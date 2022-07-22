https://arabic.sputniknews.com/20220722/أكار-يبعد-موظفيه-من-حوله-رغبة-بصورة-مع-شويغو-فيديو-1065445793.html
أكار يبعد موظفيه من حوله رغبة بصورة مع شويغو... فيديو
أكار يبعد موظفيه من حوله رغبة بصورة مع شويغو... فيديو
قام وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، اليوم الجمعة، بإبعاد موظفيه من حوله لالتقاط صورة مع نظيره الروسي سيرغي شويغو، خلال لقائهما في إسطنبول لحضور مراسم توقيع... 22.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-22T15:17+0000
2022-07-22T15:17+0000
2022-07-22T15:17+0000
العالم
أخبار تركيا اليوم
روسيا
وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو
خلوصي أكار
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ويظهر مقطع الفيديو وزير الدفاع التركي وهو يبعد بيديه الموظفين المتواجدين في القاعة لالتقاط صورة مع نظيره الروسي.شكر وزير الدفاع الوطني التركي خلوصي أكار، اليوم الجمعة، نظيره الروسي سيرغي شويغو، لمساهمته في النقل الآمن للحبوب والمواد الغذائية.بمشاركة الأمين العام للأمم المتحدة، وقع كل من ممثلي روسيا وأوكرانيا، اليوم الجمعة اتفاقية في تركيا تسمح لكييف باستئناف شحنها للحبوب من البحر الأسود إلى أسواق العالم.وتوصل الجانبان إلى اتفاق مبدئي بشأن خطة للأمم المتحدة من شأنها أن تمكن أوكرانيا من تصدير 22 مليون طن من الحبوب والمنتجات الزراعية الضرورية الأخرى، كانت عالقة في موانئ أوكرانيا على البحر الأسود .ووصف الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، اليوم الجمعة، "صفقة الغذاء" بأنها "منارة الأمل" وشكر جميع أطراف المفاوضات في إسطنبول، معلنا إنشاء مركز تنسيق مشترك لرصد تنفيذ مبادرة البحر الأسود.
https://arabic.sputniknews.com/20220722/وصول-الوفد-الروسي-إلى-مكتب-الرئيس-التركي-في-إطار-توقيع-اتفاقية-تصدير-الحبوب-1065443525.html
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العالم, أخبار تركيا اليوم, روسيا, وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو, خلوصي أكار
أكار يبعد موظفيه من حوله رغبة بصورة مع شويغو... فيديو
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قام وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، اليوم الجمعة، بإبعاد موظفيه من حوله لالتقاط صورة مع نظيره الروسي سيرغي شويغو، خلال لقائهما في إسطنبول لحضور مراسم توقيع اتفاقية توريد الحبوب.
ويظهر مقطع الفيديو وزير الدفاع التركي وهو يبعد بيديه الموظفين المتواجدين في القاعة لالتقاط صورة مع نظيره الروسي.
بمشاركة الأمين العام للأمم المتحدة، وقع كل من ممثلي روسيا وأوكرانيا، اليوم الجمعة اتفاقية في تركيا تسمح لكييف باستئناف شحنها للحبوب من البحر الأسود إلى أسواق العالم.
ووصف الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، اليوم الجمعة، "صفقة الغذاء" بأنها "منارة الأمل" وشكر جميع أطراف المفاوضات في إسطنبول، معلنا إنشاء مركز تنسيق مشترك لرصد تنفيذ مبادرة البحر الأسود.