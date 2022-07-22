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الاتحاد الأوروبي يعتمد الحزمة السابعة من العقوبات ضد روسيا
الاتحاد الأوروبي يعتمد الحزمة السابعة من العقوبات ضد روسيا
وافق مجلس الاتحاد الأوروبي على الحزمة السابعة من عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد روسيا، بما في ذلك الحظر الجزئي على الذهب، وإدراج 55 فردا وكيانا قانونيا في القائمة... 22.07.2022, سبوتنيك عربي
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وغردت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين على حسابها في "تويتر" أمس الخميس: "بموجب القرار نفسه، تم تمديد جميع العقوبات الحالية ضد روسيا حتى نهاية يناير/ كانون الثاني 2023".وكتبت فون دير لاين: "وافقت الدول الأعضاء على عقوباتنا المشددة والموسعة ضد الكرملين". ستدخل العقوبات حيز التنفيذ بعد نشرها في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي، حيث سيتم نشر جميع تفاصيل الحزمة الجديدة.اقرأ أيضا - روسيا توسع قائمة الدول غير الصديقة
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الاتحاد الأوروبي يعتمد الحزمة السابعة من العقوبات ضد روسيا

10:24 GMT 22.07.2022 (تم التحديث: 10:31 GMT 22.07.2022)
© Sputnikالاتحاد الأوروبي يعتمد الحزمة السابعة من العقوبات ضد روسيا
الاتحاد الأوروبي يعتمد الحزمة السابعة من العقوبات ضد روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 22.07.2022
© Sputnik
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وافق مجلس الاتحاد الأوروبي على الحزمة السابعة من عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد روسيا، بما في ذلك الحظر الجزئي على الذهب، وإدراج 55 فردا وكيانا قانونيا في القائمة السوداء.
وغردت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين على حسابها في "تويتر" أمس الخميس: "بموجب القرار نفسه، تم تمديد جميع العقوبات الحالية ضد روسيا حتى نهاية يناير/ كانون الثاني 2023".
وكتبت فون دير لاين: "وافقت الدول الأعضاء على عقوباتنا المشددة والموسعة ضد الكرملين". ستدخل العقوبات حيز التنفيذ بعد نشرها في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي، حيث سيتم نشر جميع تفاصيل الحزمة الجديدة.
اقرأ أيضا - روسيا توسع قائمة الدول غير الصديقة
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