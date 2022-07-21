عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220721/مساءلة-رئيسة-حزب-المؤتمر-الهندي-المعارض-بشأن-اتهامات-غسل-الأموال--1065373178.html
مساءلة رئيسة حزب المؤتمر الهندي المعارض بشأن اتهامات غسل الأموال
مساءلة رئيسة حزب المؤتمر الهندي المعارض بشأن اتهامات غسل الأموال
استدعى محققون في الهند، اليوم الخميس سونيا غاندي رئيسة حزب المؤتمر المعارض، لاستجوابها بشأن اتهامات غسل الأموال التي ألقى حلفاؤها اللوم عليها فيما يتعلق بإساءة... 21.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-21T09:27+0000
2022-07-21T09:27+0000
العالم
أخبار الهند اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101522/22/1015222217_0:186:2978:1861_1920x0_80_0_0_358b5ab419139d6927c9730204277afe.jpg
وتعد غاندي البالغة من العمر 75 عاما، شخصية مؤثرة في حزبها الذي كان مهيمنا في السابق منذ اغتيال زوجها رئيس الوزراء السابق راجيف غاندي عام 1991 وريث سلالة سياسية تعود إلى استقلال البلاد عن بريطانيا.وتحقق السلطات في شكوى عمرها عشر سنوات قدمها مشرع من حزب "بهاراتيا جاناتا" الحاكم، الذي اتهم عائلتها بإساءة استخدام أموال الحزب لشراء شركة صحفية منتهية الصلاحية والاستحواذ شخصيا على محفظتها العقارية عالية القيمة.ونفت عائلة غاندي المزاعم متهمين حزب رئيس الوزراء ناريندرا مودي بإساءة استخدام سلطته، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية "فرانس برس".وكتب حزب المؤتمر المعارض على تويتر يوم الخميس "لا يمكن للوكالات المؤسسية في بلادنا أن تكون بيادق في سياسات الثأر لحزب بهاراتيا جاناتا"، مضيفا "إن إساءة استخدام (مديرية التنفيذ) لمهاجمة المعارضة يجب أن تتوقف".وتم استدعاء غاندي في البداية الشهر الماضي من قبل مديرية إنفاذ القانون، التي تحقق في الجرائم المالية في الهند، لكن استجوابها تأخر بعد دخولها المستشفى لإصابتها بفيروس كورونا.وخضع ابنها راهول، الذي يقود الحزب في البرلمان، للاستجواب لعدة أيام في يونيو/تموز بشأن نفس المزاعم.وكانت سونيا قد رافقت راهول وابنتها بريانكا في وقت سابق اليوم، أثناء سفرها إلى مكتب مديرية التنفيذ للاستجواب، وفقا لوسائل الإعلام المحلية.وأصدر زعماء عدة أحزاب معارضة بيانا مشتركا اليوم الخميس يدينون التحقيق، مشيرين إلى أن حكومة مودي "شنت حملة لا هوادة فيها ضد خصومها ومنتقديها من خلال إساءة استخدام وكالات التحقيق".وكتب الموقعون على ذلك "تم استهداف قادة بارزين في عدد من الأحزاب السياسية عمدا وتعرضوا للمضايقات بشكل غير مسبوق".
https://arabic.sputniknews.com/20220621/حفيد-غاندي-يعلن-عزوفه-عن-الترشح-لمنصب-الرئاسة-في-البلاد-1063987389.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101522/22/1015222217_125:0:2854:2047_1920x0_80_0_0_52661a85406578defcebcf24aa4d0d93.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم, أخبار الهند اليوم

مساءلة رئيسة حزب المؤتمر الهندي المعارض بشأن اتهامات غسل الأموال

09:27 GMT 21.07.2022
© Sputnik . Vitaliy Saveljev / الذهاب إلى بنك الصورالعاصمة الهندية دلهي
العاصمة الهندية دلهي - سبوتنيك عربي, 1920, 21.07.2022
© Sputnik . Vitaliy Saveljev
/
الذهاب إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
استدعى محققون في الهند، اليوم الخميس سونيا غاندي رئيسة حزب المؤتمر المعارض، لاستجوابها بشأن اتهامات غسل الأموال التي ألقى حلفاؤها اللوم عليها فيما يتعلق بإساءة استخدام سلطة الحكومة.
وتعد غاندي البالغة من العمر 75 عاما، شخصية مؤثرة في حزبها الذي كان مهيمنا في السابق منذ اغتيال زوجها رئيس الوزراء السابق راجيف غاندي عام 1991 وريث سلالة سياسية تعود إلى استقلال البلاد عن بريطانيا.
وتحقق السلطات في شكوى عمرها عشر سنوات قدمها مشرع من حزب "بهاراتيا جاناتا" الحاكم، الذي اتهم عائلتها بإساءة استخدام أموال الحزب لشراء شركة صحفية منتهية الصلاحية والاستحواذ شخصيا على محفظتها العقارية عالية القيمة.
ونفت عائلة غاندي المزاعم متهمين حزب رئيس الوزراء ناريندرا مودي بإساءة استخدام سلطته، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية "فرانس برس".
وكتب حزب المؤتمر المعارض على تويتر يوم الخميس "لا يمكن للوكالات المؤسسية في بلادنا أن تكون بيادق في سياسات الثأر لحزب بهاراتيا جاناتا"، مضيفا "إن إساءة استخدام (مديرية التنفيذ) لمهاجمة المعارضة يجب أن تتوقف".
تمثال للماهاتما غاندي خلال موكب يوم الجمهورية في نيودلهي - سبوتنيك عربي, 1920, 21.06.2022
حفيد غاندي يعلن عزوفه عن الترشح لمنصب الرئاسة في البلاد
21 يونيو, 12:41 GMT
وتم استدعاء غاندي في البداية الشهر الماضي من قبل مديرية إنفاذ القانون، التي تحقق في الجرائم المالية في الهند، لكن استجوابها تأخر بعد دخولها المستشفى لإصابتها بفيروس كورونا.
وخضع ابنها راهول، الذي يقود الحزب في البرلمان، للاستجواب لعدة أيام في يونيو/تموز بشأن نفس المزاعم.
وكانت سونيا قد رافقت راهول وابنتها بريانكا في وقت سابق اليوم، أثناء سفرها إلى مكتب مديرية التنفيذ للاستجواب، وفقا لوسائل الإعلام المحلية.
وأصدر زعماء عدة أحزاب معارضة بيانا مشتركا اليوم الخميس يدينون التحقيق، مشيرين إلى أن حكومة مودي "شنت حملة لا هوادة فيها ضد خصومها ومنتقديها من خلال إساءة استخدام وكالات التحقيق".
وكتب الموقعون على ذلك "تم استهداف قادة بارزين في عدد من الأحزاب السياسية عمدا وتعرضوا للمضايقات بشكل غير مسبوق".
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Разрушенное в результате боевых действий здание в пригороде Лисичанска - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة09:37 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала