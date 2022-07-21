https://arabic.sputniknews.com/20220721/منظمة-اليونيسف-ترفض-مقابلة-فتاة-مدرجة-في-قائمة-المحظورين-على-موقع-صانعي-السلام-الأوكراني-1065380256.html
منظمة "اليونيسف" ترفض مقابلة فتاة مدرجة في قائمة المحظورين على موقع "صانعي السلام" الأوكراني
منظمة "اليونيسف" ترفض مقابلة فتاة مدرجة في قائمة المحظورين على موقع "صانعي السلام" الأوكراني
أعلنت منظمة "اليونيسيف" رفضها مقابلة فتاة قادمة من جمهورية لوغانسك الشعبية المستقلة، وذلك بسبب وجودها على قائمة الأشخاص المحظورين على موقع "صانعي السلام"... 21.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-21T11:46+0000
2022-07-21T11:46+0000
2022-07-21T11:46+0000
روسيا
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وقالت فاينا سافينكوفا البالغة من العمر 13 عامًا إن المنظمة الدولية رفضت استقبالها بسبب وجودها على قائمة الأشخاص المحظورين على موقع "صانعي السلام" الأوكراني.وقالت سافينكوفا لوكالة "سبوتنيك": "لجأت إلى الأمين العام للأمم المتحدة واليونيسيف لحذف البيانات وليس فقط بياناتي ولكن أيضًا بيانات الأطفال الآخرين ووعدت منظمة اليونيسف بلقائي".وأضافت سافينكوفا قائلة: "لكن للأسف لم يفعلوا شيئا وأتمنى أن يفعلوا لأن الموقع يشكل تهديدًا لحياة وصحة الأطفال القاصرين".كما ذكرت أن "اليونيسف بدلاً من الاجتماع وجهًا لوجه دعتها لتصبح مبعوثة سلام".وتلقى مكتب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش رسالة من البعثة الروسية مع دعوة للمساعدة في إغلاق موقع "صانعي السلام" الأوكراني.
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روسيا
منظمة "اليونيسف" ترفض مقابلة فتاة مدرجة في قائمة المحظورين على موقع "صانعي السلام" الأوكراني
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أعلنت منظمة "اليونيسيف" رفضها مقابلة فتاة قادمة من جمهورية لوغانسك الشعبية المستقلة، وذلك بسبب وجودها على قائمة الأشخاص المحظورين على موقع "صانعي السلام" الأوكراني.
وقالت فاينا سافينكوفا البالغة من العمر 13 عامًا إن المنظمة الدولية رفضت استقبالها بسبب وجودها على قائمة الأشخاص المحظورين على موقع "صانعي السلام" الأوكراني.
وقالت سافينكوفا لوكالة "سبوتنيك"
: "لجأت إلى الأمين العام للأمم المتحدة واليونيسيف لحذف البيانات وليس فقط بياناتي ولكن أيضًا بيانات الأطفال الآخرين ووعدت منظمة اليونيسف بلقائي".
وأضافت سافينكوفا قائلة: "لكن للأسف لم يفعلوا شيئا وأتمنى أن يفعلوا لأن الموقع يشكل تهديدًا لحياة وصحة الأطفال القاصرين".
كما ذكرت أن "اليونيسف بدلاً من الاجتماع وجهًا لوجه دعتها لتصبح مبعوثة سلام".
وتلقى مكتب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش رسالة من البعثة الروسية مع دعوة للمساعدة في إغلاق موقع "صانعي السلام" الأوكراني.