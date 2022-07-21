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ليبيا… اشتباكات بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة بمنطقة الفرناج بالعاصمة طرابلس
ليبيا… اشتباكات بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة بمنطقة الفرناج بالعاصمة طرابلس
21.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-21T22:45+0000
2022-07-21T22:45+0000
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MIA „Rosiya Segodnya“
252
60

ليبيا… اشتباكات بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة بمنطقة الفرناج بالعاصمة طرابلس

22:45 GMT 21.07.2022
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Разрушенное в результате боевых действий здание в пригороде Лисичанска - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة20:59 GMT
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