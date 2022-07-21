https://arabic.sputniknews.com/20220721/قائد-عسكري-إيراني-حرس-الحدود-منع-الإرهابيين-من-التسلل-إلى-البلاد-1065374171.html

قائد عسكري إيراني: حرس الحدود منع الإرهابيين من التسلل إلى البلاد

قائد عسكري إيراني: حرس الحدود منع الإرهابيين من التسلل إلى البلاد

كشفت قوات حرس الحدود الإيراني، اليوم الخميس، عن "محاولة عناصر خليتين إرهابيتين التسلل إلى داخل الأراضي الإيرانية عبر محافظتي كردستان وكرمانشاه"، مؤكدة أنهم... 21.07.2022, سبوتنيك عربي

2022-07-21T09:50+0000

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وقال نائب قائد قوات حرس الحدود الايراني، العميد جلال ستارة، على هامش مراسم تشييع جثمان اثنين من أفراد حرس الحدود قتلا خلال اشتباكات على الحدود، إن "إحدى الخليتين حاولت التسلل عبر حدود مدينة "بانة" في كردستان والأخرى من حدود مدينة "باوة" في محافظة كرمانشاه، لكن القوات المضحية لدى حرس الحدود أفشلت هذه المحاولات"، حسب وكالة الأنباء الإيرانية- إرنا.وأضاف العميد ستارة، أن "الخلية التي حاولت التسلل عبر منفذ باوة الحدودي دمرت بالكامل، بينما هربت الثانية التي أرادت النفوذ إلى البلاد عبر مدينة بانة في كردستان، إلى دولة أخرى".ولفت القائد الإيراني، إلى أن هذه الأحداث "ليست الأولى ولن تكون الأخيرة من نوعها"، محذرا الجماعات الإرهابية، من رد قاصم ومزلزل على تحركاتها.وقتل اثنان من حرس الحدود الإيرانية، خلال اشتباكات مع مسلحين حاولوا الدخول إلى البلاد. وأفادت وكالة "فارس" بأن "اثنين من حرس الحدود الإيرانية استشهدا خلال اشتباكات ليلة أمس مع مسلحين إرهابيين حاولوا الدخول إلى البلاد عبر محافظة كردستان غربي إيران".

https://arabic.sputniknews.com/20220720/وكالة-مقتل-2-من-حرس-الحدود-الإيرانية-إثر-اشتباكات-على-حدود-العراق-1065326940.html

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