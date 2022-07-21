https://arabic.sputniknews.com/20220721/لابيد-وغانتس-يبعثان-رسالتي-دعم-إلى-جو-بايدن-بعد-إعلان-إصابته-بكورونا-1065399443.html

لابيد وغانتس يبعثان رسالتي دعم إلى جو بايدن بعد إعلان إصابته بكورونا

لابيد وغانتس يبعثان رسالتي دعم إلى جو بايدن بعد إعلان إصابته بكورونا

بعث رئيس وزراء إسرائيل، يائير لابيد، اليوم الخميس، رسالة إلى الرئيس الأمريكي، جو بايدن، بعد الإعلان عن إصابته بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19". 21.07.2022, سبوتنيك عربي

2022-07-21T16:13+0000

2022-07-21T16:13+0000

2022-07-21T16:14+0000

إسرائيل

جو بايدن

بيني غانتس

أخبار العالم الآن

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ونشر لابيد تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على "تويتر"، مساء اليوم الخميس، تمنى من خلالها الشفاء العاجل والتام لصديقه الرئيس بايدن، بالنيابة عن شعب إسرائيل.وفي رسالة مشابهة، أعرب بيني غانتس، وزير الدفاع الإسرائيلي، عن أمنياته بالشفاء العاجل للرئيس الأمريكي، وأن يتمتع بصحة جيدة، وهو ما نشره عبر صفحته الرسمية على "تويتر" أيضا.وذكر البيت الأبيض، في بيان عبر موقعه الإلكتروني: "هذا الصباح، أثبتت الفحوصات إصابة الرئيس بايدن بـ"كوفيد-19" رغم تطعيمه مرتين، وهو يعاني من أعراض خفيفة للغاية".وأضاف البيت الأبيض: "تماشيا مع إرشادات مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، سيعزل بايدن في البيت الأبيض ويواصل تنفيذ جميع واجباته بشكل كامل خلال ذلك الوقت".وأفاد الموقع الإلكتروني للهيئة الطبية الأمريكية، بأن بايدن يستخدم عقار "باكسلوفيد" المضاد للفيروسات والمعتمد في الولايات المتحدة المخصص للاستخدام الطارئ لدى الأشخاص الأكثر عرضة لخطر الإصابة بمرض شديد جراء "كوفيد-19"، أي المتقدمين في العمر.وأعلن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أمس الأربعاء، أنه مصاب بالسرطان، موضحا أن إصابته ترجع إلى انبعاثات مصافي النفط في منزل طفولته في ولاية ديلاوير.وقال بايدن، خلال كلمة بمناسبة التغير المناخي "كبرت وأنا معي السرطان"، موجها أصابع الاتهام إلى "انبعاثات مصافي النفط التي كانت بالقرب من منزل طفولته في كلايمونت بولاية ديلاوير، بحسب ما نقلت صحيفة "نيويورك بوست".غير أن البيت الأبيض سارع بالنفي، ليؤكد أن بايدن كان يعاني من سرطان الجلد، وأنه تلقى العلاج قبل الوصول إلى الرئاسة.وجو بايدن، الذي يبلغ 79 عاما، هو أكبر رئيس في تاريخ الولايات المتحدة ما يجعل صحته مصدر اهتمام خاص.

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إسرائيل, جو بايدن, بيني غانتس, أخبار العالم الآن