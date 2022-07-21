لابيد وغانتس يبعثان رسالتي دعم إلى جو بايدن بعد إعلان إصابته بكورونا
16:13 GMT 21.07.2022 (تم التحديث: 16:14 GMT 21.07.2022)
© AFP 2022 / GIL COHEN-MAGENالرئيس الأمريكي جو بايدن خلال زيارته إلى إسرائيل 13 يوليو 2022
© AFP 2022 / GIL COHEN-MAGEN
بعث رئيس وزراء إسرائيل، يائير لابيد، اليوم الخميس، رسالة إلى الرئيس الأمريكي، جو بايدن، بعد الإعلان عن إصابته بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".
ونشر لابيد تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على "تويتر"، مساء اليوم الخميس، تمنى من خلالها الشفاء العاجل والتام لصديقه الرئيس بايدن، بالنيابة عن شعب إسرائيل.
وفي رسالة مشابهة، أعرب بيني غانتس، وزير الدفاع الإسرائيلي، عن أمنياته بالشفاء العاجل للرئيس الأمريكي، وأن يتمتع بصحة جيدة، وهو ما نشره عبر صفحته الرسمية على "تويتر" أيضا.
On behalf of the people of Israel, I wish a full and speedy recovery to my friend, President @JoeBiden.— יאיר לפיד - Yair Lapid (@yairlapid) July 21, 2022
وذكر البيت الأبيض، في بيان عبر موقعه الإلكتروني: "هذا الصباح، أثبتت الفحوصات إصابة الرئيس بايدن بـ"كوفيد-19" رغم تطعيمه مرتين، وهو يعاني من أعراض خفيفة للغاية".
وأضاف البيت الأبيض: "تماشيا مع إرشادات مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، سيعزل بايدن في البيت الأبيض ويواصل تنفيذ جميع واجباته بشكل كامل خلال ذلك الوقت".
Wishing @POTUS Biden, a speedy recovery and good health. Extending my wishes of good health to your loved ones and your team.— בני גנץ - Benny Gantz (@gantzbe) July 21, 2022
وأفاد الموقع الإلكتروني للهيئة الطبية الأمريكية، بأن بايدن يستخدم عقار "باكسلوفيد" المضاد للفيروسات والمعتمد في الولايات المتحدة المخصص للاستخدام الطارئ لدى الأشخاص الأكثر عرضة لخطر الإصابة بمرض شديد جراء "كوفيد-19"، أي المتقدمين في العمر.
وأعلن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أمس الأربعاء، أنه مصاب بالسرطان، موضحا أن إصابته ترجع إلى انبعاثات مصافي النفط في منزل طفولته في ولاية ديلاوير.
President Biden has Covid pic.twitter.com/QCQWMSrLXT— Zerlina Maxwell (@ZerlinaMaxwell) July 21, 2022
وقال بايدن، خلال كلمة بمناسبة التغير المناخي "كبرت وأنا معي السرطان"، موجها أصابع الاتهام إلى "انبعاثات مصافي النفط التي كانت بالقرب من منزل طفولته في كلايمونت بولاية ديلاوير، بحسب ما نقلت صحيفة "نيويورك بوست".
غير أن البيت الأبيض سارع بالنفي، ليؤكد أن بايدن كان يعاني من سرطان الجلد، وأنه تلقى العلاج قبل الوصول إلى الرئاسة.
وجو بايدن، الذي يبلغ 79 عاما، هو أكبر رئيس في تاريخ الولايات المتحدة ما يجعل صحته مصدر اهتمام خاص.