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https://arabic.sputniknews.com/20220721/مقتل-8-أشخاص-في-حادث-مروري-بالجزائر-1065367376.html
مقتل 8 أشخاص في حادث مروري بالجزائر
مقتل 8 أشخاص في حادث مروري بالجزائر
لقى 8 أشخاص مصرعهم في حادث مروري بولاية سيدي بلعباس الجزائرية. 21.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-21T07:39+0000
2022-07-21T07:39+0000
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ووقع الحادث صباح اليوم الخميس على الطريق الوطني 92 ببلدية تلموني، حسبما ذكرت صحيفة "النهار" الجزائرية.وقال بيان الحماية المدنية في الجزائر إن الحادث نتج عن تصادم بين سيارة سياحية وحافلة.ولفت البيان إلى أن الحماية المدنية أرسلت 6 سيارات إسعاف و3 شاحنات إطفاء للتعامل مع الموقف.كما قامت مصالح الدرك الوطني بمعاينة موقع الحادث وفتح الطريق بعد نقل الضحايا وآثار الحادث.
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العالم العربي

مقتل 8 أشخاص في حادث مروري بالجزائر

07:39 GMT 21.07.2022
© Sputnik . AKINTUNDE AKINLEYEحادث مروري
حادث مروري - سبوتنيك عربي, 1920, 21.07.2022
© Sputnik . AKINTUNDE AKINLEYE
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لقى 8 أشخاص مصرعهم في حادث مروري بولاية سيدي بلعباس الجزائرية.
ووقع الحادث صباح اليوم الخميس على الطريق الوطني 92 ببلدية تلموني، حسبما ذكرت صحيفة "النهار" الجزائرية.
وقال بيان الحماية المدنية في الجزائر إن الحادث نتج عن تصادم بين سيارة سياحية وحافلة.
ولفت البيان إلى أن الحماية المدنية أرسلت 6 سيارات إسعاف و3 شاحنات إطفاء للتعامل مع الموقف.
كما قامت مصالح الدرك الوطني بمعاينة موقع الحادث وفتح الطريق بعد نقل الضحايا وآثار الحادث.
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