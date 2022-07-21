https://arabic.sputniknews.com/20220721/وكالة-أمريكا-تسلم-كوريا-الجنوبية-سكينا-وتجبرها-على-الانتحار-بسبب-تحالف-حاجز-أشباه-الموصلات---1065384138.html

وكالة: أمريكا تسلم كوريا الجنوبية "سكينا وتجبرها على الانتحار" بسبب تحالف "حاجز أشباه الموصلات"

وكالة: أمريكا تسلم كوريا الجنوبية "سكينا وتجبرها على الانتحار" بسبب تحالف "حاجز أشباه الموصلات"

كشفت وكالة عن قيام أمريكا بالضغط على كوريا الجنوبية من أجل حثها على المشاركة في تحالف مؤلف من 4 دول هدفه خلق "حاجز أشباه موصلات" ضد الصين، الأمر الذي وصفته... 21.07.2022, سبوتنيك عربي

2022-07-21T12:47+0000

2022-07-21T12:47+0000

2022-07-21T12:47+0000

العالم

اقتصاد

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وأفادت مصادر إعلامية في كوريا الجنوبية، بأن أمريكا أعطت كوريا الجنوبية موعدا نهائيا لطلبها الانضمام إلى تحالف من دون أي مفاوضات أو تنسيق سياسي، الأمر الذي اعتبرته وكالات بأنه أدخل كوريا الجنوبية "بمأزق ومشكلة حقيقية".وبحسب "غلوبال تايمز" التي نشرت تقريرا عن المشكلة، فقد أبلغت أمريكا كوريا الجنوبية بشكل أحادي، ودون أي تنسق أو مفاوضات، أنه من المقرر عقد اجتماع في نهاية شهر أغسطس/آب حول ما يسمى بتحالف "Chip 4" (الولايات المتحدة واليابان وكوريا الجنوبية وتايوان الصين)، حيث اعتبرت الصحيفة أن هذا المطلب المفاجئ وضع كوريا الجنوبية في "معضلة أكثرا بروزا".وأكد المقال أن ضغط واشنطن يتزايد، حيث ونقلت وسائل إعلام كورية جنوبية عن مصدر من البيت الأزرق قوله إنه من الصعب الآن الإجابة عما إذا كانت ستشارك في هذا التحالف أم لا.ونوهت الوكالة إلى أن حكومة كوريا الجنوبية والشركات ذات الصلة لا "يمكنها إلا أن تحكم على القضية بحس سليم لأن المشاركة في هذا الحدث لا تجلب فوائد إضافية، بل تعرضها لخطر الإضرار بالمصالح الاقتصادية الرئيسية".واعتبرت الوكالة أن المسؤولين الكوريين الجنوبيين لم يعبروا عن مواقفهم حتى الآن بسبب العدد الكبير من المناقشات المحلية التي تجسد "العقلية المتشابكة والمعقدة من جميع مناحي الحياة" في البلاد، إلا أنها نوهت إلى "إنهم قلقون من أن الصادرات إلى الصين ستتعرض لضربة كبيرة".

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