https://arabic.sputniknews.com/20220721/وزير-خروج-مولدوفا-من-اتفاق-ترانسنيستريا-قد-يؤدي-إلى-أعمال-قتالية-1065362675.html
وزير: خروج مولدوفا من اتفاق ترانسنيستريا قد يؤدي إلى أعمال قتالية
وزير: خروج مولدوفا من اتفاق ترانسنيستريا قد يؤدي إلى أعمال قتالية
أعلن وزير خارجية جمهورية ترانسنستريا المعلنة من طرف واحد، فيتالي إيغناتييف، أن الخروج المحتمل لمولدوفا من اتفاق عام 1992 حول مبادئ التسوية السلمية للنزاع... 21.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-21T00:48+0000
2022-07-21T00:48+0000
2022-07-21T00:48+0000
ترانسنيستريا
مولدوفا
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تيراسبول – سبوتنيك. وقال إيغناتييف لوكالة "سبوتنيك"، "في حال جمهورية مولدوفا خرجت من الاتفاق من 21 يوليو/تموز 1992، يمكن أن تؤدي مثل هذه الخطوة المدمرة لأعمال قتالية لأنها ترجع الوضع لوضع الحرب بين مولدوفا وترانسنيستريا".وأضاف وزير الخارجية "في هذا الصدد، يظل استمرار مهمة حفظ السلام من قبل القوات المشتركة لروسيا وترانسنيستريا الوسيلة الفعالة الوحيدة لضمان السلام والأمن المادي لنصف مليون من سكان ترانسنيستريا، بما في ذلك أكثر من 220 ألف مواطن روسي".ترانسنيستريا، حوالي 60 % من سكانها من الروس والأوكرانيين، كانت تسعى للانفصال عن مولدوفا منذ انهيار الاتحاد السوفيتي، خشية أن تندمج مولدوفا مع رومانيا. في عام 1992، أصبحت ترانسنيستريا أرضًا بحكم الواقع لا تخضع لسيطرة كيشيناو.
https://arabic.sputniknews.com/20220709/سلطات-مولدوفا-تطور-استراتيجية-أمن-جديدة-معولة-على-دعم-الغرب-1064910614.html
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ترانسنيستريا, مولدوفا
وزير: خروج مولدوفا من اتفاق ترانسنيستريا قد يؤدي إلى أعمال قتالية
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أعلن وزير خارجية جمهورية ترانسنستريا المعلنة من طرف واحد، فيتالي إيغناتييف، أن الخروج المحتمل لمولدوفا من اتفاق عام 1992 حول مبادئ التسوية السلمية للنزاع المسلح في ترانسنستريا قد يؤدي إلى أعمال قتالية.
تيراسبول – سبوتنيك. وقال إيغناتييف لوكالة "سبوتنيك"، "في حال جمهورية مولدوفا خرجت من الاتفاق
من 21 يوليو/تموز 1992، يمكن أن تؤدي مثل هذه الخطوة المدمرة لأعمال قتالية لأنها ترجع الوضع لوضع الحرب بين مولدوفا وترانسنيستريا".
وأضاف وزير الخارجية "في هذا الصدد، يظل استمرار مهمة حفظ السلام من قبل القوات المشتركة لروسيا وترانسنيستريا الوسيلة الفعالة الوحيدة لضمان السلام والأمن المادي لنصف مليون من سكان ترانسنيستريا، بما في ذلك أكثر من 220 ألف مواطن روسي".
ترانسنيستريا، حوالي 60 % من سكانها من الروس والأوكرانيين، كانت تسعى للانفصال عن مولدوفا منذ انهيار الاتحاد السوفيتي، خشية أن تندمج مولدوفا مع رومانيا. في عام 1992، أصبحت ترانسنيستريا أرضًا بحكم الواقع لا تخضع لسيطرة كيشيناو.