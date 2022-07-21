https://arabic.sputniknews.com/20220721/مدير-الأمن-العام-اللبناني-عن-سياسي-بلاده-ليسوا-رجال-دولة-وكل-همهم-الحواصل-الانتخابية-1065400159.html
مدير الأمن العام اللبناني عن سياسي بلاده: ليسوا رجال دولة وكل همهم الحواصل الانتخابية
مدير الأمن العام اللبناني عن سياسي بلاده: ليسوا رجال دولة وكل همهم الحواصل الانتخابية
وصف مدير الأمن اللبناني العام اللواء عباس إبراهيم السباسيين في بلاده بأن كل همهم هو "الحواصل الانتخابية". 21.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-21T16:34+0000
2022-07-21T16:34+0000
2022-07-21T16:34+0000
أخبار لبنان
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ووفقا لتصريحات نقلها موقع النشرة، قال إبراهيم: "نعيش اليوم مع رجال مهمومين بالحواصل الانتخابية لا الوطنية".وتساءل مدير عام الأمن اللبناني عن "الذين قالوا بأن الانتخابات النيابية هي مدخل للتغيير؟"، مجيبا بأنهم "أصبحوا اليوم كالنعامة التي تضع رأسها بالتراب، ثم ماذا يفعل النواب مادامت المؤسسات تسقط تباعا".وتأسف إبراهيم على فقدان لبنان من وصفهم بـ "رجال الدولة"، قائلا: "نفتقد لرجال دولة يفكرون للمستقبل ويعملون لأجله".واعتبر مدير عام الأمن اللبناني أن ما يعيشه اللبنانيون من أزمات يشبه القوس، لافتا إلى أنه "أحاط بكل شيئ في لبنان، والكوارث السياسية تلف لبنان، الإدارات العامة مقفلة، واللبنانيون يختنقون، لا نعرف متى يحين الإستسلام، قيمة الليرة على خط الإنهيار".وأعلن إبراهيم رفضه اعتبار بلاده من قبل المجتمعين الإقليمي والدولي مجرد "ملجئ ووطن جديد للاجئين والنازحين وهذا ما يرفضه اللبنانيون جميعا".
https://arabic.sputniknews.com/20210709/وكالة-وزير-الداخلية-اللبناني-يرفض-طلبا-لاستجواب-مدير-الأمن-العام-1049518285.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار لبنان
مدير الأمن العام اللبناني عن سياسي بلاده: ليسوا رجال دولة وكل همهم الحواصل الانتخابية
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وصف مدير الأمن اللبناني العام اللواء عباس إبراهيم السباسيين في بلاده بأن كل همهم هو "الحواصل الانتخابية".
ووفقا لتصريحات نقلها موقع
النشرة، قال إبراهيم: "نعيش اليوم مع رجال مهمومين بالحواصل الانتخابية لا الوطنية".
وتساءل مدير عام الأمن اللبناني عن "الذين قالوا بأن الانتخابات النيابية هي مدخل للتغيير
؟"، مجيبا بأنهم "أصبحوا اليوم كالنعامة التي تضع رأسها بالتراب، ثم ماذا يفعل النواب مادامت المؤسسات تسقط تباعا".
وتأسف إبراهيم على فقدان لبنان من وصفهم بـ "رجال الدولة"، قائلا: "نفتقد لرجال دولة يفكرون للمستقبل ويعملون لأجله".
ونعى على المتسابقين للاستحقاقات الانتخابية قائلا: "دخلنا الاستحقاق الرئاسي من أعرض الأبواب والكل ينخرط في السباق إلى سدة الرئاسة فيما يبدو أن تشكيل الحكومة صار مؤجلاً بسبب عوامل الاستعصاء السياسي".
واعتبر مدير عام الأمن اللبناني أن ما يعيشه اللبنانيون من أزمات يشبه القوس، لافتا إلى أنه "أحاط بكل شيئ في لبنان، والكوارث السياسية تلف لبنان، الإدارات العامة مقفلة
، واللبنانيون يختنقون، لا نعرف متى يحين الإستسلام، قيمة الليرة على خط الإنهيار".
وأعلن إبراهيم رفضه اعتبار بلاده من قبل المجتمعين الإقليمي والدولي مجرد "ملجئ ووطن جديد للاجئين والنازحين وهذا ما يرفضه اللبنانيون جميعا".