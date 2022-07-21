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https://arabic.sputniknews.com/20220721/مقتل-17-عنصرا-من-الشرطة-الإثيوبية-في-هجوم-لحركة-الشباب-الصومالية-1065405194.html
مقتل 17 عنصرا من الشرطة الإثيوبية في هجوم لحركة الشباب الصومالية
مقتل 17 عنصرا من الشرطة الإثيوبية في هجوم لحركة الشباب الصومالية
ذكر مسؤول أمني إثيوبي، اليوم الخميس، أن مسلحين من حركة الشباب المتشددة في الصومال هاجموا قريتين بالقرب من الحدود مع بلاده. 21.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-21T19:51+0000
2022-07-21T19:51+0000
الصومال
أخبار إثيوبيا
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و أسفر الهجوم عن مقتل 17 من أفراد الشرطة الإثيوبية داخل الأراضي الصومالية بينما لقي 63 من مقاتلي الحركة مصرعهم، بحسب وكالة "رويترز".وأوضح المسؤل أن الهجوم وقع يوم الأربعاء عندما هاجم عناصر من الحركة المرتبطة بتنظيم القاعدة الإرهابية (المحظورة في روسيا) قريتي ييد وآتو في منطقة باكول الصومالية إثر مقتل أحد قادتها قبل أيام على الجانب الإثيوبي.وذكر القائد الإثيوبي، الذي اشترط عدم ذكر اسمه، أن أحد قادة حركة الشباب عبر الحدود لتشكيل وحدة في إثيوبيا.من جانبه، قال المتحدث باسم العمليات العسكرية لحركة الشباب عبد العزيز أبو مصعب إن مقاتلي الحركة تمكنوا من السيطرة على القريتين وقتلوا العشرات من ضباط الشرطة الإثيوبيين هناك.ونادرا ما تشن الحركة هجمات في المناطق القريبة من الحدود الإثيوبية بسبب التواجد الأمني الإثيوبي المكثف في المنطقة وداخل الصومال.
https://arabic.sputniknews.com/20220617/الجيش-الصومالي-يقتل-60-عنصرا-من-حركة-الشباب-المتطرفة-1063779828.html
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الصومال, أخبار إثيوبيا

مقتل 17 عنصرا من الشرطة الإثيوبية في هجوم لحركة الشباب الصومالية

19:51 GMT 21.07.2022
© AP Photo / Farah Abdi Warsameh-FILEحركة الشباب الصومالية
حركة الشباب الصومالية - سبوتنيك عربي, 1920, 21.07.2022
© AP Photo / Farah Abdi Warsameh-FILE
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ذكر مسؤول أمني إثيوبي، اليوم الخميس، أن مسلحين من حركة الشباب المتشددة في الصومال هاجموا قريتين بالقرب من الحدود مع بلاده.
و أسفر الهجوم عن مقتل 17 من أفراد الشرطة الإثيوبية داخل الأراضي الصومالية بينما لقي 63 من مقاتلي الحركة مصرعهم، بحسب وكالة "رويترز".
شخص يلتقط صورة لعضو في القوة العسكرية الصومالية يدعم المناوئين للحكومة أثناء وقوفه في أحد شوارع مقديشو، الصومال، 25 أبريل 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 17.06.2022
الجيش الصومالي يقتل 60 عنصرا من حركة "الشباب" المتطرفة
17 يونيو, 14:36 GMT
وأوضح المسؤل أن الهجوم وقع يوم الأربعاء عندما هاجم عناصر من الحركة المرتبطة بتنظيم القاعدة الإرهابية (المحظورة في روسيا) قريتي ييد وآتو في منطقة باكول الصومالية إثر مقتل أحد قادتها قبل أيام على الجانب الإثيوبي.
وذكر القائد الإثيوبي، الذي اشترط عدم ذكر اسمه، أن أحد قادة حركة الشباب عبر الحدود لتشكيل وحدة في إثيوبيا.
من جانبه، قال المتحدث باسم العمليات العسكرية لحركة الشباب عبد العزيز أبو مصعب إن مقاتلي الحركة تمكنوا من السيطرة على القريتين وقتلوا العشرات من ضباط الشرطة الإثيوبيين هناك.
ونادرا ما تشن الحركة هجمات في المناطق القريبة من الحدود الإثيوبية بسبب التواجد الأمني الإثيوبي المكثف في المنطقة وداخل الصومال.
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Разрушенное в результате боевых действий здание в пригороде Лисичанска - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة20:07 GMT
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