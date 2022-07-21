https://arabic.sputniknews.com/20220721/وزير-الخارجية-التركي-أنقرة-لم-تنفذ-أي-هجوم-على-مدنيين-في-محافظة-دهوك-بالعراق-1065365763.html

وزير الخارجية التركي: أنقرة لم تنفذ أي هجوم على مدنيين في محافظة دهوك بالعراق

وزير الخارجية التركي: أنقرة لم تنفذ أي هجوم على مدنيين في محافظة دهوك بالعراق

أكدت تركيا، اليوم الخميس، أنها "لا تستهدف المدنيين في شمال العراق بل تستهدف عناصر حزب العمال الكردستاني الإرهابي"، عقب سقوط قتلى وجرحى في قصف منسوب لتركيا طال... 21.07.2022, سبوتنيك عربي

2022-07-21T07:12+0000

2022-07-21T07:12+0000

2022-07-21T07:27+0000

أخبار العراق اليوم

أخبار تركيا اليوم

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/05/1f/1049120619_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_4b236e7b94d856bd71642db6792f0cb4.jpg

وقال وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، في تصريحات مع قناة "تي آر تي"، "تركيا لن تستهدف المدنيين في شمال العراق أبدا بل هدفها حزب العمال الكردستاني"، مؤكدا أن "الهجوم على منتجع سياحي بشمال العراق يهدف إلى تقويض حربنا ضد الإرهاب".وأضاف تشاووش أوغلو، "يجب تطهير العراق وسوريا من المنظمات الإرهابية وخصوصا حزب العمال الكردستاني ونحن مستعدون للتعاون مع دول الجوار في مكافحة الإرهاب".وأعرب وزير الخارجية التركية، عن رفض بلاده للتصريحات الصادرة عن المسؤولين العراقيين عقب الهجوم، مشددا "سنواصل استهداف الإرهابيين".وأعلنت خلية الإعلام الأمني العراقي، أمس الأربعاء، مقتل 8 أشخاص وإصابة 23 آخرين جراء قصف مدفعي عنيف على أحد مصايف مدينة دهوك.ووجه المجلس الوزاري للأمن الوطني العراقي، بإعداد ملف للاعتداءات التركية على أراضيه لتقديم شكوى إلى مجلس الأمن، واستدعاء السفير التركي لدى بغداد لإبلاغه بالإدانة، واستقدام القائم بالأعمال العراقي من أنقرة للتشاور، مع وقف إجراءات إرسال سفير جديد.من جانبها، أعربت تركيا عن أسفها لسقوط قتلى وجرحى نتيجة قصف طال منتجعا سياحيا في مدينة زاخو بمحافظة دهوك بإقليم كردستان العراق.وأكدت الخارجية التركية، أن بلادها مستعدة لاتخاذ جميع الخطوات لكشف حقيقة الهجوم، داعية الحكومة العراقية إلى عدم التأثر "بخطاب ودعاية المنظمة الإرهابية" (في إشارة إلى حزب العمال الكردستاني)، والتعاون مع أنقرة لكشف "الجناة الحقيقيين في هذا الحدث الكارثي".وأفاد مراسل "سبوتنيك" في العراق، أمس الأربعاء، بقيام متظاهرين في النجف بإنزال العلم عن مقر منح التأشيرة التركية احتجاجا على القصف التركي الذي استهدف منتجعا سياحيا في مدينة زاخو في محافظة دهوك بكردستان العراق.

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

أخبار العراق اليوم, أخبار تركيا اليوم