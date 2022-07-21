https://arabic.sputniknews.com/20220721/مدفيدفأوكرانيا-يمكن-أن-تختفي-من-خريطة-العالم-1065372827.html
مدفيدف:أوكرانيا يمكن أن تختفي من خريطة العالم
مدفيدف:أوكرانيا يمكن أن تختفي من خريطة العالم
لم يستبعد نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري ميدفيديف، إمكانية اختفاء أوكرانيا من خريطة العالم. 21.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-21T09:16+0000
2022-07-21T09:16+0000
2022-07-21T09:16+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
روسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/15/1065372603_0:0:2914:1640_1920x0_80_0_0_d2dc322af60b75f8b648c551295823be.jpg
وأشار دميتري ميدفيديف، في تغريدة على حسابه في "تلغرام" إلى أن الانقلاب الذي وقع في العاصمة الأوكرانية كييف في عام 2014 أفقد أوكرانيا استقلالها، ووضعها تحت سيطرة الغرب، وأوهمها أن حلف الناتو سيحافظ على أمنها.في الحقيقة لا يهتم حلف الناتو بتوفير الأمن لأوكرانيا، بل يهتم بالوصول إلى حدود روسيا عبر أوكرانيا. كما يجبر قادة الاتحاد الأوروبي الأوكرانيين على تقديم حياتهم فداء من أجل الانتساب إلى عضوية الاتحاد الأوروبي. وقد تكون النتيجة – والكلام ما زال لدميتري ميدفيديف، أن تفقد أوكرانيا ما تبقى من سيادتها وتختفي من خريطة العالم.وبالنسبة للأوكرانيين الذين يرتكبون الجرائم بحق بلدهم والشعب الأوكراني والشعب الروسي، فقد عبر دميتري ميدفيديف عن اعتقاده بأنه لا بد وأن ينال "المجرمون الأوكرانيون" جزاءهم.وقد بدأت روسيا عمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا في الرابع والعشرين من فبراير/شباط 2022. وحُددت المهمة الرئيسية المطروحة على منفذي العملية في توفير الحماية للناس الذين يتعرضون لاعتداءات وجريمة القتل الجماعي من قبل نظام الحكم في كييف منذ عام 2014.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/15/1065372603_222:0:2914:2019_1920x0_80_0_0_5618e2c911e7bb179abca756956604ac.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا
مدفيدف:أوكرانيا يمكن أن تختفي من خريطة العالم
تابعنا عبر
لم يستبعد نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري ميدفيديف، إمكانية اختفاء أوكرانيا من خريطة العالم.
وأشار
دميتري ميدفيديف، في تغريدة على حسابه في "تلغرام" إلى أن الانقلاب الذي وقع في العاصمة الأوكرانية كييف في عام 2014 أفقد أوكرانيا استقلالها، ووضعها تحت سيطرة الغرب، وأوهمها أن حلف الناتو سيحافظ على أمنها.
في الحقيقة لا يهتم حلف الناتو بتوفير الأمن لأوكرانيا، بل يهتم بالوصول إلى حدود روسيا عبر أوكرانيا. كما يجبر قادة الاتحاد الأوروبي الأوكرانيين على تقديم حياتهم فداء من أجل الانتساب إلى عضوية الاتحاد الأوروبي. وقد تكون النتيجة – والكلام ما زال لدميتري ميدفيديف، أن تفقد أوكرانيا ما تبقى من سيادتها وتختفي من خريطة العالم.
وبالنسبة للأوكرانيين الذين يرتكبون الجرائم بحق بلدهم والشعب الأوكراني والشعب الروسي، فقد عبر دميتري ميدفيديف عن اعتقاده بأنه لا بد وأن ينال "المجرمون الأوكرانيون" جزاءهم.
وقد بدأت روسيا عمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا في الرابع والعشرين من فبراير/شباط 2022. وحُددت المهمة الرئيسية المطروحة على منفذي العملية في توفير الحماية للناس الذين يتعرضون لاعتداءات وجريمة القتل الجماعي من قبل نظام الحكم في كييف منذ عام 2014.