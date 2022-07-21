https://arabic.sputniknews.com/20220721/لماذا-تتعرض-أوروبا-لموجة-حر-شديد-1065370078.html
لماذا تتعرض أوروبا لموجة حر شديد؟
لماذا تتعرض أوروبا لموجة حر شديد؟
تتعرض القارة الأوروبية لموجة حر شديد نتج عنها مئات الوفيات، بينما يحذر خبراء من موجة جفاف يمكن أن تجتاح نصف الأراضي الأوروبية. 21.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-21T08:17+0000
2022-07-21T08:17+0000
2022-07-21T08:17+0000
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وبينما يقول خبراء الاتحاد الأوروبي فإن موجة الحر التي تتعرض لها القارة ناتجة عن التغيرات المناخية، فإن بعض الخبراء يقولون إن هذه الموجة ليست عادية، لكن حدوثها كان متوقعا.وأوردت إذاعة صوت ألمانيا "دويتشه فيله" مقطع فيديو يرصد جانبا من آثار موجة الحر التي تسببت في حدوث وفيات واندلاع الحرائق في العديد من المناطق في أوروبا خاصة بريطانيا وإسبانيا والبرتغال.ولفتت الإذاعة إلى قول أحد الخبراء أن هناك موجة حارة وصلت أوروبا قادمة من أمريكا الشمالية من الجنوب الغربي جعلت درجات الحرارة تتخطى 43 درجة مئوية.وتشير إحصائيات معهد كارلوس الثالث الإسباني، إن 360 حالة وفاة ناتجة عن الحرارة الشديدة، حدثت خلال الفترة من 10 إلى 15 يوليو/ تموز الجاري.
https://arabic.sputniknews.com/20220719/أوروبا-تحترق-وتذوب-منذ-اجتياحها--موجة-حر-غير-مسبوقة-1065277908.html
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منوعات
لماذا تتعرض أوروبا لموجة حر شديد؟
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تتعرض القارة الأوروبية لموجة حر شديد نتج عنها مئات الوفيات، بينما يحذر خبراء من موجة جفاف يمكن أن تجتاح نصف الأراضي الأوروبية.
وبينما يقول خبراء الاتحاد الأوروبي فإن موجة الحر التي تتعرض لها القارة ناتجة عن التغيرات المناخية
، فإن بعض الخبراء يقولون إن هذه الموجة ليست عادية، لكن حدوثها كان متوقعا.
وأوردت إذاعة صوت ألمانيا "دويتشه فيله" مقطع فيديو يرصد جانبا من آثار موجة الحر التي تسببت في حدوث وفيات واندلاع الحرائق
في العديد من المناطق في أوروبا خاصة بريطانيا وإسبانيا والبرتغال.
ولفتت الإذاعة إلى قول أحد الخبراء أن هناك موجة حارة
وصلت أوروبا قادمة من أمريكا الشمالية من الجنوب الغربي جعلت درجات الحرارة تتخطى 43 درجة مئوية.
وتشير إحصائيات معهد كارلوس الثالث الإسباني، إن 360 حالة وفاة ناتجة عن الحرارة الشديدة، حدثت خلال الفترة من 10 إلى 15 يوليو/ تموز الجاري.