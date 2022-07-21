https://arabic.sputniknews.com/20220721/وفد-إسرائيلي-يزور-موسكو-لبحث-إغلاق-الوكالة-اليهودية-في-روسيا-1065408081.html

وفد إسرائيلي يزور موسكو لبحث إغلاق الوكالة اليهودية في روسيا

وفد إسرائيلي يزور موسكو لبحث إغلاق الوكالة اليهودية في روسيا

ذكرت وسائل إعلام عبرية، الخميس، بأن وفدا إسرائيليا رفيع المستوى سيزور موسكو لبحث مسألة إغلاق الوكالة اليهودية في روسيا. 21.07.2022, سبوتنيك عربي

2022-07-21T22:32+0000

2022-07-21T22:32+0000

2022-07-21T22:32+0000

إسرائيل

روسيا

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ودعا رئيس الوزراء يائير لابيد، الخميس، إلى انعقاد جلسة لتدارس حيثيات القرار الروسي، ما نتج عنه قرار بإرسال وفد مشترك بين مكتب رئاسة الوزراء ووزارة الخارجية ووزارة القضاء ووزارة الاستيعاب، بحسب تقرير لموقع "واينت" العبري.وأفاد التقرير بأن الهدف من الزيارة "ضمان استمرارية نشاط الوكالة اليهودية في روسيا".وقال لابيد: "تربط الجالية اليهودية في روسيا علاقة عميقة مع إسرائيل، وتبرز أهميتها في كل حديث سياسي مع الإدارة الروسية".وأضاف: "سنواصل العمل من خلال القنوات الدبلوماسية حتى نضمن ألا يتوقف النشاط الهام الذي تقوم به الوكالة اليهودية".وأصدرت وزارة العدل الروسية، اليوم الخميس، طلبا رسميا لإغلاق وتصفية وكالة "سخنات" اليهودية.وجاء في بيان وزارة العدل: "الوزارة تلقت دعوى قضائية أقامتها الدائرة الرئيسية بوزارة العدل في موسكو بشأن تصفية الوكالة اليهودية غير الربحية "سخنات" التي تعمل على دعم وتعزيز العلاقات بين يهود الوطن والشتات".في وقت سابق، ذكرت صحيفة "جيروزاليم بوست" أن السلطات الروسية طالبت الوكالة بوقف أنشطتها في البلاد. وبحسب الصحيفة، تلقت إدارة الوكالة خطابا مع هذا الطلب بداية الأسبوع، وأكدت الوكالة استلام الوثيقة. قالوا إنهم يعملون على الرد وينسقون ذلك مع وزارة الخارجية الإسرائيلية ومكتب رئيس الوزراء. وأشارت الوكالة إلى أنه من حين لآخر يطلب إجراء تعديلات معينة في عملها، كما أشارت الصحيفة. وأضافوا أن "الاتصالات مع السلطات جارية لمواصلة أنشطتنا وفق القواعد التي تضعها الجهات المختصة".ونفت الوكالة اليهودية لأجل إسرائيل (سخنات) العاملة في روسيا أن تكون قد تلقت طلبا من السلطات المحلية بوقف أنشطتها.وبحسب ما نقل موقع "إر بي كا" الروسي نقلا عن الوكالة، أنها لم تتلق طلبا من السلطات لإيقاف أنشطتها وسيواصل مكتبها التمثيلي في البلاد بالعمل وفقا للقانون.وأضافت الوكالة أن مكتبها التمثيلي بالإضافة للمنظمات التابعة لها يواصلون أنشطتهم وفقا للقوانين الروسية.وقال رئيس الكونغرس اليهودي الروسي، يوري كانر، في تصريح للموقع، إن هذه الإشاعات حول إيقاف الأنشطة هي تكهنات لشخص ما، فلا يوجد وثائق حول ذلك، مضيفا أن الوكالة اليهودية تعمل في جميع أنحاء العالم وأن العلاقات بين روسيا وإسرائيل جيدة، ولروسيا مصالح كثيرة في إسرائيل، وشدد على أنه لا يمكن أن تكون هناك أي مشاكل في هذا الصدد في الوقت الحالي.

https://arabic.sputniknews.com/20220706/الوكالة-اليهودية-تنفي-إيقافها-عن-العمل-في-روسيا-1064714087.html

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