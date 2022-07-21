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مباحثات تركية قطرية لتعزيز التعاون العسكري
مباحثات تركية قطرية لتعزيز التعاون العسكري
أجرى وزير الدفاع القطري خالد بن محمد العطية، اليوم الخميس، مباحثات مع سفير تركيا لدى الدوحة مصطفى كوكصو بشأن العلاقات العسكرية المشتركة. 21.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-21T16:31+0000
2022-07-21T16:31+0000
أخبار قطر اليوم
أخبار تركيا اليوم
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نقلت وكالة "الأناضول" عن بيان للسفارة التركية في الدوحة أنه "التقى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون الدفاع القطري خالد بن محمد العطية مع السفير مصطفى كوكصو".وذكرت أن الاجتماع المذكور شهد بحث العلاقات العسكرية الثنائية بين تركيا وقطر.وتشهد العلاقات العسكرية بين الجانبين تطورا منذ يونيو/ حزيران 2017، حيث دخلت اتفاقية تعاون مشترك حيز التنفيذ.وبموجب الاتفاقية أقامت تركيا قاعدة عسكرية في قطر وتم تنفيذ تدريبات مشتركة.ونصت الاتفاقية كذلك على تعزيز التعاون في مجالات التدريب العسكري والصناعات الدفاعية والمناورات المشتركة.
https://arabic.sputniknews.com/20220707/البحرية-القطرية-تتسلم-4-سفن-حربية-من-تركيا-فيديو-وصور-1064800720.html
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أخبار قطر اليوم, أخبار تركيا اليوم

مباحثات تركية قطرية لتعزيز التعاون العسكري

16:31 GMT 21.07.2022
© AFP 2022 / KAYHAN OZERأمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني والرئيس التركي، رجب طيب أردوغان
أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني والرئيس التركي، رجب طيب أردوغان - سبوتنيك عربي, 1920, 21.07.2022
© AFP 2022 / KAYHAN OZER
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أجرى وزير الدفاع القطري خالد بن محمد العطية، اليوم الخميس، مباحثات مع سفير تركيا لدى الدوحة مصطفى كوكصو بشأن العلاقات العسكرية المشتركة.
نقلت وكالة "الأناضول" عن بيان للسفارة التركية في الدوحة أنه "التقى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون الدفاع القطري خالد بن محمد العطية مع السفير مصطفى كوكصو".
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وذكرت أن الاجتماع المذكور شهد بحث العلاقات العسكرية الثنائية بين تركيا وقطر.
وتشهد العلاقات العسكرية بين الجانبين تطورا منذ يونيو/ حزيران 2017، حيث دخلت اتفاقية تعاون مشترك حيز التنفيذ.
وبموجب الاتفاقية أقامت تركيا قاعدة عسكرية في قطر وتم تنفيذ تدريبات مشتركة.
ونصت الاتفاقية كذلك على تعزيز التعاون في مجالات التدريب العسكري والصناعات الدفاعية والمناورات المشتركة.
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