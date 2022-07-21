عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220721/مصرع-15-شخصا-وتضرر-23-ألف-آخرين-جراء-الفيضانات-في-النيجر-1065393272.html
مصرع 15 شخصا وتضرر 23 ألف آخرين جراء الفيضانات في النيجر
مصرع 15 شخصا وتضرر 23 ألف آخرين جراء الفيضانات في النيجر
تسببت الفيضانات والانهيارات الأرضية خلال موسم المطر في النيجر في مصرع 15 شخصا وتضرر أكثر من 23 ألف آخرين حتى الآن، حسبما ذكرت خدمات الحماية المدنية اليوم... 21.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-21T14:35+0000
2022-07-21T14:35+0000
أخبار النيجر
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/16/1049627724_0:159:3079:1890_1920x0_80_0_0_b76403a54adf285ced8787de74f76efd.jpg
وكانت أكثر المناطق تضررا زيندر في جنوب ولاية الساحل القاحلة تلتها مارادي وديفا في الجنوب أيضا، بحسب "فرانس برس".وعادة ما تضرب النيجر، وهي من أفقر دول العالم على مؤشر الأمم المتحدة للتنمية البشرية، الفيضانات عندما تتساقط الأمطار التي تكون البلاد في حاجة شديدة لها.وأصبح الموسم الذي يمتد من يونيو/ حزيران لأغسطس/ آب أو سبتمبر/ أيلول، أكثر فتكا خلال السنوات الأخيرة، بما في ذلك في صحراء شمال النيجر.في العام الماضي، لقي 70 شخصا على الأقل مصرعهم في أنحاء البلاد وأكثر من 200 ألف تضرروا، وفقا لأرقام محلية وأرقام الأمم المتحدة.
https://arabic.sputniknews.com/20220414/السودان-ما-حقيقة-وجود-مراكز-استخراج-بطاقات-هوية-سودانية-في-النيجر-1061186103.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/16/1049627724_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_3e0e945628a36285e9bb68f2700cef17.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار النيجر

مصرع 15 شخصا وتضرر 23 ألف آخرين جراء الفيضانات في النيجر

14:35 GMT 21.07.2022
© AFP 2022 / Noel Celis منظر جوي لآثار الفيضانات الناجمة عن أمطار غزيرة في مدينة تشنغتشو، وسط محافظة هينان، الصين 22 يوليو 2021
منظر جوي لآثار الفيضانات الناجمة عن أمطار غزيرة في مدينة تشنغتشو، وسط محافظة هينان، الصين 22 يوليو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 21.07.2022
© AFP 2022 / Noel Celis
تابعنا عبرTelegram
تسببت الفيضانات والانهيارات الأرضية خلال موسم المطر في النيجر في مصرع 15 شخصا وتضرر أكثر من 23 ألف آخرين حتى الآن، حسبما ذكرت خدمات الحماية المدنية اليوم الخميس.
وكانت أكثر المناطق تضررا زيندر في جنوب ولاية الساحل القاحلة تلتها مارادي وديفا في الجنوب أيضا، بحسب "فرانس برس".
عناصر الشرطة السودانية - سبوتنيك عربي, 1920, 14.04.2022
السودان… ما حقيقة وجود مراكز استخراج بطاقات هوية سودانية في النيجر؟
14 أبريل, 09:16 GMT
وعادة ما تضرب النيجر، وهي من أفقر دول العالم على مؤشر الأمم المتحدة للتنمية البشرية، الفيضانات عندما تتساقط الأمطار التي تكون البلاد في حاجة شديدة لها.
وأصبح الموسم الذي يمتد من يونيو/ حزيران لأغسطس/ آب أو سبتمبر/ أيلول، أكثر فتكا خلال السنوات الأخيرة، بما في ذلك في صحراء شمال النيجر.
في العام الماضي، لقي 70 شخصا على الأقل مصرعهم في أنحاء البلاد وأكثر من 200 ألف تضرروا، وفقا لأرقام محلية وأرقام الأمم المتحدة.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Разрушенное в результате боевых действий здание в пригороде Лисичанска - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة14:57 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала