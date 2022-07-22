https://arabic.sputniknews.com/20220722/البنك-المركزي-الروسي-انكماش-الاقتصاد-الروسي-لن-يكون-عميقا-كما-كان-متوقعا-1065434561.html
البنك المركزي الروسي: انكماش الاقتصاد الروسي لن يكون عميقا كما كان متوقعا
البنك المركزي الروسي: انكماش الاقتصاد الروسي لن يكون عميقا كما كان متوقعا
قالت رئيسة البنك المركزي الروسي، إلفيرا نابيولينا، إن الانكماش الاقتصادي (تباطؤ النمو الاقتصادي) في روسيا قد يستمر لفترة من الوقت لكنه لن يكون عميقا كما كان... 22.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-22T13:15+0000
2022-07-22T13:15+0000
2022-07-22T13:15+0000
روسيا
اقتصاد
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وقالت نابيولينا، في مؤتمر صحفي عقب اجتماع مجلس الإدارة بشأن السياسة النقدية: "تشير البيانات الواردة إلى أن التباطؤ الاقتصادي سيمتد أكثر بمرور الوقت وربما أقل عمقا".وأضافت: "إذا تحدثنا عن العام الحالي، فمن المتوقع أن يكون الانخفاض في الناتج المحلي الإجمالي أقل بكثير بسبب انخفاض معتدل في الصادرات. ويرجع ذلك في المقام الأول إلى إعادة توزيع صادرات النفط في أسواق جديدة".يذكر أنه في وقت سابق من اليوم أعلن البنك المركزي عن تخفيض جديد في سعر الفائدة الرئيسي من 9.5 إلى 8% سنويا، وجاء التخفيض فوق مستوى التوقعات.تجدر الإشارة إلى أن البنك المركزي سيقوم كذلك بتقييم جدوى تخفيض المؤشر في النصف الثاني من العام.في الوقت ذاته، اعترف بعض الخبراء بأنه من الممكن اتخاذ خطوات أكثر حذرا تتراوح بين 0.5 و0.75 نقطة مئوية إذا اعتبر البنك المركزي أن مخاطر التضخم على الاقتصاد مرتفعة للغاية.
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روسيا, اقتصاد
البنك المركزي الروسي: انكماش الاقتصاد الروسي لن يكون عميقا كما كان متوقعا
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قالت رئيسة البنك المركزي الروسي، إلفيرا نابيولينا، إن الانكماش الاقتصادي (تباطؤ النمو الاقتصادي) في روسيا قد يستمر لفترة من الوقت لكنه لن يكون عميقا كما كان متوقعا في وقت سابق.
وقالت نابيولينا، في مؤتمر صحفي عقب اجتماع مجلس الإدارة بشأن السياسة النقدية: "تشير البيانات الواردة إلى أن التباطؤ الاقتصادي سيمتد أكثر بمرور الوقت وربما أقل عمقا".
وأضافت: "إذا تحدثنا عن العام الحالي، فمن المتوقع أن يكون الانخفاض في الناتج المحلي الإجمالي أقل بكثير بسبب انخفاض معتدل في الصادرات. ويرجع ذلك في المقام الأول إلى إعادة توزيع صادرات النفط في أسواق جديدة".
يذكر أنه في وقت سابق من اليوم أعلن البنك المركزي عن تخفيض
جديد في سعر الفائدة الرئيسي من 9.5 إلى 8% سنويا، وجاء التخفيض فوق مستوى التوقعات.
وجاء في البيان: "في 22 يوليو(تموز) 2022، قرر مجلس إدارة بنك روسيا خفض السعر الرئيسي بمقدار 150 نقطة أساس، إلى 8% سنويا. لا يزال معدل النمو الحالي لأسعار المستهلك منخفضا، ما يساهم في مزيد من التباطؤ السنوي التضخم. يرجع هذا إلى تأثير مجموعة من العوامل غير المتكررة والديناميكيات المقيدة لطلب المستهلكين".
تجدر الإشارة إلى أن البنك المركزي سيقوم كذلك بتقييم جدوى تخفيض المؤشر في النصف الثاني من العام.
في الوقت ذاته، اعترف بعض الخبراء بأنه من الممكن اتخاذ خطوات أكثر حذرا تتراوح بين 0.5 و0.75 نقطة مئوية إذا اعتبر البنك المركزي أن مخاطر التضخم على الاقتصاد مرتفعة للغاية.