https://arabic.sputniknews.com/20220721/مصرع-15-شخصا-وتضرر-23-ألف-آخرين-جراء-الفيضانات-في-النيجر-1065393272.html
مصرع 15 شخصا وتضرر 23 ألف آخرين جراء الفيضانات في النيجر
مصرع 15 شخصا وتضرر 23 ألف آخرين جراء الفيضانات في النيجر
تسببت الفيضانات والانهيارات الأرضية خلال موسم المطر في النيجر في مصرع 15 شخصا وتضرر أكثر من 23 ألف آخرين حتى الآن، حسبما ذكرت خدمات الحماية المدنية اليوم... 21.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-21T14:35+0000
2022-07-21T14:35+0000
2022-07-21T14:35+0000
أخبار النيجر
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وكانت أكثر المناطق تضررا زيندر في جنوب ولاية الساحل القاحلة تلتها مارادي وديفا في الجنوب أيضا، بحسب "فرانس برس".وعادة ما تضرب النيجر، وهي من أفقر دول العالم على مؤشر الأمم المتحدة للتنمية البشرية، الفيضانات عندما تتساقط الأمطار التي تكون البلاد في حاجة شديدة لها.وأصبح الموسم الذي يمتد من يونيو/ حزيران لأغسطس/ آب أو سبتمبر/ أيلول، أكثر فتكا خلال السنوات الأخيرة، بما في ذلك في صحراء شمال النيجر.في العام الماضي، لقي 70 شخصا على الأقل مصرعهم في أنحاء البلاد وأكثر من 200 ألف تضرروا، وفقا لأرقام محلية وأرقام الأمم المتحدة.
https://arabic.sputniknews.com/20220414/السودان-ما-حقيقة-وجود-مراكز-استخراج-بطاقات-هوية-سودانية-في-النيجر-1061186103.html
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أخبار النيجر
مصرع 15 شخصا وتضرر 23 ألف آخرين جراء الفيضانات في النيجر
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تسببت الفيضانات والانهيارات الأرضية خلال موسم المطر في النيجر في مصرع 15 شخصا وتضرر أكثر من 23 ألف آخرين حتى الآن، حسبما ذكرت خدمات الحماية المدنية اليوم الخميس.
وكانت أكثر المناطق تضررا زيندر في جنوب ولاية الساحل القاحلة تلتها مارادي وديفا في الجنوب أيضا، بحسب "فرانس برس".
وعادة ما تضرب النيجر، وهي من أفقر دول العالم على مؤشر الأمم المتحدة للتنمية البشرية، الفيضانات عندما تتساقط الأمطار
التي تكون البلاد في حاجة شديدة لها.
وأصبح الموسم الذي يمتد من يونيو/ حزيران لأغسطس/ آب أو سبتمبر/ أيلول، أكثر فتكا خلال السنوات الأخيرة، بما في ذلك في صحراء شمال النيجر.
في العام الماضي، لقي 70 شخصا على الأقل مصرعهم في أنحاء البلاد وأكثر من 200 ألف تضرروا، وفقا لأرقام محلية وأرقام الأمم المتحدة.