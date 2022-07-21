https://arabic.sputniknews.com/20220721/مقتل-8-أشخاص-في-حادث-مروري-بالجزائر-1065367376.html
مقتل 8 أشخاص في حادث مروري بالجزائر
مقتل 8 أشخاص في حادث مروري بالجزائر
لقى 8 أشخاص مصرعهم في حادث مروري بولاية سيدي بلعباس الجزائرية. 21.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-21T07:39+0000
2022-07-21T07:39+0000
2022-07-21T07:39+0000
العالم العربي
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ووقع الحادث صباح اليوم الخميس على الطريق الوطني 92 ببلدية تلموني، حسبما ذكرت صحيفة "النهار" الجزائرية.وقال بيان الحماية المدنية في الجزائر إن الحادث نتج عن تصادم بين سيارة سياحية وحافلة.ولفت البيان إلى أن الحماية المدنية أرسلت 6 سيارات إسعاف و3 شاحنات إطفاء للتعامل مع الموقف.كما قامت مصالح الدرك الوطني بمعاينة موقع الحادث وفتح الطريق بعد نقل الضحايا وآثار الحادث.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي
مقتل 8 أشخاص في حادث مروري بالجزائر
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لقى 8 أشخاص مصرعهم في حادث مروري بولاية سيدي بلعباس الجزائرية.
ووقع الحادث صباح اليوم الخميس على الطريق الوطني 92 ببلدية تلموني، حسبما ذكرت صحيفة "النهار" الجزائرية.
وقال بيان الحماية المدنية في الجزائر إن الحادث نتج عن تصادم بين سيارة
سياحية وحافلة.
ولفت البيان إلى أن الحماية المدنية أرسلت 6 سيارات إسعاف
و3 شاحنات إطفاء للتعامل مع الموقف.
كما قامت مصالح الدرك الوطني بمعاينة موقع الحادث وفتح الطريق بعد نقل الضحايا
وآثار الحادث.