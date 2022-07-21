https://arabic.sputniknews.com/20220721/لافروف-يبدأ-جولة-إفريقية-الأسبوع-المقبل-تشمل-عدة-دول-من-بينها-مصر-1065371864.html
لافروف يبدأ جولة إفريقية الأسبوع المقبل تشمل عدة دول من بينها مصر
لافروف يبدأ جولة إفريقية الأسبوع المقبل تشمل عدة دول من بينها مصر
أعلنت الناطقة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الخميس، أن وزير الخارجية سيرغي لافروف سيقوم في الفترة من 24-28 تموز/يوليو الجاري بزيارة إلى عدد من... 21.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-21T08:39+0000
2022-07-21T08:39+0000
2022-07-21T08:39+0000
روسيا
الخارجية الروسية
سيرغي لافروف
مصر
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موسكو - سبوتنيك. وقالت زاخاروفا في إحاطة صحفية: "في الفترة من 24 إلى 28 تموز/يوليو سيقوم (وزير الخارجية الروسي) بزيارة عمل إلى مصر، وإثيوبيا، وأوغندا، وجمهورية الكونغو".وكان وزير الخارجية الروسي قد أعلن أمس، في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك" و"آر تي" عن زيارته المقررة لعدد من الدول الإفريقية، من بينها مصر، التي وصفها بأنها الشريك رقم واحد لروسيا في القارة الإفريقية.وتابع: "مصر الشريك الاقتصادي رقم واحد لنا في إفريقيا بأقل من 5 مليارات دولار".وقال وزير الخارجية الروسي: "لدينا زيارات سنوية متبادلة، مرة كل عام أو عامين، حيث يقوم وزراء الخارجية بزيارة البلدان الإفريقية".
https://arabic.sputniknews.com/20210921/لافروف-يلتقي-وزراء-خارجية-مصر-وسوريا-وفرنسا-وبريطانيا-على-هامش-الجمعية-العامة--1050213567.html
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روسيا, الخارجية الروسية, سيرغي لافروف, مصر
لافروف يبدأ جولة إفريقية الأسبوع المقبل تشمل عدة دول من بينها مصر
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أعلنت الناطقة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الخميس، أن وزير الخارجية سيرغي لافروف سيقوم في الفترة من 24-28 تموز/يوليو الجاري بزيارة إلى عدد من الدول الإفريقية.
موسكو - سبوتنيك. وقالت زاخاروفا في إحاطة صحفية: "في الفترة من 24 إلى 28 تموز/يوليو سيقوم (وزير الخارجية الروسي) بزيارة عمل إلى مصر
، وإثيوبيا، وأوغندا، وجمهورية الكونغو".
وكان وزير الخارجية الروسي قد أعلن أمس، في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك" و"آر تي" عن زيارته المقررة لعدد من الدول الإفريقية، من بينها مصر، التي وصفها بأنها الشريك رقم واحد لروسيا في القارة الإفريقية.
وتابع: "مصر الشريك الاقتصادي رقم واحد لنا في إفريقيا بأقل من 5 مليارات دولار".
21 سبتمبر 2021, 13:06 GMT
وقال وزير الخارجية الروسي
: "لدينا زيارات سنوية متبادلة، مرة كل عام أو عامين، حيث يقوم وزراء الخارجية بزيارة البلدان الإفريقية".