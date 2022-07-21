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Бойцы Народной милиции ЛНР осматривают дом в городе Ровеньки, разрушенный в результате попадания украинской ракеты Точка-У - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
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https://arabic.sputniknews.com/20220721/مدفيدفأوكرانيا-يمكن-أن-تختفي-من-خريطة-العالم-1065372827.html
مدفيدف:أوكرانيا يمكن أن تختفي من خريطة العالم
مدفيدف:أوكرانيا يمكن أن تختفي من خريطة العالم
لم يستبعد نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري ميدفيديف، إمكانية اختفاء أوكرانيا من خريطة العالم. 21.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-21T09:16+0000
2022-07-21T09:16+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
روسيا
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وأشار دميتري ميدفيديف، في تغريدة على حسابه في "تلغرام" إلى أن الانقلاب الذي وقع في العاصمة الأوكرانية كييف في عام 2014 أفقد أوكرانيا استقلالها، ووضعها تحت سيطرة الغرب، وأوهمها أن حلف الناتو سيحافظ على أمنها.في الحقيقة لا يهتم حلف الناتو بتوفير الأمن لأوكرانيا، بل يهتم بالوصول إلى حدود روسيا عبر أوكرانيا. كما يجبر قادة الاتحاد الأوروبي الأوكرانيين على تقديم حياتهم فداء من أجل الانتساب إلى عضوية الاتحاد الأوروبي. وقد تكون النتيجة – والكلام ما زال لدميتري ميدفيديف، أن تفقد أوكرانيا ما تبقى من سيادتها وتختفي من خريطة العالم.وبالنسبة للأوكرانيين الذين يرتكبون الجرائم بحق بلدهم والشعب الأوكراني والشعب الروسي، فقد عبر دميتري ميدفيديف عن اعتقاده بأنه لا بد وأن ينال "المجرمون الأوكرانيون" جزاءهم.وقد بدأت روسيا عمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا في الرابع والعشرين من فبراير/شباط 2022. وحُددت المهمة الرئيسية المطروحة على منفذي العملية في توفير الحماية للناس الذين يتعرضون لاعتداءات وجريمة القتل الجماعي من قبل نظام الحكم في كييف منذ عام 2014.
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مدفيدف:أوكرانيا يمكن أن تختفي من خريطة العالم

09:16 GMT 21.07.2022
© Sputnik . Ekaterina Shtukina / الذهاب إلى بنك الصوردميتري ميدفيديف، نائب رئيس مجلس الأمن الروسي
دميتري ميدفيديف، نائب رئيس مجلس الأمن الروسي - سبوتنيك عربي, 1920, 21.07.2022
© Sputnik . Ekaterina Shtukina
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لم يستبعد نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري ميدفيديف، إمكانية اختفاء أوكرانيا من خريطة العالم.
وأشار دميتري ميدفيديف، في تغريدة على حسابه في "تلغرام" إلى أن الانقلاب الذي وقع في العاصمة الأوكرانية كييف في عام 2014 أفقد أوكرانيا استقلالها، ووضعها تحت سيطرة الغرب، وأوهمها أن حلف الناتو سيحافظ على أمنها.
في الحقيقة لا يهتم حلف الناتو بتوفير الأمن لأوكرانيا، بل يهتم بالوصول إلى حدود روسيا عبر أوكرانيا. كما يجبر قادة الاتحاد الأوروبي الأوكرانيين على تقديم حياتهم فداء من أجل الانتساب إلى عضوية الاتحاد الأوروبي. وقد تكون النتيجة – والكلام ما زال لدميتري ميدفيديف، أن تفقد أوكرانيا ما تبقى من سيادتها وتختفي من خريطة العالم.
وبالنسبة للأوكرانيين الذين يرتكبون الجرائم بحق بلدهم والشعب الأوكراني والشعب الروسي، فقد عبر دميتري ميدفيديف عن اعتقاده بأنه لا بد وأن ينال "المجرمون الأوكرانيون" جزاءهم.
وقد بدأت روسيا عمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا في الرابع والعشرين من فبراير/شباط 2022. وحُددت المهمة الرئيسية المطروحة على منفذي العملية في توفير الحماية للناس الذين يتعرضون لاعتداءات وجريمة القتل الجماعي من قبل نظام الحكم في كييف منذ عام 2014.
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