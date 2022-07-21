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لافروف يلقي كلمة في مقر الجامعة العربية بالقاهرة الأحد المقبل
لافروف يلقي كلمة في مقر الجامعة العربية بالقاهرة الأحد المقبل
أعلنت جامعة الدول العربية أن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف سوف يلقي كلمة في مقر المنظمة بالعاصمة المصرية القاهرة يوم الأحد المقبل. 21.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-21T17:13+0000
2022-07-21T17:13+0000
روسيا
جامعة الدول العربية
سيرغي لافروف
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وحسب "فرانس برس"، يلتقي لافروف في القاهرة الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط وممثلي الدول الأعضاء الـ22.وأفاد مصدر مسؤول في الأمانة العامة للجامعة بأن وزير الخارجية الروسي سيلقي كلمة أمام مجلس الجامعة.وكانت الخارجية الروسية قد أعلنت، في وقت سابق اليوم، أن لافروف سيقوم بجولة أفريقية تشمل مصر وإثيوبيا وأوغندا وجمهورية الكونغو، في الفترة من 24 إلى 28 يوليو الجاري.وأعلن وزير الخارجية الروسي، أمس، أنه سيقوم بزيارة عدد من الدول الأفريقية، من بينها مصر التي وصفها بأنها الشريك رقم واحد لروسيا في أفريقيا.وتأتي زيارة لافروف إلى القاهرة بعد أكثر من أسبوع على الجولة الأولى للرئيس الأمريكي جو بايدن في الشرق الأوسط، والتي زار خلالها إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة والمملكة العربية السعودية، حيث شارك في قمة تجمع الدول الست الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي، إضافة إلى مصر والأردن والعراق.وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد ناقش القضية السورية والأزمة الأوكرانية، خلال قمة عُقدت الثلاثاء في طهران مع نظيريه التركي رجب طيب أردوغان والإيراني إبراهيم رئيسي.وحتى الآن، تسعى معظم العواصم العربية للحفاظ على موقف متوازن تجاه الأزمة الأوكرانية.
https://arabic.sputniknews.com/20220721/لافروف-يبدأ-جولة-إفريقية-الأسبوع-المقبل-تشمل-عدة-دول-من-بينها-مصر-1065371864.html
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روسيا, جامعة الدول العربية, سيرغي لافروف

لافروف يلقي كلمة في مقر الجامعة العربية بالقاهرة الأحد المقبل

17:13 GMT 21.07.2022
© Sputnik . Evgueniy Byatov / الذهاب إلى بنك الصورلقاء وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع نظيره الإماراتي عبدالله بن زايد آل نهيان في موسكو، روسيا 17 مارس 2022
لقاء وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع نظيره الإماراتي عبدالله بن زايد آل نهيان في موسكو، روسيا 17 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 21.07.2022
© Sputnik . Evgueniy Byatov
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أعلنت جامعة الدول العربية أن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف سوف يلقي كلمة في مقر المنظمة بالعاصمة المصرية القاهرة يوم الأحد المقبل.
وحسب "فرانس برس"، يلتقي لافروف في القاهرة الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط وممثلي الدول الأعضاء الـ22.
وأفاد مصدر مسؤول في الأمانة العامة للجامعة بأن وزير الخارجية الروسي سيلقي كلمة أمام مجلس الجامعة.
وكانت الخارجية الروسية قد أعلنت، في وقت سابق اليوم، أن لافروف سيقوم بجولة أفريقية تشمل مصر وإثيوبيا وأوغندا وجمهورية الكونغو، في الفترة من 24 إلى 28 يوليو الجاري.
وأعلن وزير الخارجية الروسي، أمس، أنه سيقوم بزيارة عدد من الدول الأفريقية، من بينها مصر التي وصفها بأنها الشريك رقم واحد لروسيا في أفريقيا.
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف خلال زيارته في طهران - سبوتنيك عربي, 1920, 21.07.2022
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08:39 GMT
وتأتي زيارة لافروف إلى القاهرة بعد أكثر من أسبوع على الجولة الأولى للرئيس الأمريكي جو بايدن في الشرق الأوسط، والتي زار خلالها إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة والمملكة العربية السعودية، حيث شارك في قمة تجمع الدول الست الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي، إضافة إلى مصر والأردن والعراق.
وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد ناقش القضية السورية والأزمة الأوكرانية، خلال قمة عُقدت الثلاثاء في طهران مع نظيريه التركي رجب طيب أردوغان والإيراني إبراهيم رئيسي.
وحتى الآن، تسعى معظم العواصم العربية للحفاظ على موقف متوازن تجاه الأزمة الأوكرانية.
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