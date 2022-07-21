عربي
Бойцы Народной милиции ЛНР осматривают дом в городе Ровеньки, разрушенный в результате попадания украинской ракеты Точка-У - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وأخبار اللاجئين القادمين من إقليم دونباس إلى روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220721/موسكو-تتوجه-إلى-الوكالة-الدولية-للطاقة-الذرية-بعد-الهجوم-الأوكراني-على--محطة-زابوروجيه-النووية-1065373946.html
موسكو تتوجه إلى الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعد الهجوم الأوكراني على محطة زابوروجيه النووية
موسكو تتوجه إلى الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعد الهجوم الأوكراني على محطة زابوروجيه النووية
أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الخميس، أن موسكو توجهت إلى الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن الهجوم الأوكراني على محطة زابوروجيه للطاقة النووية وتنتظر ردة... 21.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-21T09:42+0000
2022-07-21T09:42+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
روسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/02/1059369791_0:157:3085:1892_1920x0_80_0_0_9fff65c2d396cdaaec8c02aa0f333804.jpg
وجاء الإعلان على لسان المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، التي قالت بهذا الخصوص: "لقد لجأنا بالفعل إلى قيادة الأمانة العامة للوكالة الدولية للطاقة الذرية فيما يتعلق بهذا الحادث ونتوقع ردا مناسبا من الوكالة".وفي سياق متصل، أعلن رئيس الإدارة الإقليمية في زابوروجيه، يفغيني باليتسكي، أنه سيتقدم بطلب إلى الأمم المتحدة والوكالة الدولية للطاقة الذرية بعد هجوم كييف على محطة الطاقة النووية.ووصف باليتسكي الحادث بالإرهاب النووي، محملا أوكرانيا المسؤولية الكاملة عن الهجوم الإرهابي.وأعلن المتحدث باسم إدارة مدينة إنيرغودار في مقاطعة زابوروجيه، يوم أمس الأربعاء، أن الطائرات المسيرة الأوكرانية قامت بمهاجمة محطة زابوروجيه للطاقة النووية.وقال المتحدث لوكالة "سبوتنيك": "قامت كييف اليوم بمهاجمة محطة زابوروجيه للطاقة النووية بالطائرات المسيرة الهجومية"، مشيرا إلى استمرار الهجوم على المحطة في الوقت الراهن.وكانت الطائرات بدون طيار التابعة للقوات الأوكرانية قد نفذت الهجوم الثاني على محطة الطاقة النووية في زابوروجيه منذ بداية الأسبوع، حسبما صرح متحدث باسم الخدمة الصحفية للإدارة العسكرية والمدنية للمدينة.وجاء في اليبان: "هذا هو الهجوم الثاني خلال أسبوع. حيث حلقت يوم الاثنين طائرات بدون طيار الأوكرانية أيضا في محطة الطاقة النووية".
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/02/1059369791_177:0:2908:2048_1920x0_80_0_0_6211d1069548b07009cae85f99702382.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا

موسكو تتوجه إلى الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعد الهجوم الأوكراني على محطة زابوروجيه النووية

09:42 GMT 21.07.2022
© Sputnik . Vitaly Belousovوزارة الخارجية الروسية، موسكو، روسيا 2 مارس 2022
وزارة الخارجية الروسية، موسكو، روسيا 2 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 21.07.2022
© Sputnik . Vitaly Belousov
تابعنا عبرTelegram
أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الخميس، أن موسكو توجهت إلى الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن الهجوم الأوكراني على محطة زابوروجيه للطاقة النووية وتنتظر ردة فعل المجتمع الدولي.
وجاء الإعلان على لسان المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، التي قالت بهذا الخصوص: "لقد لجأنا بالفعل إلى قيادة الأمانة العامة للوكالة الدولية للطاقة الذرية فيما يتعلق بهذا الحادث ونتوقع ردا مناسبا من الوكالة".
وفي سياق متصل، أعلن رئيس الإدارة الإقليمية في زابوروجيه، يفغيني باليتسكي، أنه سيتقدم بطلب إلى الأمم المتحدة والوكالة الدولية للطاقة الذرية بعد هجوم كييف على محطة الطاقة النووية.
ووصف باليتسكي الحادث بالإرهاب النووي، محملا أوكرانيا المسؤولية الكاملة عن الهجوم الإرهابي.
وأعلن المتحدث باسم إدارة مدينة إنيرغودار في مقاطعة زابوروجيه، يوم أمس الأربعاء، أن الطائرات المسيرة الأوكرانية قامت بمهاجمة محطة زابوروجيه للطاقة النووية.
وقال المتحدث لوكالة "سبوتنيك": "قامت كييف اليوم بمهاجمة محطة زابوروجيه للطاقة النووية بالطائرات المسيرة الهجومية"، مشيرا إلى استمرار الهجوم على المحطة في الوقت الراهن.
وكانت الطائرات بدون طيار التابعة للقوات الأوكرانية قد نفذت الهجوم الثاني على محطة الطاقة النووية في زابوروجيه منذ بداية الأسبوع، حسبما صرح متحدث باسم الخدمة الصحفية للإدارة العسكرية والمدنية للمدينة.
وجاء في اليبان: "هذا هو الهجوم الثاني خلال أسبوع. حيث حلقت يوم الاثنين طائرات بدون طيار الأوكرانية أيضا في محطة الطاقة النووية".
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Разрушенное в результате боевых действий здание в пригороде Лисичанска - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة09:37 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала