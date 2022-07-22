عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220722/إعلام-ارتفاع-مخاطر-التصعيد-العسكري-بين-إسرائيل-وحزب-الله-بشأن-حقول-الغاز-في-المتوسط-1065426213.html
إعلام: ارتفاع مخاطر التصعيد العسكري بين إسرائيل و"حزب الله" بشأن حقول الغاز في المتوسط
إعلام: ارتفاع مخاطر التصعيد العسكري بين إسرائيل و"حزب الله" بشأن حقول الغاز في المتوسط
أفادت وسائل إعلام عبرية، اليوم الجمعة، بأن مؤشرات مخاطر التصعيد العسكري بين إسرائيل و"حزب الله" اللبناني بشأن حقول الغاز في البحر المتوسط تتزايد بشكل كبير. 22.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-22T11:39+0000
2022-07-22T11:39+0000
أخبار إسرائيل اليوم
أخبار حزب الله
حسن نصر الله
العالم العربي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101545/54/1015455419_0:11:3858:2181_1920x0_80_0_0_5e1fcb2164dcb552514ff86dba169568.jpg
وذكرت صحيفة "هاآرتس" العبرية، صباح اليوم الجمعة، أن ملف الطاقة أصبح من الملفات الرئيسية على طاولة أو اجندة المجتمع الدولي، خاصة في ظل وجود الأزمة الأوكرانية.وأوضحت الصحيفة أن الأمين العام لحزب الله اللبناني، حسن نصر الله، يحاول استغلال ملف ترسيم الحدود البحرية بين بلاده وإسرائيل، أكثر من أي وقت مضى، في ظل وجود انطباعات أو مؤشرات تراها الصحيفة بأن الوضع العسكري بين الطرفين يتزايد، والمفاوضات غير المباشرة، عبر الوسيط الأمريكي، بين إسرائيل ولبنان تسير إلى طريق مسدود.وأشارت الصحيفة على موقعها الإلكتروني إلى أن مسؤولين في سوق الطاقة الإسرائيلية يبحثون، بكل هدوء، عن بدائل للتنقيب في حقل الغاز الطبيعي "كاريش" بالبحر المتوسط، والذي كان مقررا أن يبدأ في مطلع شهر سبتمبر/أيلول المقبل، وذلك تخوفا من عرقلة عملية التنقيب بسبب التوتر الجاري بين حزب الله اللبناني وإسرائيل.والأربعاء الماضي، حذر الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني حسن نصر الله، إسرائيل من استخراج النفط ما لم يحصل لبنان على حقه.وشدد نصر الله، في اللقاء العاشورائي السنوي، على أن "المقاومة في لبنان تمسك باللحظة التاريخية لإنقاذ لبنان"، مكررا التشديد على أن "الحرب ليست حتمية، ولسنا متأكدين أننا ذاهبون إلى حرب. قد نشهد استهدافا موضعيا وردا يناسبه، والأمر مرتبط برد الإسرائيلي الذي قد يدحرج الأمور للحرب. لكن، في المقابل، قد يخضع الإسرائيلي حتى من دون حرب".وفي السياق ذاته، حث رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد، الثلاثاء الماضي، لبنان على استكمال مفاوضات ترسيم الحدود البحرية مع بلاده.ونقلت وسائل إعلام عبرية، عن لابيد خلال زيارته لمنصة "كاريش" الإسرائيلية للغاز الطبيعي في البحر المتوسط، قوله للبنان باستكمال مفاوضات ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل.وأجرى لابيد جولة تفقدية بالطائرة فوق منصة "كاريش" الواقعة في البحر المتوسط، أكد من خلالها أنه يمكن للبنان الاستفادة من تطوير المخزونات الموجودة في مياهه الاقتصادية الخاصة في البحر المتوسط، عبر المفاوضات التي ينبغي إتمامها في أقرب وقت ممكن.
https://arabic.sputniknews.com/20220720/نصر-الله-يهدد-إسرائيل-إن-لم-يأخذ-لبنان-حقه-من-استخراج-النفط-فيمكن-للوضع-أن-يتدهور-إلى-حرب-1065322208.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101545/54/1015455419_375:0:3755:2535_1920x0_80_0_0_8868cf53e72613eca735ca99a6672b07.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار إسرائيل اليوم, أخبار حزب الله, حسن نصر الله, العالم العربي

إعلام: ارتفاع مخاطر التصعيد العسكري بين إسرائيل و"حزب الله" بشأن حقول الغاز في المتوسط

11:39 GMT 22.07.2022
© AFP 2022 / AHIKAM SERI حقل غاز في البحر المتوسط
حقل غاز في البحر المتوسط - سبوتنيك عربي, 1920, 22.07.2022
© AFP 2022 / AHIKAM SERI
تابعنا عبرTelegram
أفادت وسائل إعلام عبرية، اليوم الجمعة، بأن مؤشرات مخاطر التصعيد العسكري بين إسرائيل و"حزب الله" اللبناني بشأن حقول الغاز في البحر المتوسط تتزايد بشكل كبير.
وذكرت صحيفة "هاآرتس" العبرية، صباح اليوم الجمعة، أن ملف الطاقة أصبح من الملفات الرئيسية على طاولة أو اجندة المجتمع الدولي، خاصة في ظل وجود الأزمة الأوكرانية.
حسن نصر الله - سبوتنيك عربي, 1920, 20.07.2022
نصر الله يهدد إسرائيل: إن لم يأخذ لبنان حقه من استخراج النفط فيمكن للوضع أن يتدهور إلى حرب
20 يوليو, 08:55 GMT
وأوضحت الصحيفة أن الأمين العام لحزب الله اللبناني، حسن نصر الله، يحاول استغلال ملف ترسيم الحدود البحرية بين بلاده وإسرائيل، أكثر من أي وقت مضى، في ظل وجود انطباعات أو مؤشرات تراها الصحيفة بأن الوضع العسكري بين الطرفين يتزايد، والمفاوضات غير المباشرة، عبر الوسيط الأمريكي، بين إسرائيل ولبنان تسير إلى طريق مسدود.
وأشارت الصحيفة على موقعها الإلكتروني إلى أن مسؤولين في سوق الطاقة الإسرائيلية يبحثون، بكل هدوء، عن بدائل للتنقيب في حقل الغاز الطبيعي "كاريش" بالبحر المتوسط، والذي كان مقررا أن يبدأ في مطلع شهر سبتمبر/أيلول المقبل، وذلك تخوفا من عرقلة عملية التنقيب بسبب التوتر الجاري بين حزب الله اللبناني وإسرائيل.
والأربعاء الماضي، حذر الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني حسن نصر الله، إسرائيل من استخراج النفط ما لم يحصل لبنان على حقه.
وشدد نصر الله، في اللقاء العاشورائي السنوي، على أن "المقاومة في لبنان تمسك باللحظة التاريخية لإنقاذ لبنان"، مكررا التشديد على أن "الحرب ليست حتمية، ولسنا متأكدين أننا ذاهبون إلى حرب. قد نشهد استهدافا موضعيا وردا يناسبه، والأمر مرتبط برد الإسرائيلي الذي قد يدحرج الأمور للحرب. لكن، في المقابل، قد يخضع الإسرائيلي حتى من دون حرب".
وفي السياق ذاته، حث رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد، الثلاثاء الماضي، لبنان على استكمال مفاوضات ترسيم الحدود البحرية مع بلاده.
ونقلت وسائل إعلام عبرية، عن لابيد خلال زيارته لمنصة "كاريش" الإسرائيلية للغاز الطبيعي في البحر المتوسط، قوله للبنان باستكمال مفاوضات ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل.
وأجرى لابيد جولة تفقدية بالطائرة فوق منصة "كاريش" الواقعة في البحر المتوسط، أكد من خلالها أنه يمكن للبنان الاستفادة من تطوير المخزونات الموجودة في مياهه الاقتصادية الخاصة في البحر المتوسط، عبر المفاوضات التي ينبغي إتمامها في أقرب وقت ممكن.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Разрушенные районы Мариуполя - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة11:23 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала