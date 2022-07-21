https://arabic.sputniknews.com/20220721/قديروف-يسمي-أشباله-الثلاثة-المفضلة-وفقا-لمدن-دونباس-فيديو-1065392516.html
قديروف يسمي أشباله الثلاثة المفضلة وفقا لمدن دونباس.. فيديو
قديروف يسمي أشباله الثلاثة المفضلة وفقا لمدن دونباس.. فيديو
قام رئيس الشيشان رمضان قديروف بتسمية أشبال الأسود البيضاء الثلاثة المفضلة لديه وفقا لأسماء تحملها مدن في دونباس وذلك تكريما لتلك المدن. 21.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-21T14:19+0000
2022-07-21T14:19+0000
2022-07-21T14:27+0000
العالم
رمضان قديروف
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ونشر قديروف فيديو يظهر أشباله البيضاء وذلك عبر قناته الخاصة على تيليغرام، كاتبا: "تتلقى أشبال أسد ألبينو المفضل لدي ألقابا رسمية. فكرنا لفترة طويلة في ما نسميها".وتابع: "بالنظر إلى النتائج الناجحة للعملية الخاصة في أوكرانيا ولوغانسك، بالإضافة إلى عملية التحرير السريعة التي تتم في دونيتسك، تقررت تسمية الأشبال باسم دوني - تكريما لـ دونيتسك، غانز- تكريما لـ لوغانسك، ماريب - تكريما لـ ماريوبول".وفي جملة طريفة، ربما أراد بها إيصال رسالة مبطنة إلى بعض الدول الغربية، كتب الرئيس الشيشاني: "هناك العديد من العواصم في أوروبا، مثل وارسو، وبعد ذلك يمكننا تسمية أشبال أخرى".وأضاف الزعيم الشيشاني في هذا الصدد: "هناك وقت لكل شيء، دعونا لا نتسرع في الأمور".
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, رمضان قديروف
قديروف يسمي أشباله الثلاثة المفضلة وفقا لمدن دونباس.. فيديو
14:19 GMT 21.07.2022 (تم التحديث: 14:27 GMT 21.07.2022) تابعنا عبر
قام رئيس الشيشان رمضان قديروف بتسمية أشبال الأسود البيضاء الثلاثة المفضلة لديه وفقا لأسماء تحملها مدن في دونباس وذلك تكريما لتلك المدن.
ونشر قديروف فيديو يظهر أشباله البيضاء وذلك عبر قناته الخاصة على تيليغرام، كاتبا: "تتلقى أشبال أسد ألبينو المفضل لدي ألقابا رسمية. فكرنا لفترة طويلة في ما نسميها".
وتابع: "بالنظر إلى النتائج الناجحة للعملية الخاصة في أوكرانيا ولوغانسك، بالإضافة إلى عملية التحرير السريعة التي تتم في دونيتسك، تقررت تسمية الأشبال باسم دوني - تكريما لـ دونيتسك، غانز- تكريما لـ لوغانسك، ماريب - تكريما لـ ماريوبول".
وفي جملة طريفة، ربما أراد بها إيصال رسالة مبطنة إلى بعض الدول الغربية، كتب الرئيس الشيشاني: "هناك العديد من العواصم في أوروبا، مثل وارسو، وبعد ذلك يمكننا تسمية أشبال أخرى".
وأضاف الزعيم الشيشاني في هذا الصدد: "هناك وقت لكل شيء، دعونا لا نتسرع في الأمور".