https://arabic.sputniknews.com/20220721/مصير-مجهول-لـ-80-ألف-طالب-لبناني--1065366550.html

مصير مجهول لـ 80 ألف طالب لبناني

مصير مجهول لـ 80 ألف طالب لبناني

للمرة الثالثة هذا العام تنفذ الجامعة اللبنانية بكل كلياتها وفروعها إضراباً مفتوحاً، بسبب الأزمة الاقتصادية تحت شعار "أنقذوا الجامعة اللبنانية"، فيما يبقى مصير... 21.07.2022, سبوتنيك عربي

2022-07-21T07:28+0000

2022-07-21T07:28+0000

2022-07-21T07:29+0000

لبنان

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e4/0b/03/1047060270_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_97201af8b219e8e548a31e3464cc594b.jpg

ويواصل أساتذة الجامعة اللبنانية إضرابهم المفتوح بدعوة من رابطة الأساتذة المتفرغين مطالبين بتحسين الوضع المادي للأساتذة وتوفير التقديمات التي تؤمن لهم الحياة الكريمة، وتوفير المقومات الأساسية للعودة إلى التعليم الحضوري.وأضاف:"رئيس الجامعة اللبنانية بمؤتمره الصحفي أشار إلى هذا الموضوع وهذا يؤكد على خطوتنا كهيئة تنفيذية لرابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة يعني الجهة النقابية الممثلة للأساتذة الجامعيين كانت حقيقية، لم نكن نقول شيء من العدم لأن رئيس الجامعة أقر أمس بمؤتمر صحفي بحضور وزير التربية بأن الجامعة لم تعد قادرة على الاستمرار وأنها إذا استمرت سياسة الحكومة بالشكل الحالي فهي للأسف متجهة نحو الإقفال، هذا ما لا يتمناه أحد، لا الأساتذة ولا الموظفين ولا الطلاب ولا أهاليهم".وأشار مرتضى إلى أن "خطوة الإضراب لأجل هدفين أساسيين، الهدف الأول هو حماية الجامعة اللبنانية وإعلان الصرخة لدعمها ومنعها من الانهيار والاقفال، والأمر الثاني الأساسي هو واجبنا الذي يجب أن نقوم به في سبيل أساتذتنا الذين نحن نمثلهم بعد أن أصبح واقعهم المعيشي اليوم مزري جداً"، لافتاً إلى أن "الأستاذ الجامعي الذي كان يتقاضى راتباً بين ال 3 و 4 آلاف دولار أصبح راتبه لا يتجاوز الـ 200 دولار مع كل الارتفاع بالأسعار، وهذا أمر غير مقبول وغير منطقي وغير إنساني وأيضًا هو خطر على الجامعة من ناحية ثانية لأن عدد كبير من أساتذتنا إما غادروا أو بدأوا يفكرون جديًا بالهجرة و ترك الجامعة اللبنانية".وأوضح مرتضى أن "أبسط المقومات في الجامعة لم تعد موجودة، ليس هناك من إمكانية لإضاءة القاعات، وإذا أردنا أن نتكلم بتفاصيل أكثر يعني أمر مخزي أن نتكلم بهذه الأمور التي وصلت إليها الجامعة اللبنانية التي لم تعد قادرة على تأمين الصيانة لمقراتها وتأمين السيولة للمولدات وتأمين الكهرباء والتكييف وكل هذه الأمور".وأكد أن "الجامعة حالياً غير جاهزة لاستقبال الطلاب، والسكن الجامعي معطل غير قادر على استقدام الطلاب، والأساتذة يصرخون يعني غير قادرين على الاستمرار في هذا الواقع لذلك المطلوب من الحكومة اليوم أن تسمع صرختنا وتسمع لنداء الأساتذة وتسمع لنداء الهيئة التنفيذية لرابطة الأساتذة المتفرغين وتجد الحلول المناسبة للجامعة الوطنية علماً أن هذه الجامعة هي الجامعة الرسمية الوحيدة في الدولة والتي تضم أكثر من ثمانين ألف طالب وهذا العام مرشح العدد للإزدياد مع ارتفاع الأقساط في الجامعات الخاصة والتوجه نحو دولرة الأقساط واعتماد الدولار في كل الجامعات الخاصة"، مشيراً إلى أنه من المتوقع أن تكون أعداد الطلاب هائلة هذا العام والجامعة غير قادرة على فتح أبوابها لذلك هذا الاضراب هو صرخة حقيقية وهو نداء استغاثة وهو قد يكون الفرصة الاخيرة أمام الجامعة وأمام الدولة لتستدرك هذا الأمر".وأشار إلى أن "الكثير من الكليات مثل كلية إدارة الأعمال وكلية الحقوق امتحاناتهم كلها تأجلت لشهر سبتمبر/أيلول إلى أن يجدوا حلاً لمشكلة الجامعة اللبنانية وفي نفس الوقت يوجد في بعض الكليات مثل كلية الاعلام الموظفين والأساتذة كانوا يتابعون الطلاب ويتابعون محاضراتهم ودراستهم إلى أن انتهينا من امتحانات الفصل الأول والفصل الثاني".ولفت صبرا إلى أن الجميع بانتظار الحلول ليس فقط الموظفين ولا الأساتذة، مضيفاً:"يصلني كل يوم أكثر من خمسة اتصالات من طلاب يسعون للدراسة في الخارج يريدون إفادات للعلامات و نسخة عن شهادتهم او إفادة انهم أنهوا الجامعة إلا أنهم لا يستطيعون الحصول عليها بسبب الإضراب".

https://arabic.sputniknews.com/20220718/مع-دخوله-الشهر-الثاني-كيف-يؤثر-إضراب-موظفي-القطاع-العام-على-الاقتصاد-في-لبنان؟-1065259050.html

لبنان

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

لبنان