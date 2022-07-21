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العملية العسكرية الروسية الخاصة
العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا
https://arabic.sputniknews.com/20220721/مصدر-لـسبوتنيك-حل-كل-القضايا-المتعلقة-بتصدير-الحبوب-الأوكرانية-وتوقيع-اتفاقية-غدا-1065403697.html
مصدر لـ"سبوتنيك": حل كل القضايا المتعلقة بتصدير الحبوب الأوكرانية وتوقيع اتفاقية غدا
مصدر لـ"سبوتنيك": حل كل القضايا المتعلقة بتصدير الحبوب الأوكرانية وتوقيع اتفاقية غدا
أكد مصدر في الأمم المتحدة أنه تم حل جميع القضايا المتعلقة بمسألة تصدير الحبوب الأوكرانية، لافتا إلى أنه سيتم التوقيع على الاتفاقية غدا في إسطنبول. 21.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-21T18:21+0000
2022-07-21T18:22+0000
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وقال المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، في تصريح لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الخميس أنه "تم التوصل إلى تسوية بشأن القضايا المتعلقة بالتصدير الآمن للمواد الغذائية الأوكرانية".وفي السياق، أعلنت الرئاسة التركية، اليوم، أن مراسم التوقيع على الوثيقة الخاصة "بقضية الحبوب" ستتم غدا الجمعة في إسطنبول بمشاركة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش.وأوضحت الرئاسة التركية في تصريح لـ"سبوتنيك"، أن "المراسم ستعقد في الساعة 16:30 في قصر دولمة".واستضافت إسطنبول الأسبوع الماضي، مفاوضات بين ممثلين عسكريين من تركيا، روسيا وأوكرانيا، بجانب وفد من الأمم المتحدة، لبحث مسألة صادرات الحبوب الأوكرانية من البحر الأسود.وعرضت الأمم المتحدة قد عرضت خطة لحل أزمة صادرات الحبوب عبر البحر الأسود، تشمل نزع الألغام من سواحله من أجل السماح لسفن الحبوب بنقل الشحنات، وفقا لما صرح به مصدر مطلع على المفاوضات، مؤكدا أيضًا أن تركيا مستعدة للمساعدة في هذا الأمر.وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد صرح في وقت سابق، إن روسيا لا تمنع تصدير الحبوب من أوكرانيا، وإذا أزالت كييف الألغام، فإن السفن المحملة بالحبوب ستكون قادرة على المغادرة دون أي مشاكل.وحذرت الأمم المتحدة مرارا من أزمة غذاء بسبب نقص الحبوب، واتهم الغرب روسيا بالتصدي لتوريد الحبوب الأوكرانية إلى الأسواق العالمية، ونفت موسكو بشكل قاطع مثل هذه الاتهامات. في الوقت نفسه، خلقت سلطات كييف نفسها العديد من العقبات أمام تصدير الحبوب للتصدير، بالإضافة إلى الحرق العمد للحبوب في ميناء ماريوبول، وقامت القوات الأوكرانية بنشر ألغام في البحر الأسود، مما لا يسمح بنقل الحبوب إلى العالم.
https://arabic.sputniknews.com/20220720/مصدر-لـسبوتنيك-خطة-الأمم-المتحدة-لحل-أزمة-صادرات-الحبوب-تشمل-نزع-الألغام-من-البحر-الأسود-1065315612.html
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مصدر لـ"سبوتنيك": حل كل القضايا المتعلقة بتصدير الحبوب الأوكرانية وتوقيع اتفاقية غدا

18:21 GMT 21.07.2022 (تم التحديث: 18:22 GMT 21.07.2022)
© Sputnik . Zahraa Al Amirمزارعو لبنان يحصدون القمح وسط غياب دعم الدولة//فيديو صور
مزارعو لبنان يحصدون القمح وسط غياب دعم الدولة//فيديو صور - سبوتنيك عربي, 1920, 21.07.2022
© Sputnik . Zahraa Al Amir
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أكد مصدر في الأمم المتحدة أنه تم حل جميع القضايا المتعلقة بمسألة تصدير الحبوب الأوكرانية، لافتا إلى أنه سيتم التوقيع على الاتفاقية غدا في إسطنبول.
وقال المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، في تصريح لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الخميس أنه "تم التوصل إلى تسوية بشأن القضايا المتعلقة بالتصدير الآمن للمواد الغذائية الأوكرانية".

وأشار المصدر إلى أنه "يبدو أن جميع المسائل المتعلقة بالحبوب قد تم حلها، وغدًا في إسطنبول، سيكون هناك بالفعل توقيع للاتفاق".

وفي السياق، أعلنت الرئاسة التركية، اليوم، أن مراسم التوقيع على الوثيقة الخاصة "بقضية الحبوب" ستتم غدا الجمعة في إسطنبول بمشاركة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش.

وأوضحت الرئاسة التركية في تصريح لـ"سبوتنيك"، أن "المراسم ستعقد في الساعة 16:30 في قصر دولمة".
زورق صاروخي تابع لأسطول البحر الأسود - سبوتنيك عربي, 1920, 20.07.2022
العملية العسكرية الروسية الخاصة
مصدر لـ"سبوتنيك": خطة الأمم المتحدة لحل أزمة صادرات الحبوب تشمل نزع الألغام من البحر الأسود
أمس, 07:54 GMT
واستضافت إسطنبول الأسبوع الماضي، مفاوضات بين ممثلين عسكريين من تركيا، روسيا وأوكرانيا، بجانب وفد من الأمم المتحدة، لبحث مسألة صادرات الحبوب الأوكرانية من البحر الأسود.
وعرضت الأمم المتحدة قد عرضت خطة لحل أزمة صادرات الحبوب عبر البحر الأسود، تشمل نزع الألغام من سواحله من أجل السماح لسفن الحبوب بنقل الشحنات، وفقا لما صرح به مصدر مطلع على المفاوضات، مؤكدا أيضًا أن تركيا مستعدة للمساعدة في هذا الأمر.
وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد صرح في وقت سابق، إن روسيا لا تمنع تصدير الحبوب من أوكرانيا، وإذا أزالت كييف الألغام، فإن السفن المحملة بالحبوب ستكون قادرة على المغادرة دون أي مشاكل.
وحذرت الأمم المتحدة مرارا من أزمة غذاء بسبب نقص الحبوب، واتهم الغرب روسيا بالتصدي لتوريد الحبوب الأوكرانية إلى الأسواق العالمية، ونفت موسكو بشكل قاطع مثل هذه الاتهامات. في الوقت نفسه، خلقت سلطات كييف نفسها العديد من العقبات أمام تصدير الحبوب للتصدير، بالإضافة إلى الحرق العمد للحبوب في ميناء ماريوبول، وقامت القوات الأوكرانية بنشر ألغام في البحر الأسود، مما لا يسمح بنقل الحبوب إلى العالم.
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