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قائد عسكري أمريكي: إيران تستعد لمهاجمة مصالحنا بالمنطقة
قائد عسكري أمريكي: إيران تستعد لمهاجمة مصالحنا بالمنطقة
حذر أليكس غرينكويتش قائد القوات الجوية الأمريكية في الشرق الأوسط، اليوم الخميس، من أن ميليشيات مدعومة من إيران قد تشن هجمات ضد مصالح الولايات المتحدة وحلفائها... 21.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-21T17:51+0000
2022-07-21T17:51+0000
أخبار إيران
الولايات المتحدة الأمريكية
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جاء هذا في تصريحات أدلى بها أمام الصحفيين قبل توليه مهام منصبه الجديد في قاعدة العديد الجوية في قطر، بحسب وكالة "أسوشيتدبرس" اليوم الخميس.وقال غرينكيويتش: "نحن في هذا الوضع لا نتعرض لهجوم لكننا نرى التخطيط لهجمات مستمرة. سيحدث شيء ما يطلق العنان لذلك التخطيط وهذا الإعداد ضدنا".تأتي تصريحات القائد العسكري الأمريكي في الوقت الذي حذر فيه وليام بيرنز مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية، من "امتلاك" إيران لأكبر ترسانة صواريخ في منطقة الشرق الأوسط.وقال بيرنز خلال منتدى "أسبن" الأمني الذي يعقد بولاية كولورادو الأمريكية، إن الصواريخ والمسيرات الإيرانية "تشكل تهديدا متزايد الأهمية".وكانت إيران قد أجرت اختبارا لصاروخ يحمل قمرا صناعيا الشهر الماضي، ما دفع البيت الأبيض للتهديد بمزيد من العقوبات على طهران لمنعها من تسريع برنامجها الصاروخي الباليستي المتقدم. وفي الأسبوع الماضي، تزامنا مع قيام الرئيس جو بايدن بجولة في المنطقة، كشفت إيران النقاب عن طائرات بدون طيار مسلحة منصوبة على سفنها الحربية في الخليج العربي.
https://arabic.sputniknews.com/20220721/إيران-تدين-الهجوم-على-منتجع-سياحي-في-دهوك-وتؤكد-أن-أمن-العراق-من-أمنها-1065373642.html
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أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية

قائد عسكري أمريكي: إيران تستعد لمهاجمة مصالحنا بالمنطقة

17:51 GMT 21.07.2022
© AFP 2022 / JACKIE HARTسفن حربية أمريكية
سفن حربية أمريكية - سبوتنيك عربي, 1920, 21.07.2022
© AFP 2022 / JACKIE HART
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حذر أليكس غرينكويتش قائد القوات الجوية الأمريكية في الشرق الأوسط، اليوم الخميس، من أن ميليشيات مدعومة من إيران قد تشن هجمات ضد مصالح الولايات المتحدة وحلفائها في المنطقة.
جاء هذا في تصريحات أدلى بها أمام الصحفيين قبل توليه مهام منصبه الجديد في قاعدة العديد الجوية في قطر، بحسب وكالة "أسوشيتدبرس" اليوم الخميس.
إيران - سبوتنيك عربي, 1920, 21.07.2022
إيران تدين الهجوم على منتجع سياحي في دهوك وتؤكد أن أمن العراق من أمنها
09:35 GMT
وقال غرينكيويتش: "نحن في هذا الوضع لا نتعرض لهجوم لكننا نرى التخطيط لهجمات مستمرة. سيحدث شيء ما يطلق العنان لذلك التخطيط وهذا الإعداد ضدنا".
تأتي تصريحات القائد العسكري الأمريكي في الوقت الذي حذر فيه وليام بيرنز مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية، من "امتلاك" إيران لأكبر ترسانة صواريخ في منطقة الشرق الأوسط.
وقال بيرنز خلال منتدى "أسبن" الأمني الذي يعقد بولاية كولورادو الأمريكية، إن الصواريخ والمسيرات الإيرانية "تشكل تهديدا متزايد الأهمية".
وكانت إيران قد أجرت اختبارا لصاروخ يحمل قمرا صناعيا الشهر الماضي، ما دفع البيت الأبيض للتهديد بمزيد من العقوبات على طهران لمنعها من تسريع برنامجها الصاروخي الباليستي المتقدم.
وفي الأسبوع الماضي، تزامنا مع قيام الرئيس جو بايدن بجولة في المنطقة، كشفت إيران النقاب عن طائرات بدون طيار مسلحة منصوبة على سفنها الحربية في الخليج العربي.
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