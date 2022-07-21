https://arabic.sputniknews.com/20220721/ولايتي-يجب-أن-يستمر-التعاون-بقوة-لطرد-فلول-القوات-الأمريكية-من-المنطقة-1065372100.html

ولايتي: يجب أن يستمر التعاون بقوة لطرد فلول القوات الأمريكية من المنطقة

ولايتي: يجب أن يستمر التعاون بقوة لطرد فلول القوات الأمريكية من المنطقة

أكد مستشار المرشد الإيراني للشؤون الدولية علي أكبر ولايتي، أن "التعاون بين دول محور المقاومة متواصل بقوة لطرد فلول القوات الأمريكية من المنطقة". 21.07.2022, سبوتنيك عربي

2022-07-21T08:42+0000

2022-07-21T08:42+0000

2022-07-21T08:42+0000

أخبار إيران

أخبار سوريا اليوم

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وقال ولايتي، لدى استقباله وزير الخارجية السوري فيصل المقداد، إنه "يجب أن يتواصل بقوة التعاون بين الدول الأعضاء في جبهة المقاومة لطرد فلول أمريكا من سوريا وأجزاء أخرى من المنطقة، وأن الجمهورية الإسلامية الإيرانية لن تتراجع أبدا بهذا الشان، والكيان الصهيوني وعملائه أصغر من أن يضعفوا جبهة المقاومة القوية"، حسب وكالة فارس الإيرانية.وأضاف: أن "الجمهورية الإسلامية الإيرانية دعمت دوما محور المقاومة الذي تعد سوريا من أهم الحلقات الذهبية في هذه السلسلة وتواصل دعمها"، لافتا إلى الدعم الذي تقدمه طهران لمواقف دمشق في معارضة مخططات التسوية في المنطقة والمعادية للفلسطينيين.من جانبه، أكد وزير الخارجية السوري، أن "القرار الحازم لإيران وسوريا هو الوقوف في وجه المحتلين الذين يحتلون أراضي هذا البلد منذ سنوات ونحن سنقاومهم، وأن مواقف قائد الثورة الإسلامية شكلت دوما حلا للقضايا الإقليمية".ووصل وزير الخارجية السوري فيصل المقداد، مساء الثلاثاء الماضي، إلى العاصمة الإيرانية طهران.ويأتي ذلك تزامنا مع انعقاد قمة أستانا السابعة مساء الثلاثاء باستضافة الرئيس الايراني إبراهيم رئيسي وبحضور الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والرئيس الروسي فلاديمير بوتين في طهران.

https://arabic.sputniknews.com/20220720/وزير-الخارجية-الإيراني-يجب-على-القوات-الأمريكية-الخروج-من-شرق-الفرات-في-سوريا-1065329975.html

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