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وزير الكهرباء المصري: محطة الضبعة آمنة وقادرة على مواجهة موجات تسونامي... صور
وزير الكهرباء المصري: محطة الضبعة آمنة وقادرة على مواجهة موجات تسونامي... صور
قال وزير الكهرباء المصري، الدكتور محمد شاكر، إن مفاعل الضبعة النووي يحقق أعلى متطلبات الأمن النووي ومستوى غير مسبوق من الحماية ضد العوامل والمؤثرات الداخلية... 21.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-21T17:49+0000
2022-07-21T17:49+0000
محطة الضبعة النووية
مصر
روسيا
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وحسب بيان الحكومة المصرية، جاء ذلك في كلمة الوزير المصري خلال احتفالية بدء أعمال الصبة الخرسانية الأولى للوحدة النووية الأولى لمحطة الضبعة النووية.وأضاف أن مصر أولت اهتماما خاصا بإحياء المشروع النووي المصري، الذي يمكن أن يسهم به في حل أهم عقبتين تواجهان التنمية المستدامة ألا وهما؛ توفير الكهرباء والمياه.وأكد أن المفاعل النووي المقدم من الجانب الروسي يحقق أعلى متطلبات الأمن والأمان النوويين وخصائص السلامة العالمية التي تشملها تصاميم المفاعلات الحديثة من الجيل الثالث المطور.ولفت شاكر إلى أن البدء في أعمال الصبة الخرسانية الأولى في مشروع المحطة النووية بالضبعة يعد المعلم الرئيسي في مسار تنفيذ المشروع كونه يعبر عن الانتقال من الأعمال التمهيدية والتحضيرية إلى البدء الحقيقي لأعمال الإنشاءات. وينقل الدولة المصرية من مصاف الدول التي لديها خطط لتنفيذ مشروعات نووية إلى تلك التي لديها محطات نووية قيد الإنشاء بالفعل.وشدد أن هذا الحدث يأتي في إطار توطيد أواصر التعاون بين مصر وروسيا، حيث أسهمت تلك العلاقات التي بدأت منذ منتصف القرن الماضي في تحقيق إنجازات كبرى وخاصة في مجالات مشاريع البنية التحتية والمشاريع العملاقة كمشروع السد العالي في الستينات وحالياً مشروع مصر القومي، المحطة النووية بموقع الضبعة.
https://arabic.sputniknews.com/20220720/محطة-الضبعة-النووية-التعاون-مع-روسيا-يقرب-مصر-من-تحقيق-حلم-المحور-الإقليمي-1065326267.html
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محطة الضبعة النووية, مصر, روسيا

وزير الكهرباء المصري: محطة الضبعة آمنة وقادرة على مواجهة موجات تسونامي... صور

17:49 GMT 21.07.2022
© Sputnik صور مراسم تدشين الصبة الخرسانية لقاعدة أساس الوحدة النووية الأولى لمحطة الضبعة النووية.
 صور مراسم تدشين الصبة الخرسانية لقاعدة أساس الوحدة النووية الأولى لمحطة الضبعة النووية. - سبوتنيك عربي, 1920, 21.07.2022
© Sputnik
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قال وزير الكهرباء المصري، الدكتور محمد شاكر، إن مفاعل الضبعة النووي يحقق أعلى متطلبات الأمن النووي ومستوى غير مسبوق من الحماية ضد العوامل والمؤثرات الداخلية والخارجية وقدرتها على مواجهة موجات تسونامي.
وحسب بيان الحكومة المصرية، جاء ذلك في كلمة الوزير المصري خلال احتفالية بدء أعمال الصبة الخرسانية الأولى للوحدة النووية الأولى لمحطة الضبعة النووية.
وأضاف أن مصر أولت اهتماما خاصا بإحياء المشروع النووي المصري، الذي يمكن أن يسهم به في حل أهم عقبتين تواجهان التنمية المستدامة ألا وهما؛ توفير الكهرباء والمياه.
وأكد أن المفاعل النووي المقدم من الجانب الروسي يحقق أعلى متطلبات الأمن والأمان النوويين وخصائص السلامة العالمية التي تشملها تصاميم المفاعلات الحديثة من الجيل الثالث المطور.
وأشار إلى أن أنظمة الأمان للمفاعلات الروسية VVER-1200 توفر مستوى غير مسبوق من الحماية ضد العوامل والمؤثرات الداخلية والخارجية وقدرتها على مواجهة موجات تسونامي.
مصر وروسيا وتوقيع اتفاق المحطة النووية في الضبعة - سبوتنيك عربي, 1920, 20.07.2022
محطة الضبعة النووية... التعاون مع روسيا يقرب مصر من تحقيق حلم "المحور الإقليمي"
أمس, 10:00 GMT
ولفت شاكر إلى أن البدء في أعمال الصبة الخرسانية الأولى في مشروع المحطة النووية بالضبعة يعد المعلم الرئيسي في مسار تنفيذ المشروع كونه يعبر عن الانتقال من الأعمال التمهيدية والتحضيرية إلى البدء الحقيقي لأعمال الإنشاءات. وينقل الدولة المصرية من مصاف الدول التي لديها خطط لتنفيذ مشروعات نووية إلى تلك التي لديها محطات نووية قيد الإنشاء بالفعل.
وشدد أن هذا الحدث يأتي في إطار توطيد أواصر التعاون بين مصر وروسيا، حيث أسهمت تلك العلاقات التي بدأت منذ منتصف القرن الماضي في تحقيق إنجازات كبرى وخاصة في مجالات مشاريع البنية التحتية والمشاريع العملاقة كمشروع السد العالي في الستينات وحالياً مشروع مصر القومي، المحطة النووية بموقع الضبعة.
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