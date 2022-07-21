https://arabic.sputniknews.com/20220721/مسؤول-في-زابوروجيه-تعطل-جزئي-للمنشأة-النووية-بعد-تعرضها-لهجوم-أوكراني-1065367271.html
مسؤول في زابوروجيه: تعطل جزئي للمنشأة النووية بعد تعرضها لهجوم أوكراني
مسؤول في زابوروجيه: تعطل جزئي للمنشأة النووية بعد تعرضها لهجوم أوكراني
أعلن رئيس الإدارة الإقليمية في زابوروجيه، يفغيني باليتسكي، أن المنشأة النووية في المنطقة لا تعمل بكامل طاقتها، حيث هناك توقف جزئي لوحدتين، وذلك بسبب الهجوم... 21.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-21T07:41+0000
2022-07-21T07:41+0000
2022-07-21T07:41+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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وقال باليتسكي خلال مقابلة خاصة مع برنامج "سولوفيوف لايف": "المحطة تعمل بشكل طبيعي وحدتان تعملان ليس بكامل طاقتها بالطبع".وأعلن المتحدث باسم إدارة مدينة إنيرغودار في مقاطعة زابوروجيه، يوم أمس الأربعاء، أن الطائرات المسيرة الأوكرانية قامت بمهاجمة محطة زابوروجيه للطاقة النووية.وقال المتحدث لوكالة "سبوتنيك": "قامت كييف اليوم بمهاجمة محطة زابوروجيه للطاقة النووية بالطائرات المسيرة الهجومية"، مشيرا إلى استمرار الهجوم على المحطة في الوقت الراهن.وكانت الطائرات بدون طيار التابعة للقوات الأوكرانية قد نفذت الهجوم الثاني على محطة الطاقة النووية في زابوروجيه منذ بداية الأسبوع، حسبما صرح متحدث باسم الخدمة الصحفية للإدارة العسكرية والمدنية للمدينة.وجاء في اليبان: "هذا هو الهجوم الثاني خلال أسبوع. حيث حلقت يوم الاثنين طائرات بدون طيار الأوكرانية أيضا في محطة الطاقة النووية".
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
مسؤول في زابوروجيه: تعطل جزئي للمنشأة النووية بعد تعرضها لهجوم أوكراني
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أعلن رئيس الإدارة الإقليمية في زابوروجيه، يفغيني باليتسكي، أن المنشأة النووية في المنطقة لا تعمل بكامل طاقتها، حيث هناك توقف جزئي لوحدتين، وذلك بسبب الهجوم الأوكراني الذي حدث يوم أمس الأربعاء.
وقال باليتسكي خلال مقابلة خاصة مع برنامج "سولوفيوف لايف": "المحطة تعمل بشكل طبيعي وحدتان تعملان ليس بكامل طاقتها بالطبع".
وأعلن المتحدث باسم إدارة مدينة إنيرغودار في مقاطعة زابوروجيه، يوم أمس الأربعاء، أن الطائرات المسيرة الأوكرانية قامت بمهاجمة
محطة زابوروجيه للطاقة النووية.
وقال المتحدث لوكالة "سبوتنيك": "قامت كييف اليوم بمهاجمة محطة زابوروجيه للطاقة النووية بالطائرات المسيرة الهجومية"، مشيرا إلى استمرار الهجوم على المحطة في الوقت الراهن.
وكانت الطائرات بدون طيار التابعة للقوات الأوكرانية قد نفذت الهجوم الثاني على محطة الطاقة النووية في زابوروجيه منذ بداية الأسبوع، حسبما صرح متحدث باسم الخدمة الصحفية للإدارة العسكرية والمدنية للمدينة.
وجاء في اليبان: "هذا هو الهجوم الثاني خلال أسبوع. حيث حلقت يوم الاثنين طائرات بدون طيار الأوكرانية أيضا في محطة الطاقة النووية".