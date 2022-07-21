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وزارة الخارجية الصينية تمتنع عن تأكيد محادثات "شي" وبايدن
وزارة الخارجية الصينية تمتنع عن تأكيد محادثات "شي" وبايدن
امتنعت وزارة الخارجية الصينية عن التعليق على أنباء تفيد بوجود حديث مزمع بين الرئيسين الصيني شي جين بينغ، والأمريكي جو بايدن. 21.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-21T09:52+0000
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بكين - سبوتنيك. وحسب إفادة صحفية للمتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وانغ وين بين، اليوم الخميس، فقد امتنع المتحدث عن التأكيد صراحة على أن الرئيس شي جين بينغ سيتحدث مع نظيره الأمريكي، جو بايدن، الأسبوع المقبل، وذلك ردا على سؤال من أحد الصحفيين.وقال وانغ: "قادة الصين والولايات المتحدة يحافظون على اتصالات من خلال صيغ مختلفة، أما بالنسبة لسؤالك، فليس لدي أي معلومات يمكنني تقديمها في الوقت الحالي".يشار إلى أن آخر مرة تحدث فيها شي وبايدن، كانت في الـ18 من مارس/ آذار الماضي، وتم خلالها مناقشة الأزمة بين أوكرانيا وروسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220705/تقارير-الصين-وأمريكا-يعقدان-محادثات-بالفيديو-بعد-نية-الأخيرة-رفع-الرسوم-الجمركية-عن-بكين-1064673203.html
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الصين, الولايات المتحدة الأمريكية

وزارة الخارجية الصينية تمتنع عن تأكيد محادثات "شي" وبايدن

09:52 GMT 21.07.2022
© AFP 2022 / ALEX WONGالرئيس الأمريكي جو بايدن يتحدث مع نظيره الصيني شي جين بينغ
الرئيس الأمريكي جو بايدن يتحدث مع نظيره الصيني شي جين بينغ - سبوتنيك عربي, 1920, 21.07.2022
© AFP 2022 / ALEX WONG
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امتنعت وزارة الخارجية الصينية عن التعليق على أنباء تفيد بوجود حديث مزمع بين الرئيسين الصيني شي جين بينغ، والأمريكي جو بايدن.
بكين - سبوتنيك. وحسب إفادة صحفية للمتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وانغ وين بين، اليوم الخميس، فقد امتنع المتحدث عن التأكيد صراحة على أن الرئيس شي جين بينغ سيتحدث مع نظيره الأمريكي، جو بايدن، الأسبوع المقبل، وذلك ردا على سؤال من أحد الصحفيين.
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وقال وانغ: "قادة الصين والولايات المتحدة يحافظون على اتصالات من خلال صيغ مختلفة، أما بالنسبة لسؤالك، فليس لدي أي معلومات يمكنني تقديمها في الوقت الحالي".

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن، قد أعلن في وقت سابق من اليوم عن أنه سيجري محادثة مع الرئيس الصيني خلال "الأيام العشرة المقبلة".

يشار إلى أن آخر مرة تحدث فيها شي وبايدن، كانت في الـ18 من مارس/ آذار الماضي، وتم خلالها مناقشة الأزمة بين أوكرانيا وروسيا.
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