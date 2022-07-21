https://arabic.sputniknews.com/20220721/مصدر-لـسبوتنيك-حل-كل-القضايا-المتعلقة-بتصدير-الحبوب-الأوكرانية-وتوقيع-اتفاقية-غدا-1065403697.html

مصدر لـ"سبوتنيك": حل كل القضايا المتعلقة بتصدير الحبوب الأوكرانية وتوقيع اتفاقية غدا

مصدر لـ"سبوتنيك": حل كل القضايا المتعلقة بتصدير الحبوب الأوكرانية وتوقيع اتفاقية غدا

أكد مصدر في الأمم المتحدة أنه تم حل جميع القضايا المتعلقة بمسألة تصدير الحبوب الأوكرانية، لافتا إلى أنه سيتم التوقيع على الاتفاقية غدا في إسطنبول. 21.07.2022, سبوتنيك عربي

2022-07-21T18:21+0000

2022-07-21T18:21+0000

2022-07-21T18:22+0000

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وقال المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، في تصريح لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الخميس أنه "تم التوصل إلى تسوية بشأن القضايا المتعلقة بالتصدير الآمن للمواد الغذائية الأوكرانية".وفي السياق، أعلنت الرئاسة التركية، اليوم، أن مراسم التوقيع على الوثيقة الخاصة "بقضية الحبوب" ستتم غدا الجمعة في إسطنبول بمشاركة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش.وأوضحت الرئاسة التركية في تصريح لـ"سبوتنيك"، أن "المراسم ستعقد في الساعة 16:30 في قصر دولمة".واستضافت إسطنبول الأسبوع الماضي، مفاوضات بين ممثلين عسكريين من تركيا، روسيا وأوكرانيا، بجانب وفد من الأمم المتحدة، لبحث مسألة صادرات الحبوب الأوكرانية من البحر الأسود.وعرضت الأمم المتحدة قد عرضت خطة لحل أزمة صادرات الحبوب عبر البحر الأسود، تشمل نزع الألغام من سواحله من أجل السماح لسفن الحبوب بنقل الشحنات، وفقا لما صرح به مصدر مطلع على المفاوضات، مؤكدا أيضًا أن تركيا مستعدة للمساعدة في هذا الأمر.وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد صرح في وقت سابق، إن روسيا لا تمنع تصدير الحبوب من أوكرانيا، وإذا أزالت كييف الألغام، فإن السفن المحملة بالحبوب ستكون قادرة على المغادرة دون أي مشاكل.وحذرت الأمم المتحدة مرارا من أزمة غذاء بسبب نقص الحبوب، واتهم الغرب روسيا بالتصدي لتوريد الحبوب الأوكرانية إلى الأسواق العالمية، ونفت موسكو بشكل قاطع مثل هذه الاتهامات. في الوقت نفسه، خلقت سلطات كييف نفسها العديد من العقبات أمام تصدير الحبوب للتصدير، بالإضافة إلى الحرق العمد للحبوب في ميناء ماريوبول، وقامت القوات الأوكرانية بنشر ألغام في البحر الأسود، مما لا يسمح بنقل الحبوب إلى العالم.

https://arabic.sputniknews.com/20220720/مصدر-لـسبوتنيك-خطة-الأمم-المتحدة-لحل-أزمة-صادرات-الحبوب-تشمل-نزع-الألغام-من-البحر-الأسود-1065315612.html

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