https://arabic.sputniknews.com/20220721/ميركوسور-يرفض-طلب-زيلينسكي-التحدث-في-قمة-باراغواي-1065363855.html
ميركوسور يرفض طلب زيلينسكي التحدث في قمة باراغواي
ميركوسور يرفض طلب زيلينسكي التحدث في قمة باراغواي
أعلن نائب وزير خارجية باراغواي، راؤول كانو، أن منظمة التجارة الأمريكية الجنوبية "ميركوسور" لن تدخل في حوار مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ولن تسمح له... 21.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-21T05:17+0000
2022-07-21T05:17+0000
2022-07-21T05:17+0000
العالم
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وقال كانوا خلال المؤتمر الصحفي المتعلق بالقمة التي ستعقد في الفترة من 20 إلى 21 يوليو إن "ميركوسور تتخذ قراراتها على أساس الإجماع، ولم يكن هناك توافق في الآراء بشأن خطاب زيلينسكي.وأضاف قائلا: "قد أبلغت أوكرانيا بالفعل أنه لا توجد شروط لإجراء حوار بين ميركوسور وزيلينسكي".وعقدت مفاوضات بين رئيسي أوكرانيا وباراغواي في 6 يوليو/تموز الماضي.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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العالم
ميركوسور يرفض طلب زيلينسكي التحدث في قمة باراغواي
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أعلن نائب وزير خارجية باراغواي، راؤول كانو، أن منظمة التجارة الأمريكية الجنوبية "ميركوسور" لن تدخل في حوار مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ولن تسمح له بالتحدث خلال القمة التي ستعقد في مدينة لوكا.
وقال كانوا خلال المؤتمر الصحفي المتعلق بالقمة التي ستعقد في الفترة من 20 إلى 21 يوليو إن "ميركوسور تتخذ قراراتها على أساس الإجماع، ولم يكن هناك توافق في الآراء بشأن خطاب زيلينسكي.
وأضاف قائلا: "قد أبلغت أوكرانيا بالفعل أنه لا توجد شروط لإجراء حوار بين ميركوسور وزيلينسكي".
وعقدت مفاوضات
بين رئيسي أوكرانيا وباراغواي في 6 يوليو/تموز الماضي.