عربي
Бойцы Народной милиции ЛНР осматривают дом в городе Ровеньки, разрушенный в результате попадания украинской ракеты Точка-У - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وأخبار اللاجئين القادمين من إقليم دونباس إلى روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220721/مصدر-الناتو-لا-يثق-في-القوات-الأوكرانية-ويشرف-بنفسه-على-توجيه-منظومات-هيمارس-1065381649.html
مصدر: الناتو لا يثق في القوات الأوكرانية ويشرف بنفسه على توجيه منظومات "هيمارس"
مصدر: الناتو لا يثق في القوات الأوكرانية ويشرف بنفسه على توجيه منظومات "هيمارس"
تلقى مسؤولو الأمن الروسي معلومات من مصادر في القوات الأوكرانية تفيد بأن منظومات "هيمارس" التي سلمتها الولايات المتحدة إلى أوكرانيا، يشرف على توجيهها كادر من... 21.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-21T11:58+0000
2022-07-21T11:58+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
روسيا
الناتو
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/15/1065381260_0:191:2200:1429_1920x0_80_0_0_3e5947bb479734c7b020790783445363.jpg
وأشار ممثل عن وكالات إنفاذ القانون الروسية لـ "سبوتنيك" إلى أن جميع حسابات وإحداثيات الإطلاق يشرف عليها كادر مكون من أفراد عسكريين تابعين لحلف الشمال الأطلسي، ولا يتم إعطاؤها إلى القوات الأوكرانية.وأعلن نائب رئيس إدارة مقاطعة خيرسون، كيريل ستريموسوف، اليوم الخميس، أن وسائل الدفاع الجوي صدت محاولة سلطات كييف لقصف جسر أنطونوفسكي فوق نهر دنيبر بصواريخ "هيمارس".ووفقا له، فإن الجانب الأوكراني أطلق 12 صاروخا على دفعتين من راجمات الصواريخ "هيمارس" الأمريكية.وأعلن رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية مارك ميلي يوم أمس الأربعاء، أن الولايات المتحدة سلمت أوكرانيا حتى الآن 12 منظومة صاروخية من طراز "هيمارس" من أصل 20 منظومة تعهدت بها الولايات المتحدة وحلفاؤها، وتم تدريب 200 عسكري أوكراني على استخدامها.يشار إلى أن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، قد حذر من أنه إذا قام الغرب بتزويد أوكرانيا بأسلحة بعيدة المدى، فإن الأهداف الجغرافية للعملية الخاصة في أوكرانيا ستتحرك إلى ما هو أبعد من أهدافها الحالية.يذكر أن الرئيس الأمريكي جو بايدن، قد وقع، في 9 تموز/ يوليو الجاري، على حزمة مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا بقيمة 400 مليون دولار، ستشمل 4 منظومات صاروخية من طراز "هيمارس"، ليبلغ إجمالي حجم المساعدات العسكرية الأمريكية التي قدمتها واشنطن لأوكرانيا منذ انطلاق العملية العسكرية الروسية الخاصة، حوالي 7.3 مليار دولار.وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/ فبراير الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220717/الدفاع-الروسية-تدمير-منظومة-هيمارس-أوكرانية-بكراسنوارميسك-1065177492.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/15/1065381260_266:0:2171:1429_1920x0_80_0_0_6638a186e0223fc420e09de4080dc292.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا, الناتو

مصدر: الناتو لا يثق في القوات الأوكرانية ويشرف بنفسه على توجيه منظومات "هيمارس"

11:58 GMT 21.07.2022
© Sputnik . Sergey Stepanov / الذهاب إلى بنك الصورمنظومة "هيمارس" الأمريكية
منظومة هيمارس الأمريكية - سبوتنيك عربي, 1920, 21.07.2022
© Sputnik . Sergey Stepanov
/
الذهاب إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
تلقى مسؤولو الأمن الروسي معلومات من مصادر في القوات الأوكرانية تفيد بأن منظومات "هيمارس" التي سلمتها الولايات المتحدة إلى أوكرانيا، يشرف على توجيهها كادر من الناتو لعدم ثقتهم بالقوات الأوكرانية.
وأشار ممثل عن وكالات إنفاذ القانون الروسية لـ "سبوتنيك" إلى أن جميع حسابات وإحداثيات الإطلاق يشرف عليها كادر مكون من أفراد عسكريين تابعين لحلف الشمال الأطلسي، ولا يتم إعطاؤها إلى القوات الأوكرانية.
وأعلن نائب رئيس إدارة مقاطعة خيرسون، كيريل ستريموسوف، اليوم الخميس، أن وسائل الدفاع الجوي صدت محاولة سلطات كييف لقصف جسر أنطونوفسكي فوق نهر دنيبر بصواريخ "هيمارس".
ووفقا له، فإن الجانب الأوكراني أطلق 12 صاروخا على دفعتين من راجمات الصواريخ "هيمارس" الأمريكية.
وأعلن رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية مارك ميلي يوم أمس الأربعاء، أن الولايات المتحدة سلمت أوكرانيا حتى الآن 12 منظومة صاروخية من طراز "هيمارس" من أصل 20 منظومة تعهدت بها الولايات المتحدة وحلفاؤها، وتم تدريب 200 عسكري أوكراني على استخدامها.
يشار إلى أن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، قد حذر من أنه إذا قام الغرب بتزويد أوكرانيا بأسلحة بعيدة المدى، فإن الأهداف الجغرافية للعملية الخاصة في أوكرانيا ستتحرك إلى ما هو أبعد من أهدافها الحالية.
يذكر أن الرئيس الأمريكي جو بايدن، قد وقع، في 9 تموز/ يوليو الجاري، على حزمة مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا بقيمة 400 مليون دولار، ستشمل 4 منظومات صاروخية من طراز "هيمارس"، ليبلغ إجمالي حجم المساعدات العسكرية الأمريكية التي قدمتها واشنطن لأوكرانيا منذ انطلاق العملية العسكرية الروسية الخاصة، حوالي 7.3 مليار دولار.
منظومة الصواريخ الجوية غراد في جمهورية دونباس - سبوتنيك عربي, 1920, 17.07.2022
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
الدفاع الروسية: تدمير منظومة "هيمارس" أوكرانية بكراسنوأرميسك
17 يوليو, 10:47 GMT
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/ فبراير الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Разрушенное в результате боевых действий здание в пригороде Лисичанска - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة11:39 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала