https://arabic.sputniknews.com/20220721/مصدر-الناتو-لا-يثق-في-القوات-الأوكرانية-ويشرف-بنفسه-على-توجيه-منظومات-هيمارس-1065381649.html

مصدر: الناتو لا يثق في القوات الأوكرانية ويشرف بنفسه على توجيه منظومات "هيمارس"

مصدر: الناتو لا يثق في القوات الأوكرانية ويشرف بنفسه على توجيه منظومات "هيمارس"

تلقى مسؤولو الأمن الروسي معلومات من مصادر في القوات الأوكرانية تفيد بأن منظومات "هيمارس" التي سلمتها الولايات المتحدة إلى أوكرانيا، يشرف على توجيهها كادر من... 21.07.2022, سبوتنيك عربي

2022-07-21T11:58+0000

2022-07-21T11:58+0000

2022-07-21T11:58+0000

العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس

روسيا

الناتو

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وأشار ممثل عن وكالات إنفاذ القانون الروسية لـ "سبوتنيك" إلى أن جميع حسابات وإحداثيات الإطلاق يشرف عليها كادر مكون من أفراد عسكريين تابعين لحلف الشمال الأطلسي، ولا يتم إعطاؤها إلى القوات الأوكرانية.وأعلن نائب رئيس إدارة مقاطعة خيرسون، كيريل ستريموسوف، اليوم الخميس، أن وسائل الدفاع الجوي صدت محاولة سلطات كييف لقصف جسر أنطونوفسكي فوق نهر دنيبر بصواريخ "هيمارس".ووفقا له، فإن الجانب الأوكراني أطلق 12 صاروخا على دفعتين من راجمات الصواريخ "هيمارس" الأمريكية.وأعلن رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية مارك ميلي يوم أمس الأربعاء، أن الولايات المتحدة سلمت أوكرانيا حتى الآن 12 منظومة صاروخية من طراز "هيمارس" من أصل 20 منظومة تعهدت بها الولايات المتحدة وحلفاؤها، وتم تدريب 200 عسكري أوكراني على استخدامها.يشار إلى أن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، قد حذر من أنه إذا قام الغرب بتزويد أوكرانيا بأسلحة بعيدة المدى، فإن الأهداف الجغرافية للعملية الخاصة في أوكرانيا ستتحرك إلى ما هو أبعد من أهدافها الحالية.يذكر أن الرئيس الأمريكي جو بايدن، قد وقع، في 9 تموز/ يوليو الجاري، على حزمة مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا بقيمة 400 مليون دولار، ستشمل 4 منظومات صاروخية من طراز "هيمارس"، ليبلغ إجمالي حجم المساعدات العسكرية الأمريكية التي قدمتها واشنطن لأوكرانيا منذ انطلاق العملية العسكرية الروسية الخاصة، حوالي 7.3 مليار دولار.وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/ فبراير الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.

https://arabic.sputniknews.com/20220717/الدفاع-الروسية-تدمير-منظومة-هيمارس-أوكرانية-بكراسنوارميسك-1065177492.html

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روسيا, الناتو