https://arabic.sputniknews.com/20220721/مباحثات-تركية-قطرية-لتعزيز-التعاون-العسكري-1065399914.html
مباحثات تركية قطرية لتعزيز التعاون العسكري
مباحثات تركية قطرية لتعزيز التعاون العسكري
أجرى وزير الدفاع القطري خالد بن محمد العطية، اليوم الخميس، مباحثات مع سفير تركيا لدى الدوحة مصطفى كوكصو بشأن العلاقات العسكرية المشتركة. 21.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-21T16:31+0000
2022-07-21T16:31+0000
2022-07-21T16:31+0000
أخبار قطر اليوم
أخبار تركيا اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/0d/1062199772_0:0:2817:1586_1920x0_80_0_0_4d8a28ad20dd224827006095e5c33d48.jpg
نقلت وكالة "الأناضول" عن بيان للسفارة التركية في الدوحة أنه "التقى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون الدفاع القطري خالد بن محمد العطية مع السفير مصطفى كوكصو".وذكرت أن الاجتماع المذكور شهد بحث العلاقات العسكرية الثنائية بين تركيا وقطر.وتشهد العلاقات العسكرية بين الجانبين تطورا منذ يونيو/ حزيران 2017، حيث دخلت اتفاقية تعاون مشترك حيز التنفيذ.وبموجب الاتفاقية أقامت تركيا قاعدة عسكرية في قطر وتم تنفيذ تدريبات مشتركة.ونصت الاتفاقية كذلك على تعزيز التعاون في مجالات التدريب العسكري والصناعات الدفاعية والمناورات المشتركة.
https://arabic.sputniknews.com/20220707/البحرية-القطرية-تتسلم-4-سفن-حربية-من-تركيا-فيديو-وصور-1064800720.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/0d/1062199772_85:0:2816:2048_1920x0_80_0_0_98b28e26155d40e17dc30783b18ce5fd.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار قطر اليوم, أخبار تركيا اليوم
مباحثات تركية قطرية لتعزيز التعاون العسكري
تابعنا عبر
أجرى وزير الدفاع القطري خالد بن محمد العطية، اليوم الخميس، مباحثات مع سفير تركيا لدى الدوحة مصطفى كوكصو بشأن العلاقات العسكرية المشتركة.
نقلت وكالة "الأناضول"
عن بيان للسفارة التركية في الدوحة أنه "التقى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون الدفاع القطري خالد بن محمد العطية مع السفير مصطفى كوكصو".
وذكرت أن الاجتماع المذكور شهد بحث العلاقات العسكرية الثنائية بين تركيا وقطر.
وتشهد العلاقات العسكرية بين الجانبين
تطورا منذ يونيو/ حزيران 2017، حيث دخلت اتفاقية تعاون مشترك حيز التنفيذ.
وبموجب الاتفاقية أقامت تركيا قاعدة عسكرية في قطر وتم تنفيذ تدريبات مشتركة.
ونصت الاتفاقية كذلك على تعزيز التعاون في مجالات التدريب العسكري والصناعات الدفاعية والمناورات المشتركة.