https://arabic.sputniknews.com/20220721/وزارة-الخارجية-الصينية-تمتنع-عن-تأكيد-محادثات-شي-وبايدن-1065374471.html
وزارة الخارجية الصينية تمتنع عن تأكيد محادثات "شي" وبايدن
وزارة الخارجية الصينية تمتنع عن تأكيد محادثات "شي" وبايدن
امتنعت وزارة الخارجية الصينية عن التعليق على أنباء تفيد بوجود حديث مزمع بين الرئيسين الصيني شي جين بينغ، والأمريكي جو بايدن. 21.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-21T09:52+0000
2022-07-21T09:52+0000
2022-07-21T09:52+0000
الصين
الولايات المتحدة الأمريكية
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/15/1065362416_0:0:3070:1728_1920x0_80_0_0_9601777184ddbf0fe3de69b3fc9ab4df.jpg
بكين - سبوتنيك. وحسب إفادة صحفية للمتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وانغ وين بين، اليوم الخميس، فقد امتنع المتحدث عن التأكيد صراحة على أن الرئيس شي جين بينغ سيتحدث مع نظيره الأمريكي، جو بايدن، الأسبوع المقبل، وذلك ردا على سؤال من أحد الصحفيين.وقال وانغ: "قادة الصين والولايات المتحدة يحافظون على اتصالات من خلال صيغ مختلفة، أما بالنسبة لسؤالك، فليس لدي أي معلومات يمكنني تقديمها في الوقت الحالي".يشار إلى أن آخر مرة تحدث فيها شي وبايدن، كانت في الـ18 من مارس/ آذار الماضي، وتم خلالها مناقشة الأزمة بين أوكرانيا وروسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220705/تقارير-الصين-وأمريكا-يعقدان-محادثات-بالفيديو-بعد-نية-الأخيرة-رفع-الرسوم-الجمركية-عن-بكين-1064673203.html
الصين
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/15/1065362416_339:0:3070:2048_1920x0_80_0_0_e4aa0bb9467c09f5d33c0a8e363fb747.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الصين, الولايات المتحدة الأمريكية
وزارة الخارجية الصينية تمتنع عن تأكيد محادثات "شي" وبايدن
تابعنا عبر
امتنعت وزارة الخارجية الصينية عن التعليق على أنباء تفيد بوجود حديث مزمع بين الرئيسين الصيني شي جين بينغ، والأمريكي جو بايدن.
بكين - سبوتنيك. وحسب إفادة صحفية للمتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية
وانغ وين بين، اليوم الخميس، فقد امتنع المتحدث عن التأكيد صراحة على أن الرئيس شي جين بينغ سيتحدث مع نظيره الأمريكي، جو بايدن، الأسبوع المقبل، وذلك ردا على سؤال من أحد الصحفيين.
وقال وانغ: "قادة الصين
والولايات المتحدة يحافظون على اتصالات من خلال صيغ مختلفة، أما بالنسبة لسؤالك، فليس لدي أي معلومات يمكنني تقديمها في الوقت الحالي".
وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن، قد أعلن في وقت سابق من اليوم عن أنه سيجري محادثة مع الرئيس الصيني خلال "الأيام العشرة المقبلة".
يشار إلى أن آخر مرة تحدث فيها شي وبايدن، كانت في الـ18 من مارس/ آذار الماضي، وتم خلالها مناقشة الأزمة بين أوكرانيا وروسيا.