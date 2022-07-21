عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220721/وزير-خروج-مولدوفا-من-اتفاق-ترانسنيستريا-قد-يؤدي-إلى-أعمال-قتالية-1065362675.html
وزير: خروج مولدوفا من اتفاق ترانسنيستريا قد يؤدي إلى أعمال قتالية
وزير: خروج مولدوفا من اتفاق ترانسنيستريا قد يؤدي إلى أعمال قتالية
أعلن وزير خارجية جمهورية ترانسنستريا المعلنة من طرف واحد، فيتالي إيغناتييف، أن الخروج المحتمل لمولدوفا من اتفاق عام 1992 حول مبادئ التسوية السلمية للنزاع... 21.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-21T00:48+0000
2022-07-21T00:48+0000
ترانسنيستريا
مولدوفا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104271/32/1042713225_0:146:2800:1721_1920x0_80_0_0_6630a0bef3c0c707dd725381395d695c.jpg
تيراسبول – سبوتنيك. وقال إيغناتييف لوكالة "سبوتنيك"، "في حال جمهورية مولدوفا خرجت من الاتفاق من 21 يوليو/تموز 1992، يمكن أن تؤدي مثل هذه الخطوة المدمرة لأعمال قتالية لأنها ترجع الوضع لوضع الحرب بين مولدوفا وترانسنيستريا".وأضاف وزير الخارجية "في هذا الصدد، يظل استمرار مهمة حفظ السلام من قبل القوات المشتركة لروسيا وترانسنيستريا الوسيلة الفعالة الوحيدة لضمان السلام والأمن المادي لنصف مليون من سكان ترانسنيستريا، بما في ذلك أكثر من 220 ألف مواطن روسي".ترانسنيستريا، حوالي 60 % من سكانها من الروس والأوكرانيين، كانت تسعى للانفصال عن مولدوفا منذ انهيار الاتحاد السوفيتي، خشية أن تندمج مولدوفا مع رومانيا. في عام 1992، أصبحت ترانسنيستريا أرضًا بحكم الواقع لا تخضع لسيطرة كيشيناو.
https://arabic.sputniknews.com/20220709/سلطات-مولدوفا-تطور-استراتيجية-أمن-جديدة-معولة-على-دعم-الغرب-1064910614.html
ترانسنيستريا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104271/32/1042713225_156:0:2645:1867_1920x0_80_0_0_e4e9f3935af4560f0ea6667d0bf973ff.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
ترانسنيستريا, مولدوفا

وزير: خروج مولدوفا من اتفاق ترانسنيستريا قد يؤدي إلى أعمال قتالية

00:48 GMT 21.07.2022
© Sputnik . Vadim Tsavistky / الذهاب إلى بنك الصورالقوات الروسية في ترانسنيستريا، مولدوفا
القوات الروسية في ترانسنيستريا، مولدوفا - سبوتنيك عربي, 1920, 21.07.2022
© Sputnik . Vadim Tsavistky
/
الذهاب إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
أعلن وزير خارجية جمهورية ترانسنستريا المعلنة من طرف واحد، فيتالي إيغناتييف، أن الخروج المحتمل لمولدوفا من اتفاق عام 1992 حول مبادئ التسوية السلمية للنزاع المسلح في ترانسنستريا قد يؤدي إلى أعمال قتالية.
تيراسبول – سبوتنيك. وقال إيغناتييف لوكالة "سبوتنيك"، "في حال جمهورية مولدوفا خرجت من الاتفاق من 21 يوليو/تموز 1992، يمكن أن تؤدي مثل هذه الخطوة المدمرة لأعمال قتالية لأنها ترجع الوضع لوضع الحرب بين مولدوفا وترانسنيستريا".
وأضاف وزير الخارجية "في هذا الصدد، يظل استمرار مهمة حفظ السلام من قبل القوات المشتركة لروسيا وترانسنيستريا الوسيلة الفعالة الوحيدة لضمان السلام والأمن المادي لنصف مليون من سكان ترانسنيستريا، بما في ذلك أكثر من 220 ألف مواطن روسي".
مولدوفا - سبوتنيك عربي, 1920, 09.07.2022
سلطات مولدوفا تطور استراتيجية أمن جديدة معولة على دعم الغرب
9 يوليو, 16:46 GMT
ترانسنيستريا، حوالي 60 % من سكانها من الروس والأوكرانيين، كانت تسعى للانفصال عن مولدوفا منذ انهيار الاتحاد السوفيتي، خشية أن تندمج مولدوفا مع رومانيا. في عام 1992، أصبحت ترانسنيستريا أرضًا بحكم الواقع لا تخضع لسيطرة كيشيناو.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Вертолет Ми-8МТВ на полевом аэродроме в зоне проведения специальной военной операции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 20:46 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала