https://arabic.sputniknews.com/20220722/الاتحاد-الأوروبي-يعتمد-الحزمة-السابعة-من-العقوبات-ضد-روسيا-1065422469.html
الاتحاد الأوروبي يعتمد الحزمة السابعة من العقوبات ضد روسيا
الاتحاد الأوروبي يعتمد الحزمة السابعة من العقوبات ضد روسيا
وافق مجلس الاتحاد الأوروبي على الحزمة السابعة من عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد روسيا، بما في ذلك الحظر الجزئي على الذهب، وإدراج 55 فردا وكيانا قانونيا في القائمة... 22.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-22T10:24+0000
2022-07-22T10:24+0000
2022-07-22T10:31+0000
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وغردت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين على حسابها في "تويتر" أمس الخميس: "بموجب القرار نفسه، تم تمديد جميع العقوبات الحالية ضد روسيا حتى نهاية يناير/ كانون الثاني 2023".وكتبت فون دير لاين: "وافقت الدول الأعضاء على عقوباتنا المشددة والموسعة ضد الكرملين". ستدخل العقوبات حيز التنفيذ بعد نشرها في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي، حيث سيتم نشر جميع تفاصيل الحزمة الجديدة.اقرأ أيضا - روسيا توسع قائمة الدول غير الصديقة
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الاتحاد الأوروبي يعتمد الحزمة السابعة من العقوبات ضد روسيا
10:24 GMT 22.07.2022 (تم التحديث: 10:31 GMT 22.07.2022) تابعنا عبر
وافق مجلس الاتحاد الأوروبي على الحزمة السابعة من عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد روسيا، بما في ذلك الحظر الجزئي على الذهب، وإدراج 55 فردا وكيانا قانونيا في القائمة السوداء.
وغردت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين على حسابها في "تويتر" أمس الخميس: "بموجب القرار نفسه، تم تمديد جميع العقوبات الحالية ضد روسيا
حتى نهاية يناير/ كانون الثاني 2023".
وكتبت فون دير لاين: "وافقت الدول الأعضاء على عقوباتنا المشددة والموسعة ضد الكرملين". ستدخل العقوبات حيز التنفيذ بعد نشرها في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي، حيث سيتم نشر جميع تفاصيل الحزمة الجديدة.