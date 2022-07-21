https://arabic.sputniknews.com/20220721/ليبيا-اشتباكات-بالأسلحة-الخفيفة-والمتوسطة-بمنطقة-الفرناج-بالعاصمة-طرابلس--1065408354.html
ليبيا… اشتباكات بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة بمنطقة الفرناج بالعاصمة طرابلس
ليبيا… اشتباكات بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة بمنطقة الفرناج بالعاصمة طرابلس
21.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-21T22:45+0000
2022-07-21T22:45+0000
2022-07-21T22:45+0000
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