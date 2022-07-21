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https://arabic.sputniknews.com/20220721/لابيد-وغانتس-يبعثان-رسالتي-دعم-إلى-جو-بايدن-بعد-إعلان-إصابته-بكورونا-1065399443.html
لابيد وغانتس يبعثان رسالتي دعم إلى جو بايدن بعد إعلان إصابته بكورونا
لابيد وغانتس يبعثان رسالتي دعم إلى جو بايدن بعد إعلان إصابته بكورونا
بعث رئيس وزراء إسرائيل، يائير لابيد، اليوم الخميس، رسالة إلى الرئيس الأمريكي، جو بايدن، بعد الإعلان عن إصابته بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19". 21.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-21T16:13+0000
2022-07-21T16:14+0000
إسرائيل
جو بايدن
بيني غانتس
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ونشر لابيد تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على "تويتر"، مساء اليوم الخميس، تمنى من خلالها الشفاء العاجل والتام لصديقه الرئيس بايدن، بالنيابة عن شعب إسرائيل.وفي رسالة مشابهة، أعرب بيني غانتس، وزير الدفاع الإسرائيلي، عن أمنياته بالشفاء العاجل للرئيس الأمريكي، وأن يتمتع بصحة جيدة، وهو ما نشره عبر صفحته الرسمية على "تويتر" أيضا.وذكر البيت الأبيض، في بيان عبر موقعه الإلكتروني: "هذا الصباح، أثبتت الفحوصات إصابة الرئيس بايدن بـ"كوفيد-19" رغم تطعيمه مرتين، وهو يعاني من أعراض خفيفة للغاية".وأضاف البيت الأبيض: "تماشيا مع إرشادات مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، سيعزل بايدن في البيت الأبيض ويواصل تنفيذ جميع واجباته بشكل كامل خلال ذلك الوقت".وأفاد الموقع الإلكتروني للهيئة الطبية الأمريكية، بأن بايدن يستخدم عقار "باكسلوفيد" المضاد للفيروسات والمعتمد في الولايات المتحدة المخصص للاستخدام الطارئ لدى الأشخاص الأكثر عرضة لخطر الإصابة بمرض شديد جراء "كوفيد-19"، أي المتقدمين في العمر.وأعلن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أمس الأربعاء، أنه مصاب بالسرطان، موضحا أن إصابته ترجع إلى انبعاثات مصافي النفط في منزل طفولته في ولاية ديلاوير.وقال بايدن، خلال كلمة بمناسبة التغير المناخي "كبرت وأنا معي السرطان"، موجها أصابع الاتهام إلى "انبعاثات مصافي النفط التي كانت بالقرب من منزل طفولته في كلايمونت بولاية ديلاوير، بحسب ما نقلت صحيفة "نيويورك بوست".غير أن البيت الأبيض سارع بالنفي، ليؤكد أن بايدن كان يعاني من سرطان الجلد، وأنه تلقى العلاج قبل الوصول إلى الرئاسة.وجو بايدن، الذي يبلغ 79 عاما، هو أكبر رئيس في تاريخ الولايات المتحدة ما يجعل صحته مصدر اهتمام خاص.
إسرائيل
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إسرائيل, جو بايدن, بيني غانتس, أخبار العالم الآن

لابيد وغانتس يبعثان رسالتي دعم إلى جو بايدن بعد إعلان إصابته بكورونا

16:13 GMT 21.07.2022 (تم التحديث: 16:14 GMT 21.07.2022)
© AFP 2022 / GIL COHEN-MAGENالرئيس الأمريكي جو بايدن خلال زيارته إلى إسرائيل 13 يوليو 2022
الرئيس الأمريكي جو بايدن خلال زيارته إلى إسرائيل 13 يوليو 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 21.07.2022
© AFP 2022 / GIL COHEN-MAGEN
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بعث رئيس وزراء إسرائيل، يائير لابيد، اليوم الخميس، رسالة إلى الرئيس الأمريكي، جو بايدن، بعد الإعلان عن إصابته بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".
ونشر لابيد تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على "تويتر"، مساء اليوم الخميس، تمنى من خلالها الشفاء العاجل والتام لصديقه الرئيس بايدن، بالنيابة عن شعب إسرائيل.
وفي رسالة مشابهة، أعرب بيني غانتس، وزير الدفاع الإسرائيلي، عن أمنياته بالشفاء العاجل للرئيس الأمريكي، وأن يتمتع بصحة جيدة، وهو ما نشره عبر صفحته الرسمية على "تويتر" أيضا.
وذكر البيت الأبيض، في بيان عبر موقعه الإلكتروني: "هذا الصباح، أثبتت الفحوصات إصابة الرئيس بايدن بـ"كوفيد-19" رغم تطعيمه مرتين، وهو يعاني من أعراض خفيفة للغاية".
وأضاف البيت الأبيض: "تماشيا مع إرشادات مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، سيعزل بايدن في البيت الأبيض ويواصل تنفيذ جميع واجباته بشكل كامل خلال ذلك الوقت".
وأفاد الموقع الإلكتروني للهيئة الطبية الأمريكية، بأن بايدن يستخدم عقار "باكسلوفيد" المضاد للفيروسات والمعتمد في الولايات المتحدة المخصص للاستخدام الطارئ لدى الأشخاص الأكثر عرضة لخطر الإصابة بمرض شديد جراء "كوفيد-19"، أي المتقدمين في العمر.
وأعلن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أمس الأربعاء، أنه مصاب بالسرطان، موضحا أن إصابته ترجع إلى انبعاثات مصافي النفط في منزل طفولته في ولاية ديلاوير.
وقال بايدن، خلال كلمة بمناسبة التغير المناخي "كبرت وأنا معي السرطان"، موجها أصابع الاتهام إلى "انبعاثات مصافي النفط التي كانت بالقرب من منزل طفولته في كلايمونت بولاية ديلاوير، بحسب ما نقلت صحيفة "نيويورك بوست".
غير أن البيت الأبيض سارع بالنفي، ليؤكد أن بايدن كان يعاني من سرطان الجلد، وأنه تلقى العلاج قبل الوصول إلى الرئاسة.
وجو بايدن، الذي يبلغ 79 عاما، هو أكبر رئيس في تاريخ الولايات المتحدة ما يجعل صحته مصدر اهتمام خاص.
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