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https://arabic.sputniknews.com/20220721/لماذا-تتعرض-أوروبا-لموجة-حر-شديد-1065370078.html
لماذا تتعرض أوروبا لموجة حر شديد؟
لماذا تتعرض أوروبا لموجة حر شديد؟
تتعرض القارة الأوروبية لموجة حر شديد نتج عنها مئات الوفيات، بينما يحذر خبراء من موجة جفاف يمكن أن تجتاح نصف الأراضي الأوروبية. 21.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-21T08:17+0000
2022-07-21T08:17+0000
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وبينما يقول خبراء الاتحاد الأوروبي فإن موجة الحر التي تتعرض لها القارة ناتجة عن التغيرات المناخية، فإن بعض الخبراء يقولون إن هذه الموجة ليست عادية، لكن حدوثها كان متوقعا.وأوردت إذاعة صوت ألمانيا "دويتشه فيله" مقطع فيديو يرصد جانبا من آثار موجة الحر التي تسببت في حدوث وفيات واندلاع الحرائق في العديد من المناطق في أوروبا خاصة بريطانيا وإسبانيا والبرتغال.ولفتت الإذاعة إلى قول أحد الخبراء أن هناك موجة حارة وصلت أوروبا قادمة من أمريكا الشمالية من الجنوب الغربي جعلت درجات الحرارة تتخطى 43 درجة مئوية.وتشير إحصائيات معهد كارلوس الثالث الإسباني، إن 360 حالة وفاة ناتجة عن الحرارة الشديدة، حدثت خلال الفترة من 10 إلى 15 يوليو/ تموز الجاري.
https://arabic.sputniknews.com/20220719/أوروبا-تحترق-وتذوب-منذ-اجتياحها--موجة-حر-غير-مسبوقة-1065277908.html
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منوعات

لماذا تتعرض أوروبا لموجة حر شديد؟

08:17 GMT 21.07.2022
© AFP 2022 / Ramon van Flymenرجل يضع كريم واقي الشمس على الشاطئ في زاندفورت في 18 يوليو 2022.
رجل يضع كريم واقي الشمس على الشاطئ في زاندفورت في 18 يوليو 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 21.07.2022
© AFP 2022 / Ramon van Flymen
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تتعرض القارة الأوروبية لموجة حر شديد نتج عنها مئات الوفيات، بينما يحذر خبراء من موجة جفاف يمكن أن تجتاح نصف الأراضي الأوروبية.
وبينما يقول خبراء الاتحاد الأوروبي فإن موجة الحر التي تتعرض لها القارة ناتجة عن التغيرات المناخية، فإن بعض الخبراء يقولون إن هذه الموجة ليست عادية، لكن حدوثها كان متوقعا.
وأوردت إذاعة صوت ألمانيا "دويتشه فيله" مقطع فيديو يرصد جانبا من آثار موجة الحر التي تسببت في حدوث وفيات واندلاع الحرائق في العديد من المناطق في أوروبا خاصة بريطانيا وإسبانيا والبرتغال.
ولفتت الإذاعة إلى قول أحد الخبراء أن هناك موجة حارة وصلت أوروبا قادمة من أمريكا الشمالية من الجنوب الغربي جعلت درجات الحرارة تتخطى 43 درجة مئوية.
امرأة تحمل مظلة للاحتماء من أشعة الشمس خلال يوم مشمس حار في مدريد، إسبانيا، 18 يوليو 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 19.07.2022
أوروبا تحترق وتذوب منذ اجتياحها موجة حر غير مسبوقة
19 يوليو, 14:29 GMT
وتشير إحصائيات معهد كارلوس الثالث الإسباني، إن 360 حالة وفاة ناتجة عن الحرارة الشديدة، حدثت خلال الفترة من 10 إلى 15 يوليو/ تموز الجاري.
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