن-العراق-من-أمنها-1065373642.html

أخبار إيران

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية