https://arabic.sputniknews.com/20220721/مدير-الـسي-آي-إيه-إيران-لا-تعمل-على-صنع-سلاح-نووي-1065363563.html
مدير الـ"سي آي إيه": إيران لا تعمل على صنع سلاح نووي
مدير الـ"سي آي إيه": إيران لا تعمل على صنع سلاح نووي
وفق الاستخبارات الأمريكية، لا تعمل إيران على صنع سلاح نووي. 21.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-21T04:29+0000
2022-07-21T04:29+0000
2022-07-21T04:29+0000
العالم
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وقال مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية (سي آي إيه) وليام بيرنز خلالمؤتمر آسبن للأمن: "حسب معلومات مخابراتنا، لم يستأنف الإيرانيون جهود تحويل ما كان في حوزتهم قبل عام 2004 من مكونات البرنامج النووي إلى سلاح".وأشار إلى أنه أتيحت لإيران بعد الخروج من الاتفاق النووي فرصة للحصول على المواد اللازمة لصنع السلاح النووي خلال أسابيع.
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MIA „Rosiya Segodnya“
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
مدير الـ"سي آي إيه": إيران لا تعمل على صنع سلاح نووي
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وفق الاستخبارات الأمريكية، لا تعمل إيران على صنع سلاح نووي.
وقال
مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية (سي آي إيه) وليام بيرنز خلال
مؤتمر آسبن للأمن: "حسب معلومات مخابراتنا، لم يستأنف الإيرانيون جهود تحويل ما كان في حوزتهم قبل عام 2004 من مكونات البرنامج النووي إلى سلاح".
وأشار إلى أنه أتيحت لإيران بعد الخروج من الاتفاق النووي فرصة للحصول على المواد اللازمة لصنع السلاح النووي خلال أسابيع.